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Πρωτοφανής καταγγελία από μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει τεθεί ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη, στις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Ιατροσυμβούλιο ακύρωσε την άδεια ασθενείας που είχε λάβει προηγουμένως στη βάση προβλεπόμενων διαδικασιών ο εν λόγω αστυνομικός και πλέον ο τελευταίος καλείται να επιστρέψει άμεσα €13.000 στο αστυνομικό Σώμα.

Στην επιστολή-καταγγελία του θέτει θέμα βιοπορισμού της οικογένειάς του ως το μοναδικό εργαζόμενο μέλος της, ενώ καταλογίζει εξωθεσμικές παρεμβάσεις και καταχρηστικές αποφάσεις.

Το επηρεαζόμενο μέλος της Δύναμης, είχε λάβει άδεια ασθενείας στη βάση ιατρικών πιστοποιητικών για τα καρδιακά του προβλήματα. Μάλιστα, λόγω της κατάστασης της υγείας του είχε υποβληθεί σε επέμβαση διάνοιξης αρτηρίας (2021), χωρίς, ωστόσο, να αποκατασταθεί η υγεία του.

Σε επιστολή καταγγελία του που στάλθηκε στο γραφείο της Επιτρόπου, σημειώνει ότι απείχε από τα καθήκοντά του για 164 ημέρες εντός του 2026, λόγω της χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του και απείχε από τα καθήκοντά του για να προστατεύσει την υγεία και τη ζωή του.

Είναι ακριβώς γι΄ αυτή την περίοδο που μετά την απόφαση του ιατροσυμβουλίου η Αστυνομία όπου υπηρετεί δρομολόγησε διαδικασίες για να του αποκόψει από τους επόμενους μισθούς του το ποσό των €13.000.

Ο αστυνομικός έχει ήδη ασκήσει ένσταση στην απόφαση του ιατροσυμβουλίου ζητώντας επανεξέταση, ενώ μέσω των γραπτών του διαβημάτων επιδιώκει την άμεση αναστολή της απόφασης.

Καταχρηστικές αποφάσεις

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που εγείρει στο γραπτό του διάβημα προς την Επίτροπο. Με τα όσα καταγράφει καταλογίζει κατ΄ ισχυρισμόν «σοβαρή κακοδιοίκηση, εξωθεσμικές παρεμβάσεις και καταχρηστικές αποφάσεις της Αστυνομίας και του Ιατροσυμβουλίου».

Σε ό,τι αφορά τα όσα υποστηρίζει για την απόφαση του Ιατροσυμβουλίου, στηρίζει τις θέσεις του, καταγράφοντας τα ακόλουθα:

>> ​Παρουσιάστηκε στο Ιατροσυμβούλιο στις 03/08/2026, ενώ η έκθεση του εν λόγω σώματος εκδόθηκε με καθυστέρηση δύο μηνών (05/10/2026).

>> Υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε για την απόφαση ακύρωσης της άδειας ασθενείας που λάμβανε με επίσημο τρόπο, σημειώνοντας ότι «η ιατρική έκθεση όσο και η απόφαση της Αστυνομίας για την αναδρομική αποκοπή των αποδοχών μου για 164 ημέρες μου κοινοποιήθηκαν στις 29/10/2026 με έναν εντελώς ανεπίσημο και απαράδεκτο τρόπο, μέσω της εφαρμογής Viber (σημ. από αξιωματικό της Αστυνομίας)».

>> Ισχυρίζεται ότι το Ιατροσυμβούλιο υπέπεσε σε αντιφάσεις, ενώ πρόβαλε παράλογες απαιτήσεις. Αιτιολογεί τη θέση του σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Η στάση της συγκεκριμένης σύνθεσης του Ιατροσυμβουλίου περιορίστηκε στο να απορρίψει οτιδήποτε υπερέβαινε τις 42 ημέρες. Όπως ρητά αναφέρεται στην απόφασή τους, απαιτούν είτε να νοσηλευτώ σε νοσηλευτήριο είτε να είχα άλλο οξύ σύμπτωμα (έμφραγμα) για να δικαιολογηθούν οι άδειες ασθενείας μου. Αυτή η απαίτηση είναι εξωφρενική για έναν ασθενή με χρόνια καρδιοπάθεια, ιστορικό stent και ολική απόφραξη της RCA (CTO), η οποία παραμένει αμετάκλητα κλειστή (…). Σημειώνεται ότι η ίδια ακριβώς σύνθεση του Ιατροσυμβουλίου, στη συνεδρίασή της στις 03/08/2026, μου ενέκρινε τις άδειες ασθενείας που υπερέβαιναν τις 42 ημέρες για το έτος 2025».

>> Χρεώνει ότι η απόφαση ήταν προειλημμένη. Επικαλείται ερώτημα που του υπέβαλαν κατά πόσον ο θεράπων ιατρός του είναι συγγενικό του πρόσωπο. Προσθέτει ότι «το πιο σοβαρό, όμως, είναι ότι μου υπεβλήθη από μέλος του ιατροσυμβουλίου η ερώτηση–υπόδειξη ‘γιατί δεν φεύγεις αφού δεν μπορείς να εργαστείς;’».

Για την Αστυνομία

Όσο για τους ισχυρισμούς του σε βάρος της αστυνομικής Δύναμης, κάνει λόγο για υπηρεσιακή ολιγωρία. Υποστηρίζει πως μόλις συμπλήρωσε τις 42 ημέρες αδείας ασθενείας, η Αστυνομία δεν τον παρέπεμψε αμέσως στο Ιατροσυμβούλιο, αλλά «με άφησε σε μια εκκρεμότητα για 5 με 6 ολόκληρους μήνες».

Καταλογίζει παρέμβαση προϊστάμενου αξιωματικού της Αστυνομίας για το θέμα του. Εξηγεί πως ο βαθμοφόρος όχι μόνο είχε γνώση για ιατρικά πιστοποιητικά που υπέβαλε, αλλά παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνία σε δυο περιπτώσεις με τη γραμματέα του Ιατροσυμβουλίου.

Ο καταγγέλλων ενημέρωσε την Επίτροπο ότι ειδοποιήθηκε προφορικώς από το Αρχηγείο Αστυνομίας στις αρχές του μήνα, πως θα του κατακρατείται το πλήρες ποσό της αντιμισθίας του για τους επόμενους μήνες μέχρι να συμπληρωθούν τα €13.000. Ωστόσο, ακολούθως, όπως πληροφορείται ο «Φ», έγινε διευθέτηση ώστε να του αποκόπτεται ποσό αντίστοιχο με €1.400 για επόμενους εννέα μήνες (και €400 τον δέκατο μήνα).