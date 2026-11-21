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Επενδυτική επιλογή στη Λεμεσό, με συντελεστή δόμησης 60% και εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο.

Μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους αναζητούν οικιστική γη στη Λεμεσό παρουσιάζει η Altamira Real Estate, με την πώληση οικοπέδου στη Γερμασόγεια, στην τιμή των €440.000. To ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με άμεση πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες και προσφέρει δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά και την τοποθεσία του.

Οικιστικό οικόπεδο στη Γερμασόγεια | €440.000

Οικιστική ζώνη Κα8 | Συντελεστής δόμησης 60% | Πρόσωπο 25 μ.

Το οικόπεδο βρίσκεται στην ενορία Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Γερμασόγειας, περίπου 450 μέτρα βορειοδυτικά του κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας και μόλις 20 μέτρα βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Λευκωσίας.

Το ακίνητο έχει κανονικό σχήμα, επικλινή επιφάνεια και πρόσοψη περίπου 25 μέτρων στην οδό Κυψέλης. Εμπίπτει στην οικιστική ζώνη Κα8, με συντελεστή δόμησης 60%, προσφέροντας δυνατότητες για οικιστική ανάπτυξη.

Η κοντινή απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο και τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στη Λεμεσό και τις γύρω περιοχές, αυξάνοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης του ακινήτου.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το οικιστικό οικόπεδο στη Γερμασόγεια, καθώς και για άλλα ακίνητα προς πώληση στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.