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Μετά το απόλυτο sold out, το Latchi Panorama επιστρέφει με τη Δεύτερη Φάση του έργου και 26 νέες ευκαιρίες απόκτησης κατοικίας με πανοραμική θέα του Ακάμα.

Η ανεπανάληπτη επιτυχία της πρώτης φάσηςαποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί ποτέ σε Ζωντανό Διαγωνισμό Προσφορών της Altamira Real Estate και με όλα τα ακίνητα της πρώτης φάσης να γίνονται sold out, το ενδιαφέρον του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Σήμερα, η Altamira Real Estate ανταποκρίνεται στη μεγάλη ζήτηση παρουσιάζοντας το Latchi Panorama Phase 2, δίνοντας σε ακόμη περισσότερους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν το δικό τους ακίνητο σε μία από τις πιο μαγευτικές τοποθεσίες της Κύπρου.

Η νέα φάση περιλαμβάνει 26 πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα, με επιλογές ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων. Διαμερίσματα και μεζονέτες διατίθενται με τιμές που ξεκινούν από μόλις €50.000, με επιλεγμένα ακίνητα να διαθέτουν ιδιωτικά roof gardens και άμεση πρόσβαση στις πισίνες, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία διαβίωσης.

Το επίκεντρο της νέας φάσης αποτελούν οι δύο εντυπωσιακές βίλες με ιδιωτική πισίνα, από μόλις €195.000! Τα 2 μοναδικά ακίνητα προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στον Ακάμα, άνετους εξωτερικούς χώρους και υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, αποτελώντας μία σπάνια ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ξεχωριστό σπίτι.

Όλοι οι νέοι ιδιοκτήτες, θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον αναψυχής, με εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, γήπεδα τένις και βόλεϊ, χώρους χαλάρωσης και όλες τις προϋποθέσεις για ποιοτική καθημερινότητα ή ιδανικές αποδράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Χτισμένο στην καταπράσινη Δρούσεια, το Latchi Panorama προσφέρει ένα μοναδικό σκηνικό ηρεμίας και ευεξίας σε απόσταση μόλις λίγων λεπτών από το Λατσί και την Πόλη Χρυσοχούς, συνδυάζοντας την ιδιωτικότητα της φύσης με την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις της περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το συγκρότημα και να δουν από κοντά όλα τα διαθέσιμα ακίνητα από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ 09:00 και 16:00, καθώς και την ημέρα της εκδήλωσης πριν από την έναρξή της.

Το Live Bidding Event θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2026 στις 15:00, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν το ακίνητο της επιλογής τους μέσα από τη διαφανή και δυναμική διαδικασία που έχει πλέον καθιερώσει η Altamira Real Estate.

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Μετά τη θριαμβευτική επιτυχία της πρώτης φάσης, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Το Latchi Panorama επιστρέφει. Και η επόμενη μεγάλη ευκαιρία ξεκινά τώρα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Altamira Real Estate

8000 8200 / +357 22 696500

Realestate@cy.altamiraam.com