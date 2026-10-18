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Η αλλαγή των δεδομένων στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχει διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές. Μια νέα σκακιέρα στήνεται, με άλλους πλέον πρωταγωνιστές και νέα δεδομένα. Το ζητούμενο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν αφορά μόνο το πρόσωπο που θα πάρει το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, αλλά και το πώς τελικά η γαλάζια παράταξη θα πορευθεί προεκλογικά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο κόμμα.

Η Πινδάρου θέλει να πέσουν σύντομα οι τόνοι και να επανέλθει η ηρεμία, τόσο ανάμεσα στα στελέχη του κόμματος όσο και στους συναγερμικούς ψηφοφόρους. Το σοκ των τελευταίων εξελίξεων ήταν μεγάλο και ταρακούνησε αρκετά το συναγερμικό οικοδόμημα σε όλα τα επίπεδα. Ο απόηχος είναι ακόμα έντονος, αλλά την ίδια ώρα είναι ευδιάκριτη και η προσπάθεια να επέλθει ηρεμία και να διεξαχθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά, χωρίς αντιπαραθέσεις, η προεκλογική εκστρατεία των δύο μνηστήρων για το χρίσμα.

Από την άλλη, είναι γεγονός ότι πλέον η σχέση της ηγεσίας με στελέχη αλλά και ψηφοφόρους του κόμματος έχει κλονιστεί. Η κακή διαχείριση της εκλογικής επιτυχίας των βουλευτικών εκλογών, το παρασκήνιο που ακολούθησε για την Προεδρία της Βουλής, το έντονο προεκλογικό σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές, που είχε αρχίσει να διαφαίνεται από νωρίς στην Πινδάρου, και ιδιαίτερα οι αποκαλύψεις για τον ρόλο και τη δράση εξωθεσμικών παραγόντων στο κόμμα, που άφησαν ανεξίτηλες σκιές, οδήγησαν τελικά και στην αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα για το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Όλα αυτά συνέθεσαν ένα σκηνικό πρωτόγνωρο για το συναγερμικό ακροατήριο αλλά και τα στελέχη του κόμματος, θέτοντας πλέον υπό αμφισβήτηση την ηγεσία.

Όλα καλά και όλοι καλά

Την εβδομάδα που διανύσαμε ήταν έντονη η προσπάθεια από πλευράς Πινδάρου να διαμηνύσει παντού πως όλα βαίνουν καλώς και να καλλιεργήσει ένα κλίμα ενότητας, με αιχμή του δόρατος την κίνηση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Εξέδωσε ανακοίνωση το κόμμα, εξέδωσε ανακοίνωση η ηγεσία του κόμματος και εξέδωσε ανακοίνωση και το Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, το οποίο συνήλθε την περασμένη Τρίτη. Ήταν και είναι επίσης προφανής η προσπάθεια τόσο της ίδιας της Αννίτας Δημητρίου όσο και των ηγετικών στελεχών της παράταξης να βγει προς τα έξω μια εικόνα ηρεμίας και κανονικότητας και πως η επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών θα βρει όλους ενωμένους, να εργάζονται συλλογικά για την προεκλογική εκστρατεία είτε του Αβέρωφ Νεοφύτου είτε του Γιώργου Παμπορίδη.

Στα πέντε σημεία της ανακοίνωσης της ηγεσίας του κόμματος αποτυπώνεται και η προσπάθεια εξισορρόπησης όλων των παραμέτρων των εξελίξεων στον ΔΗΣΥ. Από τη μια, η προσπάθεια ανάδειξης και εμπέδωσης στην κοινή γνώμη της… «θυσίας» της Αννίτας Δημητρίου για το συλλογικό καλό και την ενότητα της παράταξης.

Από την άλλη, ήταν εμφανής η προσπάθεια να περάσει το μήνυμα προς τους δύο υποψηφίους και κυρίως προς τους υποστηρικτές τους και τα στελέχη του κόμματος ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις που πυροδοτούν κλίμα αντιπαράθεσης και δημιουργούν ηλεκτρισμένη προεκλογική ατμόσφαιρα.

Μια ανακοίνωση η οποία ήρθε μετά τη συνέντευξη του Μιχάλη Ιωαννίδη, επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, ο οποίος δήλωσε στην «Καθημερινή» πως στηρίζει την υποψηφιότητα Παμπορίδη. Στην τηλεοπτική παρέμβασή του τη Δευτέρα ήταν ακόμα πιο έντονος.

Το τρίτο σημείο αναφοράς της ανακοίνωσης της ηγεσίας του ΔΗΣΥ ήταν η επίκληση της ενότητας και το κάλεσμα για συστράτευση γύρω από αυτόν που θα κερδίσει την εσωκομματική μάχη. Για να έρθει στη συνέχεια και η ανακοίνωση του Συμβουλίου Παρακολούθησης, το οποίο αναφέρθηκε στον στόχο της νίκης στις εκλογές για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται προφανώς και η… πιο έντονη επαναδραστηριοποίησή του, με ανακοινώσεις και τοποθετήσεις για θέματα επικαιρότητας, ενώ ταυτόχρονα είναι πλέον πιο έντονος και ο αντιπολιτευτικός τόνος του ΔΗΣΥ στις τοποθετήσεις του. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να βγει προς τα έξω μια εικόνα ενότητας και να σβήσουν όσα προηγήθηκαν της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά της σύσκεψης εκείνης της μέρας στην Πινδάρου, αλλά και τις πρώτες ώρες μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν.

Είναι γεγονός ότι οι τόνοι έχουν πέσει σε μεγάλο βαθμό. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν προχώρησε σε καμία δημόσια παρέμβαση μετά τη γραπτή δήλωση που εξέδωσε έπειτα από τη σύσκεψη της προηγούμενης Πέμπτης στην Πινδάρου.

Τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αλλά και την ένταση των τοποθετήσεών του, περιόρισε και ο Γιώργος Παμπορίδης.

Καθοριστική στιγμή ήταν και η συνάντηση των δύο στην επαρχιακή συνδιάσκεψη της Αμμοχώστου την περασμένη Τρίτη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έγιναν κινήσεις από πλευράς ηγεσίας και προς τις δύο κατευθύνσεις και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για τον καθησυχασμό των εκατέρωθεν ανησυχιών.

Η σιωπή της Μπάρμπι – Parody account

Στο όλο σκηνικό των ημερών δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η σιωπή που επέλεξε να τηρήσει ο λογαριασμός με την ονομασία «Μπάρμπι – Parody account», ο οποίος, εκτός από έντονα επικριτικός στις τοποθετήσεις του τόσο κατά της Αννίτας Δημητρίου όσο και κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη, ήταν και ένθερμα υποστηρικτικός προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός ταυτίζεται από πολλούς με συγκεκριμένο άτομο, αν και ο χειριστής του το έχει διαψεύσει. Την περασμένη Τετάρτη, την επομένη της κοινής παρουσίας Αβέρωφ και Παμπορίδη στην επαρχιακή συνδιάσκεψη Αμμοχώστου, αλλά και τις διάφορες παρασκηνιακές ενέργειες που έγιναν, ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανακοίνωσε ότι θα κλείσει. Είχε προηγηθεί αντιπαράθεση διαδικτυακά με λογαριασμό που υποστηρίζει την υποψηφιότητα Παμπορίδη.

«Όσο κι αν λένε κάποιοι ελέγχομαι από τον Αβέρωφ, αποχωρώ σ ένα σημείο κρίσιμο για τον ίδιο. Θα λείψω σκέφτομαι μέχρι να περάσει και η εκλογική διαδικασία τον Νοέμβρη. Δεν έχω καμιά ψευδαίσθηση πως επηρεάζω με κάποιον τρόπο. Άλλοι την έχουν και με στοχοποιούν. … Ευχαριστώ όσους φίλους/ες έδωσαν αγάπη και στήριξη αυτό το διάστημα. Όχι σε εμένα προσωπικά, σε μια άποψη. Αυτό ήμουν. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Μια άποψη. Για κάποιους ενοχλητική. Να είστε όλοι καλά, εσείς και οι οικογένειές σας. … Barbie is out…», έγραψε στον επίλογο μιας μακροσκελούς ανάρτησης, κλείνοντας τον λογαριασμό.

Η εικόνα ενότητας και πώς όλα βαίνουν καλώς και όλα τα όσα έχουν γίνει αποτελούν ιστορία που θέλει και επιδιώκει η Πινδάρου να βγάλει προς τα έξω, δεν αντανακλά την ψυχολογία της πλειοψηφίας του κόσμου του Συναγερμού αλλά και μεγάλης μερίδας στελεχών και βουλευτών του κόμματος που παρακολουθούν με ανησυχία όσα τεκταίνονται.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος, ο Μιχάλης Ιωαννίδης και οι άλλοι – Στήνονται στρατόπεδα

Τα εσωκομματικά στρατόπεδα έχουν διαμορφωθεί και γι’ αυτό η Πινδάρου έσπευσε να συγκρατήσει, όσο μπορεί, τις δημόσιες τοποθετήσεις υποστήριξης είτε προς τον έναν είτε προς τον άλλο υποψήφιο.

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης δήλωσε δημόσια τη στήριξή του στον Γιώργο Παμπορίδη, διευκρινίζοντας πως εκφράζει την προσωπική του θέση. Από το περιβάλλον του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος, Ευθύμιου Δίπλαρου, είναι προφανές ότι οι κινήσεις που γίνονται δείχνουν πως τάσσεται στο στρατόπεδο του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο Δημήτρης Δημητρίου, σε δήλωσή του στο Philenews, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πάρει δημόσια θέση υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου, ενώ ο Γιάννης Καρούσος, σε τηλεοπτική του παρέμβαση, ανέφερε ότι θα πάρει θέση μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Η ίδια η πρόεδρος του κόμματος, αλλά και οι στενοί συνεργάτες της, είναι αρκετά προσεκτικοί σε δηλώσεις και τοποθετήσεις, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις.

Βέβαια, κάποιες αναρτήσεις ή σχόλια ατόμων που θεωρούνταν υποστηρικτές της δεν πέρασαν απαρατήρητα, ιδιαίτερα όσα έπαιρναν θέση κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου, θεωρώντας τον ως τον κύριο υπεύθυνο για την απόσυρση του ενδιαφέροντός της για το χρίσμα. Είναι γεγονός πως μέσα από την όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα υπονοούνταν ότι υπήρξε ένα είδος πολιτικού εκβιασμού προς την ίδια, λόγω του ενδεχομένου υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου εκτός κομματικών διαδικασιών.

Βέβαια, στη δημόσια σφαίρα των συζητήσεων, ως απάντηση σε αυτό, προβαλλόταν το επιχείρημα της κατάρρευσης της υποψηφιότητάς της λόγω του απόηχου του δείπνου στην ψαροταβέρνα. Είχαν μάλιστα αρχίσει να κυκλοφορούν και κάποιες δημοσκοπήσεις, αν και από την Πινδάρου διαμήνυαν πως εσωτερική δημοσκόπηση έδειχνε σταθερή πρωτιά της Αννίτας Δημητρίου.

Δεν περνά, βέβαια, απαρατήρητο το γεγονός ότι το προηγούμενο Σάββατο ο επιχειρηματίας και εκδότης Φρίξος Κουλέρμος εξέδωσε δημόσια δήλωση, με την οποία διευκρίνιζε ότι βρέθηκε στην Πινδάρου έπειτα από πρόσκληση της Αννίτας Δημητρίου. Μια ανακοίνωση η οποία ήρθε ως απάντηση στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί από την ώρα της περιβόητης σύσκεψης στην Πινδάρου, σύμφωνα με την οποία είχε μεταβεί εκεί συνοδεύοντας τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όλα αυτά είναι που έγινε προσπάθεια αυτή την εβδομάδα να «φύγουν» από το προσκήνιο και να βγει προς τα έξω μια εικόνα ενότητας και συνεργασίας στο κόμμα.

Στο όλο σκηνικό, γίνονται και παρασκηνιακές επαφές και συναντήσεις και από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε συνάντηση τόσο με τον Γιώργο Παμπορίδη όσο και με τον Χάρη Γεωργιάδη και άλλα στελέχη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδιώξει συνάντηση και με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, δεν κρύβει την ανησυχία του για την κατάσταση στον ΔΗΣΥ και τον κίνδυνο το κόμμα να οδηγηθεί σε διάσπαση.

Στον ορίζοντα, προς το παρόν, δεν διαφαίνεται πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χρίσμα από τρίτο πρόσωπο, που θα μπορούσε να μπει σφήνα ανάμεσα σε Αβέρωφ και Παμπορίδη.

Η μάχη των δύο μονομάχων

Η εσωκομματική μάχη Αβέρωφ – Παμπορίδη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους δύο μονομάχους να διεξάγουν την προεκλογική τους εκστρατεία ανάμεσα στα μέλη του κόμματος. Τα επιτελεία έχουν στηθεί, τα τηλεφωνικά κέντρα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, ενώ συνεχίζονται οι επαφές και οι συναντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και η συλλογή των απαιτούμενων υπογραφών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Τρεις μέρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου, οι δύο υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο κόμμα, για προέλεγχο, τον ενυπόγραφο κατάλογο με τους 500 υποστηρικτές που χρειάζονται προκειμένου να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, εκ των οποίων οι 100 πρέπει να είναι μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Από τους 500 υποστηρικτές:

>οι 180 πρέπει να προέρχονται από την επαρχία Λευκωσίας

>οι 120 από τη Λεμεσό

> οι 92 από τη Λάρνακα

>οι 62 από την Πάφο

> οι 46 από την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και

> κανένας απο την κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας,

με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την προσπάθεια των δύο διεκδικητών του χρίσματος να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του κόμματος είναι γύρω στις 50.000. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι θα έχουν τακτοποιήσει την εισφορά του τελευταίου έτους. Το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες αποτελεί ερωτηματικό, το οποίο ενδεχομένως να έχει τη σημασία του και στο τελικό αποτέλεσμα. Στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος προσήλθαν και ψήφισαν λίγο περισσότεροι από 20 χιλιάδες, δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θεωρείται το φαβορί της εσωκομματικής μάχης, με τον Γιώργο Παμπορίδη να έχει υποστήριξη από αρκετά στελέχη. Καθοριστικός ενδεχομένως να είναι ο ρόλος όσων είχαν πρόθεση να στηρίξουν για το χρίσμα την Αννίτα Δημητρίου και το κατά πόσον θα κινηθούν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η ίδια η πρόεδρος φαίνεται να κρατά αποστάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν αντιδράσεις και παρεξηγήσεις.

Το παιχνίδι επόμενης μέρας

Είναι προφανές πως, πέραν της εσωκομματικής μάχης για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, σε εξέλιξη βρίσκεται και μια υποβόσκουσα παρασκηνιακή μάχη για την επόμενη μέρα στο κόμμα. Η Αννίτα Δημητρίου ασφαλώς δεν δείχνει μέχρι στιγμής πρόθεση να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος και γι’ αυτό έγινε τεράστια προσπάθεια σε επικοινωνιακό επίπεδο να παρουσιαστεί ως κίνηση αυτοθυσίας και πολιτικού αλτρουισμού η απόφασή της να αποσυρθεί από την εσωκομματική μάχη για το χρίσμα.

Την ίδια ώρα, όμως, είναι εμφανές ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για πολλά από όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Λίγο το θέμα με το δείπνο στην ψαροταβέρνα, λίγο οι χειρισμοί για τη διαδικασία των προεδρικών εκλογών και λίγο όσα έγιναν στην Πινδάρου πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη σύσκεψη της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, είχαν ως αποτέλεσμα να κλονιστεί σε έναν βαθμό η εμπιστοσύνη προς την ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Αυτός ο κλονισμός είχε ως αποτέλεσμα η μουρμούρα και η κριτική για διάφορα ζητήματα, που επικρατούσαν εδώ και καιρό στους κόλπους του Συναγερμού, να αρχίσουν να μετατρέπονται σε αμφισβήτηση της ηγεσίας. Μέχρι στιγμής, βέβαια, αυτό δεν εκδηλώνεται δημόσια. Δεν αναμένεται, προς το παρόν, να γίνει άμεσα οποιαδήποτε κίνηση για να ανοίξει το συγκεκριμένο κεφάλαιο πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Το αποτέλεσμα της κάλπης των προεδρικών εκλογών ενδεχομένως να συμβάλει στην εξέλιξη των γεγονότων. Φαίνεται, όμως, ότι αυτά τα μηνύματα φτάνουν και προς την ηγεσία του κόμματος και δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε προσπάθεια από την πρόεδρο και το περιβάλλον της να εξασφαλίσουν στήριξη από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ενόψει της απόσυρσης του ενδιαφέροντός της.

Δεν μπορεί επίσης να βγαίνει από την εξίσωση το μήνυμα που εκπέμπεται από το περιβάλλον του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος για στήριξη του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η εξέλιξη της εσωκομματικής μάχης έχει ενδιαφέρον, προφανώς, όχι μόνο για την Αννίτα Δημητρίου και τον Ευθύμιο Δίπλαρο, αλλά και για άλλους μνηστήρες της συναγερμικής προεδρίας. Ούτως ή άλλως, τον Μάρτιο του 2028 στον ΔΗΣΥ θα γίνουν εκλογές για την προεδρία του κόμματος.

Προφανώς, ακόμα και εάν ο Γιώργος Παμπορίδης δεν εξασφαλίσει το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ένα ισχυρό ποσοστό στην εσωκομματική κάλπη της 28ης Νοεμβρίου θα τον καταστήσει ισχυρό παίκτη για την επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ. Για κάποιους, προφανώς, μπαίνει και αυτό ως στοιχείο στην εξίσωση.

Το να χάσει ο Παμπορίδης από τον Αβέρωφ με ποσοστό 55% – 45% ή 60% – 40% είναι πολύ διαφορετικό από μια συντριβή με αποτέλεσμα 70% – 30% ή 80% – 20%. Και σίγουρα κάποιοι, βλέποντας προς την επόμενη μέρα και τις εσωκομματικές εξελίξεις θα βολεύονται από μια εκλογική ήττα Παμπορίδη που θα τον έβγαζε εκτός κάδρου και από τη συνέχεια.