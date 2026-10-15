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Στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη και τα τρία κόμματα που συναποτελούν την πλειοψηφία στη Βουλή, βρίσκονται στην ίδια πλευρά, ανεξαρτήτως των όποιων κινήσεων μίας εκ των πολιτικών δυνάμεων.

Ουσιαστικά υφίσταται μια δεξιά συμμαχία με κοινές πεποιθήσεις ως προς τις συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο με το Ισραήλ, όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα τρία κόμματα που εκπροσωπούν την κυπριακή δεξιά εντός της Βουλής -ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ- προχώρησαν στην εγκαθίδρυση ομάδας Κυπρίων βουλευτών για συνεργασία με το ίδρυμα Israel Allies Foundation-Europe. Αυτή είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική πράξη συνεργασίας με ίδρυμα το οποίο σχετίζεται με το Ισραήλ.

Ανάπτυξη με πρωτοφανείς ρυθμούς

Ο πρόεδρος του IAF, Τζος Ράινσταϊν, εξερχόμενος από τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ιδρύματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στην παρούσα φάση των σχέσεων της Κύπρου με το Ισραήλ και τη συμβολή της Κυβέρνησης:

«Πιστεύω ότι, υπό την προεδρία του, οι σχέσεις μας έχουν αναπτυχθεί με πρωτοφανείς ρυθμούς», είπε ο κ. Ράινσταϊν. Σημείωσε ότι πολλοί επικεντρώνονται στο γεγονός «ότι έχουμε έναν κοινό αντίπαλο, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και την Τουρκία». «Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά κοινά. Οι οικονομικές μας σχέσεις, οι εργασίες που πραγματοποιούνται για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών και οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενισχύουν και ωφελούν, τόσο την Κύπρο, όσο και το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν έχουν συγκεκριμένα σχέδια για την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δεσμών, σχετικά με την Κύπρο, ο πρόεδρος του IAF είπε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα συζητήσουν συγκεκριμένα σχέδια για την ενίσχυση των σχέσεων στην περιοχή, την ενίσχυση της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο «και, στη συνέχεια, να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία στο παγκόσμιο δίκτυό μας, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε όλοι μαζί».

Κοινοί στόχοι και επιδιώξεις

Σε δηλώσεις, μετά τη συνάντηση, ο κ. Παντελίδης, είπε εκ μέρους της πρωτοβουλίας, ότι, έξι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΕΛΑΜ και του Δημοκρατικού Κόμματος, δημιούργησαν μία ομάδα συνεργασίας με το διεθνές Ίδρυμα Israel Allies Foundation με σκοπό την ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, «για σύσφιγξη των σχέσεων συνεργασίας και συμμαχίας ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ, προώθηση κοινών στόχων και κοινών επιδιώξεων στην κατεύθυνση όχι μόνο της αντιμετώπισης των προκλήσεων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αλλά και για αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας και της τρομοκρατίας, η οποία δυστυχώς στηρίζεται και από την Τουρκία».

Οι έξι βουλευτές, που απαρτίζουν την ομάδα είναι οι Γιώργος Κάρουλλας και Χαράλαμπος Πετρίδης από το ΔΗΣΥ, Σωτήρης Ιωάννου και Μάριος Πελεκάνος από το ΕΛΑΜ και Ανδρέας Αποστόλου και Χρύσης Παντελίδης -ως επικεφαλής- από το ΔΗΚΟ.

Την τελετή στη Βουλή τίμησαν με τη συμμετοχή τους, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ, John Breslow και η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Shuli Davidovich, ενώ σε αυτήν παρέστησαν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, η αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο πρέσβης της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρώην υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της εβραϊκής κοινότητας της Κύπρου και άλλοι αξιωματούχοι.

Ένα ακόμα βήμα εντός Βουλής

Η χθεσινή τελετή αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί πριν από δύο εβδομάδες ίδρυση του κυπριακού παραρτήματος του TFI (Transatlantic Friends of Israel). Οι συμμετέχοντες είναι και πάλι τα ίδια κόμματα, δηλαδή ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ.

Τα τρία αυτά κόμματα έχουν μια καθαρή πλειοψηφία εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων με 33 εκ των 56 βουλευτών.

Ο Ν. Παπαδόπουλος, μιλώντας στην τελετή με το TFI είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ και οι συνάδελφοί μου προερχόμαστε από διαφορετικά κόμματα. Σίγουρα δεν συμφωνούμε σε όλα. Συμφωνούμε όμως απόλυτα σε αυτό: αναγνωρίζουμε ότι τα βήματα που έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση, καθώς και η σημερινή, για την ενίσχυση των σχέσεών μας, τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και με το Ισραήλ, ήταν απολύτως σωστά. Είναι σωστό για την Κύπρο, σωστό για την περιοχή και σωστό για τη Μέση Ανατολή».

Απουσία που αφήνει σκιές

Ενόψει της τελετής στη Βουλή για την εγκαθίδρυση ομάδας συνεργασίας με το ίδρυμα Israel Allies Foundation-Europe, βουλευτές και εκπρόσωποι του ιδρύματος έγιναν χθες το πρωί δεχτοί από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αυτό που καταγράφηκε, ωστόσο, ήταν πως στο Προεδρικό πήγαν μόνο εκπρόσωποι του ΔΗΚΟ και του ΕΛΑΜ, ενώ απουσίαζε ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Η μη παρουσία κάποιου εκ των εκπροσώπων του ΔΗΣΥ στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκαλεί ερωτηματικά, καθώς έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία στην Πινδάρου επιχειρούν να βγάλουν έναν αντιπολιτευτικό χαρακτήρα έναντι της Κυβέρνησης.

Παράλληλα, προκύπτουν ερωτήματα κατά πόσο ο ΔΗΣΥ προτιμά να θυσιάσει στρατηγικές επιδιώξεις και δικές του πρωτοβουλίες για να μην εμφανίζεται σε φωτογραφία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.