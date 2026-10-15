Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες θα φτάσουν μέχρι και στο 50%, προβλέπονται μετά την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε ασκήσεις επί χάρτου, όσον αφορά στις αλλαγές που θα επέλθουν στις συντάξεις, σε μια προσπάθεια να δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στους νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Τα παραδείγματα έχουν διαμορφωθεί με τιμές του 2024 και αφορούν τόσο τα υψηλά όσο και τα χαμηλά εισοδήματα.

Στους πίνακες που ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας λαμβάνονται υπόψη τόσο τα χρόνια εισφορών, όσο και τα επιδοτούμενα. Όπως υπογραμμίζει, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, ακόμα και αν αυτές είναι ανεπαίσθητες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που δίνει το Υπουργείο για συνταξιούχο με εισόδημα πέραν των €2.000 ευρώ, ο οποίος θα λάβει αύξηση 2 ευρώ. Από την άλλη, οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις μέχρι και 50%.

Ενδεικτικά, χρησιμοποιώντας τιμές του 2024, το Υπουργείο Εργασίας καταγράφει συγκεκριμένα παραδείγματα για τις αυξήσεις που θα επέλθουν με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Με 30 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε 411 ευρώ, θα πάρει 577 ευρώ με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Αυτό σημαίνει σε τρία χρόνια, σύμφωνα και με τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου.

Στα παραδείγματα που αναφέρονται στα υψηλά εισοδήματα, συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε 1.223 με 25 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, θα παίρνει 1.271 ευρώ μετά την μεταρρύθμιση. Δύο ευρώ αύξηση θα λάβουν όσοι έπαιρναν 2.032 ευρώ με 42 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, πραγματοποιούνται πλέον δυο φορές τη βδομάδα, με στόχο η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να υλοποιηθεί την 1.1.2027. Μιλώντας μετά την τελευταία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε τρεις αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση:

(α) Απόδοση των αυξήσεων στις συντάξεις σε βάθος τριετίας αντί πενταετίας.

(β) Επέκταση της μεταβατικής περιόδου από τα πέντε στα δεκαπέντε χρόνια.

(γ) Βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας.

Αναλυτικά, οι πίνακες του Υπουργείου Εργασίας:

(1) Για τα χαμηλά εισοδήματα προβλέπονται αυξήσεις μέχρι και 50%. Για 30 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, συνταξιούχος με €411 θα λάβει €577. Με 35 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €436 θα λάβει €655. Με 42 χρόνια εισφορών, από €508 θα λάβει €764.

(2) Για τα χαμηλά προς μεσαία εισοδήματα οι αυξήσεις φτάνουν μέχρι το 34%. Με 25 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, ο συνταξιούχος από €497 θα λάβει €667. Με 35 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €642 θα λάβει €827. Με 42 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €762 θα λάβει €976.

(3) Για τα μεσαία εισοδήματα οι αυξήσεις θα φτάσουν μέχρι το 11%. Συνταξιούχος με 25 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €921 θα λάβει €1019. Με 35 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €1258 θα λάβει €1341. Με 42 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €1524 θα λάβει €1611.

(4) Τέλος για τα υψηλά εισοδήματα, αυτό που σημειώνεται είναι ότι δεν μειώνεται καμιά σύνταξη. Ειδικότερα, με 25 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, ο συνταξιούχος από €1223 θα λάβει €1271. Με 35 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €1706 θα λάβει €1713. Τέλος, με 42 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, από €2032 θα λάβει €2034.