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Ο Ουκρανός πρώην αξιωματικός του στρατού Σέρχι Κουζνέτσοφ προσήχθη σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Αμβούργο, κατηγορούμενος ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ηγήθηκε μιας ομάδας δυτών που τοποθέτησαν εκρηκτικά στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας για να ανατινάξουν τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream.

Από τις εκρήξεις καταστράφηκαν τρεις από τις τέσσερις γραμμές των αγωγών Nord Stream 1 (ήταν σε λειτουργία για τη μεταφορά φθηνού φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές) και Nord Stream 2, που είχε αποπερατωθεί, χωρίς όμως να λειτουργήσει.

Είναι η πρώτη φορά που το όνομά του δημοσιοποιήθηκε επίσημα, μαζί με φωτογραφία του από το δικαστήριο (Reuters).

Όπως γράφει ο Guardian, ο Serhii Kuznetsov κατηγορήθηκε σήμερα από τους εισαγγελείς ότι ήταν συνεργός σε εγκλήματα πολέμου επιτιθέμενος σε πολιτικές υποδομές, προκαλώντας έκρηξη, καταστρέφοντας περιουσίες και διαταράσσοντας τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δικηγόροι του Κουζνέτσοφ υποστήριξαν ότι η δίκη δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί καθόλου, λέγοντας στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος, όπως είπαν, κρατείται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε απομόνωση για 11 μήνες, αντιμετωπίζεται «σαν πιόνι σε σκακιέρα». Τόνισαν την αδυναμία του να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τον συμβατικό τρόπο λόγω του ρόλου του ως αξιωματικού του στρατού, κάτι που, όπως είπαν, του απαγόρευε να μιλάει. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του «με δεμένα τα χέρια του». Αμφισβήτησαν επίσης την κατηγορία ότι η επίθεση ήταν σαμποτάζ πολιτικών υποδομών, λέγοντας ότι οι αγωγοί «ήταν όπλο στα χέρια των Ρώσων».