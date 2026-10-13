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Αιφνιδίασε ευχάριστα χθες τους κοινωνικούς εταίρους η Κυβέρνηση, με τον υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα να ανακοινώνει τρεις βασικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ικανοποιώντας μέρος των αιτημάτων τους.

Καλοδεχούμενες χαρακτήρισαν τις τροποποιήσεις συντεχνίες και εργοδότες, ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, αναμένουν ακόμη αρκετές αλλαγές και διευκρινίσεις επί του νομοσχεδίου.

Οι τρεις αλλαγές

Μιλώντας μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε τρεις αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση:

(α) Απόδοση των αυξήσεων στις συντάξεις σε βάθος τριετίας αντί πενταετίας.

(β) Επέκταση της μεταβατικής περιόδου από τα πέντε στα δεκαπέντε χρόνια.

(γ) Βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας.

Αναλυτικότερα, ο Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις θα καταβάλλονται σταδιακά σε βάθος τριετίας, με το 30% της αύξησης να αποδίδεται τον πρώτο χρόνο, το 30% τον δεύτερο και το υπόλοιπο 40% τον τρίτο χρόνο. Ανέφερε επίσης πως το πρόβλημα που υπήρχε με την δυνητική αύξηση των εισφορών, φαίνεται ότι έχει επιλυθεί διότι επεκτείνεται η μεταβατική περίοδος από τα 5 χρόνια στα 15 χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε πως «βελτιώνονται οι προϋποθέσεις σύνταξης χηρείας και ανικανότητας, που είναι συνεπακόλουθα αυτής της αύξησης της μεταβατικής περιόδου».

Πού στοχεύουν

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, οι αλλαγές έχουν στόχο να ικανοποιήσουν δύο βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτο, να καθησυχάσουν τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για την περίοδο που θα ακολουθήσει μετά τα πέντε χρόνια της μεταρρύθμισης. Ως γνωστό, δεν έπαψαν να αιωρούνται οι ανησυχίες για:

(1) Μείωση στις συντάξεις μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου,

(2) αύξησης των εισφορών, καθώς και

(3) το ενδεχόμενο να βρεθούν σε δυσχερέστερη θέση – σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα – τα άτομα τα οποία θα αφυπηρετήσουν σε 10-15 χρόνια.

Δεύτερο, να σταματήσουν οι μεμψιμοιρίες αναφορικά με το ύψος των αυξήσεων που θα ελάμβαναν αρχικά οι συνταξιούχοι. Και αυτό γιατί, σταδιακά γινόταν αντιληπτό ότι το αρχικό ποσό που θα έπαιρναν ως αύξηση θα ήταν αρκετά μικρότερο σε σύγκριση με τα ποσά που είχαν δημοσιοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι είχε διευκρινιστεί πως τα εν λόγω ποσά αφορούσαν το σύνολο της πενταετίας.

Τα επόμενα βήματα

Οι κοινωνικοί εταίροι καλωσόρισαν τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβερνητική πλευρά, τονίζοντας παράλληλα, ότι δικαιώνεται η επιμονή τους για τα προαναφερθέντα σημεία. Την ίδια ώρα όμως, τόσο οι συντεχνίες όσο και οι εργοδότες αναμένουν πρόσθετες αλλαγές, οι οποίοι θα δώσουν την δυνατότητα να κατατεθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με τις μέγιστες δυνατές συγκλίσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, από πλευράς συντεχνιών, θα αναμένουν να δουν βήματα από πλευράς κυβέρνησης στα σημεία που αφορούν τον πυλώνα «0», δηλαδή τους χαμηλοσυνταξιούχους, το πέναλτι του 12%, τη σύνταξη για τους άνδρες χήρους, και τις πιστώσεις που αφορούν σε φοιτητές και φροντιστές.

Από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη ανησυχία εδράζεται στις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από τις αλλαγές στις συντάξεις και ιδιαίτερα στο κομμάτι των αυξήσεων που αφορά τους συνταξιούχους του δημοσίου. Χωρίς να μπαίνουμε στη λεπτομέρεια των εισφορών από πλευράς δημοσίων εργαζομένων, το γεγονός ότι οι αυξήσεις θα αφορούν το βασικό και όχι το αναλογικό κομμάτι των συντάξεων, θα επηρεάσει την αναλογία στα ποσά που καταβάλλουν δημόσιοι εργαζόμενοι και κυβέρνηση για την επαγγελματική σύνταξη. Κάτι που θα γίνει επιβαρύνοντας το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, αναμένουν διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο σημείο, ώστε να διαφανεί ποιο θα είναι πρόσθετο κόστος που θα καταβληθεί από το κράτος.

Τα ταμεία προνοίας

Πέραν των πιο πάνω, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας που αφορά στα ταμεία προνοίας. Χθες ο υπουργός Εργασίας σημείωσε επί τούτου πως «είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σήμερα νομοθέτημα για τα ταμεία προνοίας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι, είναι να υπάρξει μία συμφωνία κυρίων με το κράτος, που θα δείχνει τις γενικές γραμμές αλλά και το χρονοδιάγραμμα που θα υλοποιηθεί».

Ωστόσο, οι εταίροι, ζητούν σχεδιασμό του δεύτερου πυλώνα και όχι απλώς μια συμφωνία κυρίων, κάτι που έχει λεχθεί επανειλημμένα. Ένας αριθμός συγκλίσεων όμως για τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ενδεχομένως να λειτουργήσει καταλυτικά στην πορεία του διαλόγου και για τον δεύτερο πυλώνα.

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησης να λειτουργήσει το νέο σύστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 «για να μπορέσει ο κόσμος να νιώσει τις αλλαγές που θα επέλθουν. Για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται το 2027 η προϋπόθεση είναι να ψηφιστεί μέσα στο 2026 από τη Βουλή. Αν υπάρξουν οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες μετά την ψήφιση, υπάρχουν τρόποι και θα τις διεξέλθουμε», συμπλήρωσε.