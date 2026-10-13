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Επτά επιτροπές εργασίας συγκροτεί η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου – Σχεδιάζει συνέδριο για τη λογοκρισία, πρωτοβουλίες στήριξης νέων δημιουργών και νέες διεκδικήσεις προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Η αντιμετώπιση της λογοκρισίας, η ελευθερία της έκφρασης, οι διεκδικήσεις των συγγραφέων και η ενίσχυση της κυπριακής λογοτεχνίας εντός και εκτός συνόρων περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ), η οποία ανακοινώνει τη σύσταση επτά επιτροπών εργασίας για την υλοποίηση των στόχων της νέας διοίκησής της.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που περιγράφονται είναι η διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου για τη λογοκρισία, η καταγραφή και τεκμηρίωση σχετικών φαινομένων στη δημόσια σφαίρα, καθώς και μια εκστρατεία για την προώθηση της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Η σχετική επιτροπή θα συνεχίσει, επίσης, τη συνεργασία της Ένωσης με το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας.

Παράλληλα, η ΕΛΚ προγραμματίζει να ενισχύσει τις παρεμβάσεις της για ζητήματα που αφορούν τους λογοτέχνες, επιδιώκοντας επαφές με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και άλλους αρμόδιους φορείς. Η Επιτροπή Διεκδικήσεων Λογοτεχνών θα αναλάβει τον καθορισμό της σχετικής πολιτικής, με στόχο την προώθηση των αιτημάτων και των δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης.

Από τη λογοκρισία στη στήριξη των νέων δημιουργών

Σημαντική θέση στις προτεραιότητες της ΕΛΚ καταλαμβάνει και η στήριξη των νεότερων λογοτεχνών. Η αντίστοιχη επιτροπή σχεδιάζει την έκδοση συλλογικού τόμου και τη διοργάνωση δράσεων για την προβολή του έργου νέων συγγραφέων.

Στο πεδίο της φιλαναγνωσίας, η Ένωση επιδιώκει συνεργασίες με την κρατική βιβλιοθήκη, τον Σύνδεσμο Βιβλιοθηκονόμων, την Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης του Γραμματισμού και τα σχολεία. Στόχος είναι η προώθηση της ανάγνωσης τόσο μέσα από αυτόνομες πρωτοβουλίες όσο και μέσω συνεργασιών με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του βιβλίου και της εκπαίδευσης.

Η δικοινοτική συνεργασία αποτελεί ακόμη έναν άξονα δράσης. Η αρμόδια επιτροπή θα εργαστεί για τη διοργάνωση δικοινοτικού διαγωνισμού διηγήματος, την έκδοση βιβλίων και στις δύο γλώσσες και την ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων λογοτεχνών.

Ευρωπαϊκές συνεργασίες και πολιτιστική διπλωματία

Δύο ακόμη επιτροπές επικεντρώνονται στη διεθνή παρουσία της κυπριακής λογοτεχνίας. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογοτεχνών (EWC) θα επιδιώξει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ευρωπαϊκός οργανισμός, τη συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις και την ενίσχυση των επαφών με Ευρωπαίους συγγραφείς.

Η Επιτροπή Πολιτιστικής Διπλωματίας θα αναπτύξει επαφές με λογοτέχνες και φορείς του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των λογοτεχνικών ενώσεων της Ελλάδας.

Τις επτά επιτροπές στελεχώνουν μέλη της Ένωσης, με επικεφαλής και συμμετέχοντες από διαφορετικούς τομείς της λογοτεχνικής δραστηριότητας. Στις προτεραιότητές τους περιλαμβάνονται, επομένως, τόσο ζητήματα επαγγελματικής εκπροσώπησης των συγγραφέων όσο και δράσεις που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, την αναγνωστική κουλτούρα και τη διεθνή δικτύωση.

Το επόμενο ζητούμενο είναι η μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη: οι συγκεκριμένες δράσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και τα αποτελέσματα των επαφών με τους αρμόδιους φορείς θα δείξουν πώς θα αποτυπωθούν οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Αναλυτικά οι Επιτροπές:

Επιτροπή Ελεύθερης Έκφρασης Και Αντιμετώπισης Λογοκρισίας

Επικεφαλής: Ανδρέας Χρυσάνθου και Μιχάλης Π. Χριστοφίδης.

Μέλη: Γιώργος Μύαρης, Αντώνης Μπαλασόπουλος, Έλενα Ιωαννίδου, Σωτήρης Χαραλάμπους, Κώστας Λυμπουρής, Μιράντα Χρίστου.

Επιτροπή Διεκδικήσεων Λογοτεχνών

Επικεφαλής: Κωνσταντία Σωτηρίου.

Μέλη: Ανδρέας Χρυσάνθου, Αλέξανδρος Χρονίδης, Μάριος Γεωργίου, Χρίστος Τσιαήλης, Νάσια Διονυσίου, Σωφρόνης Σωφρονίου.

Επιτροπή Δικοινοτικών Δράσεων

Επικεφαλής: Ανδρέας Χρυσάνθου και Νεσέ Γιασίν.

Μέλη: Μιχάλης Π. Χριστοφίδης, Δήμητρα Σωκράτους, Κατερίνα Λιασή, Αχμέτ Γικίκ, Ντουριγιέ Γκιογκτσεπάγ.

Επιτροπή EWC

Επικεφαλής: Χρίστος Τσιαήλης.

Μέλη: Μάριος Γεωργίου, Χαρά Ζυμαρά, Αλέξανδρος Χρονίδης, Νεσέ Γιασίν.

Επιτροπή Πολιτιστικής Διπλωματίας

Επικεφαλής Χαρά Ζυμαρά, Κωνσταντία Σωτηρίου.

Μέλη: Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή, Ερατώ Ιωάννου, Χρίστος Ρ. Τσιαήλης, Κατερίνα Λιασή, Αλεξάνδρα Ζαμπά, Νάσια Διονυσίου, Σωφρόνης Σωφρονίου, Μαρία Χριστοδούλου.

Επιτροπή Στήριξης Νέων Λογοτεχνών

Επικεφαλής: Αλέξανδρος Χρονίδης.

Μέλη: Παύλος Ανδρέου, Φαίδωνας Δημητρίου, Μαρία Α. Ιωάννου, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Τιμοθέου

Επιτροπή Φιλαναγνωσίας