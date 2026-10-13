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Παρά τα σημαντικά πολεοδομικά κίνητρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση με στόχο την ανέγερση νέων κατοικιών και την αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος, η αγορά ενοικίων δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί ακόμη στον βαθμό που αναμενόταν. Οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με τη Λεμεσό να κρατά τα σκήπτρα της ακρίβειας και αρκετές περιοχές της να καταγράφουν ενοίκια που προκαλούν ίλιγγο.

Την εικόνα αυτή αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία καλύπτουν την περίοδο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και καταγράφουν τις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων και κατοικιών ανά δημοτικό διαμέρισμα και κοινότητα. Οι όποιες ουσιαστικές αλλαγές αναμένονται τα επόμενα χρόνια, όταν θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή και τα υπόλοιπα κίνητρα, περιλαμβανομένης της αύξησης του συντελεστή δόμησης για οικογενειακές μονάδες που επιθυμούν να στεγάσουν παιδιά και εγγόνια.

Λεμεσός: Στην κορυφή της ακρίβειας

Η επαρχία Λεμεσού οδηγεί την κούρσα των ενοικίων, τόσο στα διαμερίσματα όσο και στις κατοικίες. Στα δημοτικά διαμερίσματα Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας και Αγίου Τύχωνα, το ενοίκιο για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων φθάνει τα €1.850 τον μήνα. Μάλιστα, στα περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα της επαρχίας, το ενοίκιο για τριάρι υπερβαίνει τα €1.000, ενώ ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε κοινότητες που δεν έχουν ενσωματωθεί σε δήμους.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη ούτε για όσους αναζητούν κατοικία. Τα σκήπτρα κρατούν τα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Τύχωνα και Γερμασόγειας, καθώς και οι κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου. Ενδεικτικό της πίεσης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι ακόμη και τα μονάρια, δηλαδή οι κατοικίες ενός υπνοδωματίου, δύσκολα εντοπίζονται με ενοίκιο κάτω των €750.

Στην Ερήμη, οι κατοικίες ενός υπνοδωματίου ενοικιάζονται προς €900, οι δύο υπνοδωματίων προς €1.250 και οι τριών υπνοδωματίων φθάνουν τα €1.800. Στο Σπιτάλι, τα αντίστοιχα ενοίκια ανέρχονται σε €800, €1.000 και €1.350.

Αξιοσημείωτο είναι πως σε 23 δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, το ενοίκιο κατοικίας υπερβαίνει το υψηλότερο ενοίκιο που καταγράφεται στην επαρχία Λευκωσίας για σπίτι τριών υπνοδωματίων. Επιπλέον, σε εννέα δημοτικά διαμερίσματα της Λεμεσού, το ενοίκιο κατοικίας δύο υπνοδωματίων είναι υψηλότερο από εκείνο της ακριβότερης κατοικίας τριών υπνοδωματίων στη Λευκωσία. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, κατοικίες ενός υπνοδωματίου ενοικιάζονται προς €1.200 έως €1.250.

Το φθηνότερο ενοίκιο διαμερίσματος στην επαρχία Λεμεσού αφορά μονάρι εμβαδού 50 τετραγωνικών μέτρων και ανέρχεται στα €500. Ακόμη και αυτή η τιμή, ωστόσο, δεν αναιρεί τη γενικότερη εικόνα μιας αγοράς που παραμένει ιδιαίτερα ακριβή.

Πάφος: Τα Κονιά ακριβότερα από την πόλη

Στην επαρχία Πάφου, η πρωτιά στα ενοίκια δεν ανήκει ούτε στο δημοτικό διαμέρισμα Πάφου ούτε στη Γεροσκήπου ή την Πέγεια, αλλά στα Κονιά. Εκεί, το ενοίκιο για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων ανέρχεται στα €850, ενώ για κατοικία τριών υπνοδωματίων φθάνει τα €1.400. Οι κατοικίες δύο υπνοδωματίων ενοικιάζονται προς €950 και οι μονάριες προς €775.

Στην Πέγεια, οι κατοικίες τριών υπνοδωματίων ενοικιάζονται προς €1.225, οι δύο υπνοδωματίων προς €850 και οι μονάριες προς €700. Στο δημοτικό διαμέρισμα Πάφου, τα αντίστοιχα ενοίκια κατοικιών ανέρχονται σε €1.100, €900 και €750, ενώ στη Γεροσκήπου διαμορφώνονται στα €950, €750 και €600.

Σαφώς χαμηλότερες είναι οι τιμές στην ύπαιθρο. Στην Έμπα, οι κατοικίες ενός υπνοδωματίου ενοικιάζονται προς €375, των δύο υπνοδωματίων προς €575 και των τριών προς €650. Στην Πόλη Χρυσοχούς, τα αντίστοιχα ενοίκια ανέρχονται σε €500, €650 και €950.

Ακόμη χαμηλότερα κινούνται οι τιμές στο δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοχούς, όπου οι κατοικίες ενός υπνοδωματίου ενοικιάζονται προς €250, των δύο υπνοδωματίων προς €300 και των τριών προς €400. Πρόκειται για μία από τις περιοχές όπου η διαφορά σε σχέση με τις ακριβότερες τοποθεσίες της επαρχίας είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Λάρνακα: Πάνω από €1.300 για τριάρι

Στην επαρχία Λάρνακας, τα υψηλότερα ενοίκια κατοικιών καταγράφονται στο δημοτικό διαμέρισμα Λάρνακας, όπου ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων ενοικιάζεται προς €1.375 τον μήνα. Για κατοικία δύο υπνοδωματίων το ενοίκιο ανέρχεται στα €950, ενώ για μονάρι στα €750.

Στα Λιβάδια, το ενοίκιο κατοικίας τριών υπνοδωματίων φθάνει τα €1.250, των δύο υπνοδωματίων τα €900 και του ενός υπνοδωματίου τα €700. Στην Αραδίππου, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε €1.075, €825 και €650.

Στη Βορόκλινη, οι κατοικίες τριών υπνοδωματίων ενοικιάζονται προς €1.000, οι δύο υπνοδωματίων προς €825 και οι μονάριες προς €700. Στην Πύλα, τα ενοίκια ανέρχονται σε €925 για τριάρι, €750 για δυάρι και €625 για μονάρι.

Όσον αφορά τα διαμερίσματα, το ενοίκιο για τριάρι στο δημοτικό διαμέρισμα Λάρνακας φθάνει τα €1.150, τοποθετώντας την πόλη μεταξύ των ακριβότερων επιλογών εκτός Λεμεσού.

Αμμόχωστος: Πρωτιά για το Παραλίμνι

Στην επαρχία Αμμοχώστου, το Παραλίμνι καταγράφει τις υψηλότερες τιμές ενοικίασης τόσο για διαμερίσματα όσο και για κατοικίες. Το ενοίκιο για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων ανέρχεται στα €750, ενώ για κατοικία αντίστοιχου μεγέθους φθάνει τα €1.225.

Οι κατοικίες δύο υπνοδωματίων ενοικιάζονται προς €925 και οι μονάριες προς €675. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ακριβότερες περιοχές της Λεμεσού, το κόστος στέγασης παραμένει σημαντικό και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Λευκωσία: Ακριβότερo τα τριάρι στο κέντρο

Στην επαρχία Λευκωσίας, το υψηλότερο ενοίκιο για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, εμβαδού περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, καταγράφεται στο δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας και ανέρχεται στα €1.075 τον μήνα. Για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων το ενοίκιο φθάνει τα €850 και για μονάρι τα €600.

Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές στον Στρόβολο, την Έγκωμη και την Αγλαντζιά, όπου το ενοίκιο για τριάρι διαμορφώνεται περίπου στα €1.050. Στον Άγιο Δομέτιο, τα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων ενοικιάζονται προς €875, στη Γέρι προς €825, στο Δάλι προς €750, στη Λακατάμια και τα Λατσιά προς €875 και στο Τσέρι προς €775.

Στην περιφέρεια της Λευκωσίας, οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες. Στην Ανάγυα, τα ενοίκια διαμερισμάτων ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων διαμορφώνονται στα €338, €425 και €525 αντίστοιχα. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στον Αναλυόντα, όπου το μονάρι ενοικιάζεται προς €325, το δυάρι προς €425 και το τριάρι προς €525.

Για τις κατοικίες, το υψηλότερο ενοίκιο στην επαρχία Λευκωσίας αφορά σπίτια τριών υπνοδωματίων, εμβαδού περίπου 150 τετραγωνικών μέτρων, στην Αγλαντζιά, την Έγκωμη, τον Στρόβολο και τη Λευκωσία, όπου ανέρχεται στα €1.300 μηνιαίως.

Η μεγάλη απόσταση στις τιμές μεταξύ των επαρχιών και των επιμέρους περιοχών επιβεβαιώνει ότι η αγορά ενοικίων δεν ακολουθεί ενιαία πορεία. Η Λεμεσός παραμένει μακράν η ακριβότερη επαρχία, ενώ σε αρκετές κοινότητες της υπαίθρου οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες. Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η αύξηση της προσφοράς κατοικιών εκεί όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς τα πολεοδομικά κίνητρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί ουσιαστικά στο παζάρι.