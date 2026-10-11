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Μια πρωτοφανή αναδιάρθρωση βιώνει η αγορά των κατασκευών το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως αποκαλύπτουν οι αριθμοί των επίσημων στατιστικών στοιχείων. Παρά το γεγονός ότι το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και η νομισματική πολιτική διατηρούν το κόστος του χρήματος σε υψηλά επίπεδα, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο… αρνείται να μειώσει τη δυναμική του.

Αντίθετα, οι επενδυτές και οι developers ανακατανέμουν μαζικά τα κεφάλαιά τους, εγκαταλείποντας τα μεγάλα εμπορικά έργα και στρεφόμενοι με πρωτοφανή ένταση στην οικιστική ανάπτυξη και τις υποδομές.

Τα αναλυτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (Cystat) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, σε συνδυασμό με την καταγραφή του «θερμού» Ιουνίου, προσφέρουν μια πλήρη ακτινογραφία των όσων συμβαίνουν στα εργοτάξια παγκύπρια.

Συνολικά, από τις 11.100 οικιστικές μονάδες που αδειοδοτήθηκαν, οι 8.669 αφορούν διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Με άλλα λόγια, το 78% της νέας στέγασης στην Κύπρο αφορά ακίνητα που έχουν ύψος. Οι developers επιλέγουν την αστική ανάπτυξη για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της γης, ενώ οι αγοραστές στρέφονται στα διαμερίσματα, καθώς το χαμηλότερο συνολικό κόστος αγοράς ή ενοικίου κρατά τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Το real estate της χώρας δεν αλλάζει απλώς ρυθμούς, αλλάζει ριζικά φιλοσοφία, μορφή και προσανατολισμό. Το μεγάλο στοίχημα για το δεύτερο μισό του έτους είναι αν αυτή η τεράστια προσφορά των 11.100 νέων οικιστικών μονάδων θα καταφέρει να εξισορροπήσει τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων ή αν η αγορά οδηγείται σε υπερθέρμανση. Το σίγουρο είναι ότι ο χάρτης των κυπριακών πόλεων δεν θα είναι ο ίδιος.

Η αρχική ανάγνωση των δεδομένων του Ιουνίου 2026 αρκεί για να δείξει τη δυναμική. Μέσα σε έναν μόνο μήνα, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 751, καταγράφοντας άνοδο 18,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €469,5 εκατομμύρια, το συνολικό εμβαδόν τις 394,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ενώ προβλέπεται η ανέγερση 2.122 οικιστικών μονάδων.

Ωστόσο, η πραγματική διάσταση του φαινομένου αποτυπώνεται στη συνολική εικόνα του πρώτου εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος 2026). Κατά την περίοδο αυτή εκδόθηκαν συνολικά 4.401 άδειες οικοδομής, σε σύγκριση με 3.399 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας καθαρή αύξηση 29,5%. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, είναι ότι η συνολική αξία των αδειών αυτών, αυξήθηκε κατά 48,2%, το συνολικό εμβαδόν κατά 47,1%, ενώ ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μια ιλιγγιώδη αύξηση της τάξης του 67,8%. Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για μια συγκυριακή άνοδο, αλλά για μια καθολική κατασκευαστική φρενίτιδα.

Σύνδεση με τα επιτόκια

Τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Στατιστική Υπηρεσία πριν λίγες ημέρες, δείχνουν ότι η αγορά ακινήτων της Κύπρου το 2026 λειτουργεί ως μηχανισμός απορρόφησης της ιδιωτικής ρευστότητας. Καθώς τα επιτόκια των καταθέσεων παραμένουν χαμηλά, και τα στεγαστικά επιτόκια στην Κύπρο (3,24%) είναι πιο ελκυστικά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (3,54%), το κεφάλαιο φεύγει από τις τράπεζες και πέφτει στην κτηματαγορά. Υπάρχει και ακόμη κάτι σημαντικό.

Με το στεγαστικό επιτόκιο στο 3,24%, ο δανειολήπτης προτιμά ένα διαμέρισμα, καθώς το χαμηλότερο συνολικό κεφάλαιο αγοράς κρατά τη μηνιαία δόση σε βιώσιμα επίπεδα. Επίσης, οι δανειολήπτες είναι θωρακισμένοι πίσω από τη νέα κουλτούρα των σταθερών επιτοκίων που προσφέρουν οι τράπεζες, ως λύση απέναντι στην άνοδο των επιτοκίων.

Από την πλευρά των επενδυτών, τα διαμερίσματα προσφέρουν πολύ υψηλότερες και σταθερότερες αποδόσεις ενοικίου (rental yields) σε σχέση με τις μονοκατοικίες, προσελκύοντας το «ζεστό» χρήμα ξένων και εγχώριων επενδυτών που θέλουν να προστατευτούν από τον πληθωρισμό. Οι developers, βλέποντας αυτή τη δίψα για κατοικίες, προετοιμάζουν το έδαφος (διαχωρισμοί, δρόμοι) για να υποδεχτούν τη ζήτηση των επόμενων ετών.

Το τέλος του μύθου της μονοκατοικίας

Η πιο εντυπωσιακή κοινωνική και οικονομική μεταβολή αποτυπώνεται στα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και στον τύπο των κατοικιών που θα κατασκευαστούν. Η κατανομή τους δείχνει ότι το παραδοσιακό όνειρο του Κύπριου για ιδιόκτητη μονοκατοικία υποχωρεί μπροστά στην νέα οικονομική πραγματικότητα:

• Μονοκατοικίες: Αδειοδοτήθηκαν 1.760 μονάδες, σημειώνοντας μια ισχνή αύξηση της τάξης του 4,2%. Το υψηλό κόστος της γης και των υλικών έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία σε ένα προϊόν πολυτελείας, απροσπέλαστο για τη μέση οικογένεια.

• Διπλοκατοικίες: Καταγράφονται 671 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 25,2%.

• Οικιστικές πολυκατοικίες: Εδώ βρίσκεται το μεγάλο «μπαμ». Οι μονάδες σε αμιγώς οικιστικές πολυκατοικίες σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 7.832 έναντι 4.227 πέρσι (εντυπωσιακή άνοδος 85,3%).

• Μικτές πολυκατοικίες: Πρόκειται για την απόλυτη έκπληξη των στοιχείων. Οι μονάδες σε κτίρια μικτής χρήσης (καταστήματα στο ισόγειο, διαμερίσματα στους ορόφους) εκτινάχθηκαν από τις 164 πέρσι στις 837 φέτος, καταγράφοντας μια ιλιγγιώδη, τετραψήφια ποσοστιαία άνοδο 410,4%.

Η καθίζηση των εμπορικών κέντρων

Η ανάλυση του συνολικού εμβαδού από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας φέρνει στο φως μια πολύ βαθύτερη αλήθεια: Η κατασκευαστική βιομηχανία περιόρισε την ανέγερση μεγάλων εμπορικών έργων. Να δούμε τα στοιχεία αναλυτικά:

• Οικιστικά κτήρια: Το συνολικό εμβαδόν των οικιστικών αναπτύξεων στο εξάμηνο άγγιξε το 1.903.180 τ.μ. έναντι 1.148.186 τ.μ. πέρσι, καταγράφοντας άλμα 65,8%. Μόνο τον Ιούνιο, τα οικιστικά τετραγωνικά ανήλθαν σε 360.978 τ.μ.

• Μη οικιστικά κτίρια: Αν και ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε ελαφρώς κατά 11,2%, το συνολικό εμβαδόν τους έπεσε κατά 35,2%, υποχωρώντας στα 175.897 τ.μ. (από 271.621 τ.μ. το πρώτο εξάμηνο του 2025).

Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορικά έργα που αδειοδοτούνται το 2026 είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος. Η εποχή των τεράστιων πύργων, γραφείων και εμπορικών αναπτύξεων φαίνεται να δίνει τη θέση της σε μικρότερες, τοπικές εμπορικές αναπτύξεις, καθώς η αγορά γραφειακών χώρων παρουσιάζει σημάδια κορεσμού.

Αντίθετα, τα έργα πολιτικού μηχανικού κατέγραψαν μια εντυπωσιακή ποσοστιαία αύξηση εμβαδού κατά 182,9% (φτάνοντας τα 18.363 τ.μ.), επιβεβαιώνοντας τη βαριά δραστηριότητα σε έργα υποδομής. Η κατακόρυφη αύξηση στην κατασκευή δρόμων (+102,1%) και στη διαίρεση οικοπέδων (+70,6%) δείχνει ότι μεγάλες εκτάσεις γης, που μέχρι πρότινος ήταν αναξιοποίητες (κυρίως στην περιφέρεια των πόλεων), μετατρέπονται με ταχύτατους ρυθμούς σε προνομιακά οικόπεδα.

Πού κατευθύνεται το χρήμα

Αν εξετάσουμε τον αριθμό των αδειών ανά κατηγορία έργου, βλέπουμε πώς κατανέμεται η δραστηριότητα. Τα οικιστικά κτήρια οδηγούν την κούρσα με 3.227 άδειες στο εξάμηνο (από 2.543 πέρσι, αύξηση 26,9%). Τα μη οικιστικά κτίρια (γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία) ακολουθούν με 406 άδειες (αύξηση 11,2%), ενώ τα έργα πολιτικού μηχανικού καταγράφουν 250 άδειες (+27,6%).

Το μεγάλο εύρημα, όμως, βρίσκεται στις υποδομές. Οι άδειες για διαίρεση οικοπέδων εκτινάχθηκαν στις 423 από 248 (αύξηση 70,6%), ενώ οι άδειες για κατασκευή δρόμων υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 95 από 47 (εκρηκτική άνοδος 102,1%).

Αυτό σημαίνει ότι οι developers δεν επενδύουν σε έτοιμα οικόπεδα μόνο, αλλά επενδύουν για το μέλλον, διαχωρίζοντας τεράστιες εκτάσεις γης και δημιουργώντας νέους οδικούς άξονες για τις αναπτύξεις των επόμενων ετών.