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Ο άνθρωπος είναι πιο κοντά από ποτέ στο να καταστεί διαπλανητικό ον, ζώντας στη Γη και στη Σελήνη.

Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά για ένα γιγαντιαίο επιστημονικό βήμα το οποίο σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία, λειτουργήσουν πυρηνικούς αντιδραστήρες στο δορυφόρο μας.

Η σκέψη ότι ο άνθρωπος ετοιμάζεται να υλοποιήσει την κατασκευή εγκαταστάσεων στο φεγγάρι, προκαλεί το δίχως άλλο δέος. Πρόκειται για ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μόνιμες βάσεις στον σεληνιακό Νότιο Πόλο, καθώς και δημιουργία πυρηνικών αντιδραστήρων για να τις τροφοδοτήσει. Η τεχνολογία μάς, δηλαδή, ίσως μας επιτρέψει έναν διαπλανητικό εποικισμό.

Ωστόσο, το μεγάλο αυτό επίτευγμα επισκιάζεται και από μια πικρή ειρωνεία. Συνοδεύεται από παλιές αμαρτίες και τη μικροπρέπεια που συχνά μας διακατέχει ως είδος. Ο άνθρωπος δεν θα ταξιδέψει ως μια ενωμένη δύναμη για τη Σελήνη, αλλά ετοιμάζεται για έναν «Πόλεμο των Άστρων», την απόλυτη ψυχροπολεμική αναβίωση.

Από τη μια η NASA που βιάζεται για το 2030 που χρονολογείται το σχέδιο του εποικισμού, φοβούμενη ότι η ρωσοκινεζική συνεργασία για τον αντιδραστήρα Selena θα δημιουργήσει μια «de facto» ζώνη αποκλεισμού στο φεγγάρι. Οι τρεις δυνάμεις δεν βγαίνουν στο διάστημα μόνο για την επιστήμη, αλλά για να περιφράξουν «οικόπεδα» ισχύος και ίσως να ελέγξουν τους φυσικούς πόρους.

Το ακόμα πιο εξωφρενικό; Επιστήμονες προειδοποιούν ότι μέσα στη βιασύνη τους να προλάβουν, οι κυβερνήσεις παίζουν στα ζάρια την ασφάλεια. Πύραυλοι εκρήγνυνται, οχήματα συντρίβονται, αλλά η πρεμούρα να μπει η πρώτη σημαία δίπλα στον πυρηνικό αντιδραστήρα υπερνικά κάθε λογική.

Κι όμως, παρά τον καυστικό παραλογισμό της γεωπολιτικής κόντρας, η μεγάλη εικόνα παραμένει ιστορική!

Το σύμπαν απλώνεται μπροστά μας και μας περιμένει, μόνο που υπάρχει ο κίνδυνος να το «μολύνουμε» με την αλαζονεία μας.

Ελεύθερα, 11.10.2026