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Μια νέα κούρσα ισχύος έχει μεταφερθεί πέρα από τα όρια της Γης, με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία να στρέφουν πλέον το βλέμμα στη Σελήνη. Οι τρεις δυνάμεις σχεδιάζουν την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στο σεληνιακό έδαφος, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε σημαντικά ενεργειακά αποθέματα και να αποκτήσουν προβάδισμα σε έναν ανταγωνισμό που ήδη περιγράφεται από ορισμένους ως ο νέος «Πόλεμος των Άστρων».

Στα τέλη Αυγούστου, η NASA ζήτησε από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τα πρότζεκτ, να προετοιμαστούν για την κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα που θα μπορούσε να αντέξει ένα διαστημικό ταξίδι και να λειτουργεί χωρίς συντήρηση κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. Το σχέδιο προβλέπεται να υλοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2030. Μόλις σε 4 χρόνια από το… τώρα.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία στοχεύει να θέσει σε λειτουργία έναν σεληνιακό αντιδραστήρα έως το 2036, στο πλαίσιο μιας μυστικής συνεργασίας με την Κίνα. Η NASA έχει ήδη επιταχύνει το πρόγραμμά της για να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της. Η κούρσα είναι για το ίδιο το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος. Οι ΗΠΑ και η Κίνα θέλουν να είναι οι πρώτες που θα δημιουργήσουν μια βάση στη Σελήνη, όπου θα αναζητήσουν πόρους όπως παγωμένο νερό και θα ξεκινήσουν αποστολές βαθύτερα στο ηλιακό σύστημα. Ο έλεγχος της πρόσβασης στα περιουσιακά στοιχεία της σελήνης είναι ζωτικής σημασίας για αυτήν την αποστολή. Και οι δύο υπερδυνάμεις πιστεύουν ότι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας είναι το κεντρικό στοιχείο του σχεδίου τους.

Οι χώρες σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τους αντιδραστήρες τους μόνο αφού φτάσουν στη Σελήνη. Ωστόσο, ορισμένοι κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι κυβερνήσεις βιάζονται. Τα τελευταία έξι χρόνια, πολλοί κινεζικοί, αμερικανικοί και ρωσικοί πύραυλοι έχουν αποτύχει και εκραγεί, και ένα ρωσικό όχημα προσεδάφισης έχει συντριβεί στη Σελήνη. Διαστημικά σκουπίδια πέφτουν τακτικά στη Γη. Παρόλα αυτά, οι κυβερνήσεις των τριών κρατών πιέζουν ασφυκτικά, κλείνοντας τα μάτια στην ασφάλεια.

Η πυρηνική ενέργεια φαίνεται να είναι το μόνο βασικό έργο που η Κίνα έχει αναθέσει στον εταίρο της, τη Ρωσία. Καμία χώρα δεν έχει περισσότερη εμπειρία από τη Ρωσία σε αυτόν τον τομέα. Εκτόξευσε περισσότερους από 30 αντιδραστήρες σε τροχιά, κυρίως τη δεκαετία του 1970 και του 1980, με δορυφόρους της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, και είναι ηγέτης στην πολιτική πυρηνική ενέργεια. Η Ρωσία ελέγχει τη μεγαλύτερη προμήθεια αυτού που θεωρείται το ασφαλέστερο πυρηνικό καύσιμο για διαστημικές αποστολές. Αυτό το καύσιμο, το ουράνιο που δεν είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένο, είναι σε έλλειψη στις ΗΠΑ.



«Η Ρωσία ουσιαστικά δεν έχει ανταγωνιστές στον τομέα της διαστημικής πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ.



Η NASA προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο οργανισμός εκτόξευσε έναν αντιδραστήρα το 1965, αλλά τον έκλεισε μετά από μια βλάβη σε διαστημόπλοιο. Οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαστημικά πυρηνικά προγράμματα από τότε, αλλά δεν έχουν αναπτύξει άλλον αντιδραστήρα.



Οποιαδήποτε μόνιμη βάση στη Σελήνη απαιτεί αξιόπιστη ενέργεια. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες δεν χρειάζονται ηλιακό φως για να λειτουργήσουν και μπορούν να είναι συμπαγείς. Με τον σωστό σχεδιασμό, απαιτούν ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με τη NASA και το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ.

Για τα πρώτα χρόνια, οι ΗΠΑ και η Κίνα θα χρειάζονταν μόνο αρκετή ενέργεια για να διατηρούν ζεστό τον εξοπλισμό και να φορτίζουν τα ρόβερ, οχήματα που περιφέρονται στην επιφάνεια. Για αυτό, σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ηλιακή ενέργεια και συστήματα παραγωγής ενέργειας από ραδιοϊσότοπα. Αυτά τα συστήματα μετατρέπουν τη θερμότητα από τη φυσική ραδιενεργό διάσπαση των ισοτόπων σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα συστήματα στο διάστημα.



Η Μόσχα έχει αναθέσει στις κρατικές υπηρεσίες της την κατασκευή ενός σεληνιακού αντιδραστήρα, ονόματι Selena, έως το 2036, για την τροφοδοσία των σεληνιακών σταθμών με επικεφαλής την Κίνα. Ο αντιδραστήρας Selena θα παράγει έως και 10 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα για μια δεκαετία.

Η NASA έχει επιταχύνει το χρονοδιάγραμμά της, φοβούμενη ότι ένας ρωσο-κινεζικός αντιδραστήρας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια de facto ζώνη αποκλεισμού στη Σελήνη. Ο Σεληνιακός Αντιδραστήρας 1 της NASA αναμένεται να παράγει 20 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου την κατανάλωση ενέργειας 16 αμερικανικών νοικοκυριών) και να λειτουργήσει για πέντε χρόνια χωρίς παρέμβαση.

Όλα δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια οι μεγάλες δυνάμεις θα στραφούν προς το Διάστημα. Οι νέες τεχνολογίες και δη η πυρηνική ενέργεια, αποτελούν το κλειδί στον σχεδιασμό τους.

skai.gr