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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, τέλεσαν σήμερα τα εγκαίνια του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, στον χώρο κάτω από την εκκλησία της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού στην Τάλα. Το Ίδρυμα περιλαμβάνει μουσείο με προσωπικά αντικείμενα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, Κοινοτική Βιβλιοθήκη και Πολυχώρο Εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο της τελετής, που οργάνωσε η Μητρόπολη Πάφου, τελέστηκαν και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του μεγάλου ευεργέτη της Τάλας, στον προαύλιο χώρο του ναού, τον οποίο ανοικοδόμησε ο ίδιος επί της αρχιεπισκοπίας του.

Μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ είχε την διορατικότητα να αντιληφθεί ότι η αποστολή ενός ποιμενάρχη υπερβαίνει την πνευματική καθοδήγηση και προυποθέτει υψηλή γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας, κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων και ετοιμότητα για παρεμβάσεις.

Ο Χρυσόστομος Β’, επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είχε το χάρισμα να αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας, να αντιλαμβάνεται ότι πίσω από κάθε κρίση και δυσκολία βρίσκονται άνθρωποι. Και είναι ενδεικτικό, ανέφερε, ότι κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε και όλοι θυμόμαστε τις συνέπειες της, η Εκκλησία ανέπτυξε ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε μια κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία μας, παρατήρησε, η Εκκλησία της Κύπρου υπό τον Χρυσόστομο Β’ δεν αρκέστηκε στον παρηγορητικό λόγο, αλλά στάθηκε δίπλα της με συγκεκριμένες πράξεις.

Αντίστοιχες ήταν οι πρωτοβουλίες του, τόνισε, για την στήριξη των φοιτητών και οικογενειών τους με την ανέγερση των φοιτητικών εστιών της Λεμεσού και για την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου το 2015.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε, τέλος, ιδιαίτερη μνεία για την εθνική συνείδηση του εκλιπόντος Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου και την αταλάντευτη προσήλωση του στον αγώνα για την εκδίωξη του τούρκου εισβολέα.

Τον ρόλο του Χρυσόστομου Β’ στην θρησκευτική, κοινωνική και εθνική ζωή της Κύπρου τόνισαν σε ομιλίες και χαιρετισμούς τους ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο Μηγτροπολίτης Πάφου Γρηγόριος και ο κοινοτάρχης Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος, ενώ μικρά παιδιά των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας και γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών «Ζήνα Κάνθερ» της Τάλας, τους καλωσόρισαν.

Παρών στην εκδήλωση της Τάλας ήταν και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, καθώς επίσης ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Χύτρων, Λεόντιος, μέλη της οικογένειας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ηλίας Μυριάνθους, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, βουλευτές της επαρχίας, και εκπρόσωποι κοινωνικών, οικονομικών και επιχειρηματικών φορέων της επαρχίας.