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Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο διεκδίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ξεκαθαρίζοντας ότι μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε να τον απασχολήσει, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί πρόωρη τη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν.

Φιλοξενούμενος στο sTELLus Vidcast, μίλησε με καλά λόγια για τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι εκτιμά τον Γιώργο Παμπορίδη, σημειώνοντας ότι τον στήριξε επώνυμα στις δημοτικές εκλογές.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έγιναν στην πρωτεύουσα, επισημαίνοντας την ανάγκη για καλύτερη συνεννόηση με την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Υπό προϋποθέσεις θα με ενδιέφεραν οι προεδρικές εκλογές»

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Στέλλα Στυλιανού αν θα τον ενδιέφερε μια πρόταση στήριξης από το ΑΚΕΛ, προκειμένου να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Όπως είπε, αυτή την περίοδο υπάρχει μια έντονη προεδρολογία, με τη συζήτηση να ξεκινά μόλις τελειώσουν οι προεδρικές εκλογές. «Είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι, αν μπούμε στη λογική της προεδρολογίας τρία χρόνια πριν, τότε η μεν κυβέρνηση μένει στη λογική να αφήσει τις δύσκολες αποφάσεις χάριν της προεκλογικής περιόδου, κάτι το οποίο κάνει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Τόνισε ότι τα υπόλοιπα κόμματα μπαίνουν στη λογική να κάνουν μια κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, για να ασκήσουν τον αντιπολιτευτικό τους λόγο. «Αυτό το πράγμα, σε μια ημικατεχόμενη χώρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σημείωσε ότι, με την κατάσταση στο Κυπριακό, έπρεπε να ήταν άλλες οι έγνοιες μας. «Θα έπρεπε να συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει αν ναυαγήσει και αυτή η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ».

Ξεκαθάρισε ότι η σχέση του με την πολιτική δεν έχει σχέση με τις θέσεις. «Εκλέγηκα σε ένα πολύ τιμητικό αξίωμα και μέχρι την τελευταία μέρα θα εργάζομαι για αυτό το οποίο με έχουν εκλέξει οι δημότες της Λευκωσίας. Η πολιτική είναι σαν το σνούκερ και πολλές φορές παίζουν ρόλο οι συγκυρίες».

Υπογράμμισε ότι «αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό το οποίο κάνω. Η διεκδίκηση της Προεδρίας είναι μεγάλη ευθύνη. Απαιτεί πολιτική ευθυγράμμιση και μια πρόταση η οποία θα μπορεί να υιοθετηθεί από ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Χρειάζεται μια ομάδα η οποία θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε να με απασχολήσει ένα τέτοιο ζήτημα».

Ξεκαθάρισε ότι αυτό που τον απασχολεί είναι αν η πολιτική πρόταση θα έχει την αποδοχή του κόσμου. «Η επιτυχία ενός πολιτικού δεν είναι να εκλεγεί, αλλά να αφήσει πίσω του ένα θετικό αποτύπωμα».

«Με τον Γιώργο Παμπορίδη είμαστε φίλοι και με στήριξε στις δημοτικές εκλογές επώνυμα»

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν θαυμάζει κάποιον Κύπριο πολιτικό, απαντώντας ότι εκτιμά τον Στέφανο Στεφάνου. «Είναι ένας έντιμος και αξιόλογος άνθρωπος». Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι εκτιμά και τον Γιώργο Παμπορίδη. «Είμαστε φίλοι και με στήριξε στις δημοτικές εκλογές επώνυμα», είπε.

Σημείωσε ότι δεν ταυτίζονται απόλυτα σε πολιτικά ζητήματα. «Είναι ένας άνθρωπος που λαμβάνει αρκετά ζητήματα με τον τρόπο με τον οποίο τα λαμβάνω και εγώ. Το ΓεΣΥ οφείλεται στα προσωπικά του στοιχεία και στην επιμονή του».

Ακόμη, ρωτήθηκε αν ο κ. Παμπορίδης θα ήταν καλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας ότι δεν μπορεί να το απαντήσει 100%. «Έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι θετικά, όμως έχω δει πολλούς ανθρώπους που, όταν ανεβαίνουν τον λόφο του Προεδρικού, δυσκολεύονται να ασκήσουν αυτό το επίπεδο εξουσίας».

Ο κ. Προύντζος εξέφρασε την άποψη ότι ο πρώην Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου ήταν ένας ηγέτης. «Ήταν ο πιο ολοκληρωμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία συμπυκνώνουν έναν σωστό ηγέτη για αυτή τη χώρα. Ήταν ο άνθρωπος που ανέδειξε ότι η επιχειρηματικότητα και η ανοικτή οικονομία δεν είναι αλληλοσυγκρουόμενες έννοιες με την κοινωνική πολιτική και τον προοδευτισμό».

Πρόσθεσε ότι, στο Κυπριακό, κατάφερε να φέρει στο τραπέζι τις ιδέες Γκάλι και έφερε τη φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο. «Είχε την ευγένεια και την αμεσότητα που πρέπει να έχει ένας Πρόεδρος. Ήταν ο κορυφαίος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασχέτως αν δεν του αναγνωρίζεται ιστορικά».

«Δεν έχουμε την καλύτερη σχέση με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη»

Μιλώντας για την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, ανέφερε ότι ως Δήμος δεν έχουν την καλύτερη σχέση. «Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα, όμως πολιτικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν στήριξε τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η Λευκωσία ανέλαβε την ευθύνη να υλοποιήσει το όραμα της μεταρρύθμισης, δηλαδή τη συνένωση τεσσάρων δήμων σε έναν. «Την ίδια ώρα, σε άλλες περιοχές ευτελίστηκε η ουσία της μεταρρύθμισης, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε στην Πάφο».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι δεν είναι ορθολογικό κάποιοι να υλοποιούν τη μεταρρύθμιση και κάποιοι όχι. «Αυτό λειτουργεί υποσκαπτικά για τη μεταρρύθμιση και τα αποτελέσματά της».

Ο κ. Προύντζος σημείωσε ότι η Λευκωσία έπρεπε να χρηματοδοτηθεί πιο γρήγορα και επαρκώς, για να φέρει το αποτέλεσμα που η κυβέρνηση θα ήθελε. «Υπήρξε μια σοβαρή δυστοκία σε επίπεδο κυβέρνησης στο να ληφθούν αποφάσεις», συμπληρώνοντας ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στη λήψη πολιτικών αποφάσεων για την προώθηση έργων, όπως το ΣΟΠΑΖ και η Κρατική Έκθεση.

Ερωτηθείς αν θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση αν προερχόταν από άλλο κόμμα, απάντησε ότι «δεν προέρχομαι από κανένα κόμμα και ήμουν ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, ο οποίος στηρίχθηκε από κάποια κόμματα. Είναι τραγικό αν μπούμε στη λογική της κομματικής στήριξης».

Πρόσθεσε ότι με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είχε μια συνάντηση σε δύο χρόνια και ήταν θετικός για τα έργα στο ΣΟΠΑΖ και στην Κρατική Έκθεση. «Θεωρώ ότι μπορούσαν να ληφθούν πιο έγκαιρα αποφάσεις για την υλοποίηση αυτών των θεμάτων».

«Ασφαλής περιοχή το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας»

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας επικεντρώθηκε και στις αλλαγές που έγιναν στην πρωτεύουσα, ξεχωρίζοντας την κάθοδο πανεπιστημιακού ιδρύματος στο ιστορικό κέντρο, αλλά και τη δρομολόγηση της καθόδου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όπως ανέφερε, η πλειοψηφία των φοιτητών διαμένουν στο ιστορικό κέντρο, καθώς υπάρχουν δύο εστίες του δήμου. Συμπλήρωσε ότι έχουν δημιουργηθεί και 14 ιδιωτικές εστίες.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η περιοχή είναι αρκετά ασφαλής, έτσι ώστε να γίνει φοιτητούπολη, απάντησε ότι «η περιοχή είναι απόλυτα ασφαλής. Αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία του Αστυνομικού Σταθμού Λήδρας, που δείχνουν περίπου 80% μείωση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Πρόσθετα, προχωρήσαμε στην έκδοση διατάγματος για την περιοχή του Αγίου Δομετίου, καθώς εντοπίστηκαν μετανάστες να διαμένουν σε απαράδεκτες συνθήκες». Υπογράμμισε ότι η Λευκωσία είναι μια πόλη που φιλοξενεί περίπου 80.000 μετανάστες.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχουν 140 κτίρια στη Λήδρας και στην Ονασαγόρου, στα οποία θα αποκατασταθεί η ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία τους. «Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε έργα άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην παλιά πόλη έχει προστεθεί πάρα πολύς φωτισμός», είπε.

«Η Μακαρίου είναι ένα όμορφο αστικό περιβάλλον»

Στη συνέχεια μίλησε και για τη λεωφόρο Μακαρίου, εκφράζοντας την άποψη ότι πρόκειται για ένα όμορφο αστικό περιβάλλον. «Υπάρχουν πλατιά πεζοδρόμια, βελτιώθηκε το πράσινο και γενικά το εμπορικό τρίγωνο έχει βιώσει θετικές επιπτώσεις από την ανάπλαση», είπε.

Υπογράμμισε ότι ο στόχος ήταν η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, η μείωση της χρήσης του οχήματος και η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη Μακαρίου λες και είμαστε στο 2000. Οι εμπορικές συνήθειες έχουν αλλάξει και στην περιοχή του κέντρου διαμένει κάτω από το 7% του συνολικού πληθυσμού του δήμου και κάτω από το 5% του συνολικού πληθυσμού της Λευκωσίας». Εξήγησε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων δεν διαμένει στην περιοχή του κέντρου.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες στο εμπόριο. «Γίνονται πάρα πολλές διαδικτυακές αγορές. Η Λευκωσία είναι μια πόλη της μεσαίας τάξης και βλέπουμε ότι τα άτομα που ψωνίζουν προϊόντα που απευθύνονται στη μεσαία τάξη, κατευθύνονται προς τα εμπορικά κέντρα».

Ξεκαθάρισε ότι η οδός Στασικράτους είναι διαφορετική περίπτωση, καθώς απευθύνεται σε αγοραστικό κοινό πιο υψηλής καταναλωτικής δύναμης, χωρίς να υπάρχει υποκατάστατο στα εμπορικά κέντρα.

Διαφώνησε ότι η λεωφόρος Μακαρίου είναι πλέον μια έρημη οδός, αναφέροντας ότι θα εξελιχθεί μέσα από επενδύσεις. «Ο μόνιμος πληθυσμός στη Μακαρίου αυξάνεται, έχουμε δύο πανεπιστήμια τα οποία θα βοηθήσουν στην αναζωογόνησή της», σημείωσε.

Ακόμη, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις επειδή στη Μακαρίου υπάρχει μια μικροϊδιοκτησία. «Πέντε ιδιοκτήτες έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των υποστατικών και τα ενοίκια είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με άλλα υποστατικά στον περίγυρο».

Έρχονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στη συνέχεια μίλησε και για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει συναίνεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ήπια τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. «Έχουν καταρρεύσει οι ρύποι στη Μακαρίου και έχει μειωθεί κατά 1,5 βαθμό η θερμοκρασία. Πολλοί τη συγκρίνουν με την Oxford Street, η οποία εξυπηρετείται από πέντε διαφορετικά μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο». Εξήγησε ότι η ήπια κυκλοφοριακή βελτίωση, από μόνη της, δεν θα λειτουργήσει ευεργετικά ως προς την εμπορικότητα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα καταθέσουν ένα πακέτο πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων προς τους υφιστάμενους και τους προστιθέμενους επιχειρηματίες. «Κάποια κίνητρα εξαρτώνται από τον Δήμο και κάποια άλλα από το κράτος. Είναι μια προσπάθεια για να ενισχύσουμε την εμπορικότητα της περιοχής. Βλέπω από πρώτο μάτι τα πράγματα που συμβαίνουν και γι’ αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος».

Στα χέρια του Υπουργείου Εσωτερικών η Λαϊκή Γειτονιά

Όσον αφορά τη Λαϊκή Γειτονιά, ανέφερε ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’90. «Στην πορεία η περιοχή οδηγήθηκε σε μαρασμό και τώρα έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ετοιμάζει όρους για την προκήρυξή της ως περιοχή για ενδιαφερόμενους επενδυτές».

Συμπλήρωσε ότι η φιλοσοφία που προωθείται από το αρμόδιο υπουργείο δεν είναι ο περιορισμός της ως Λαϊκής Γειτονιάς, αλλά η μετατροπή της σε κάτι πιο σύγχρονο.

«Δεν μπορούμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό με το αυτοκίνητο»

Τη συζήτηση απασχόλησε και το ζήτημα του κυκλοφοριακού, με τον Δήμαρχο να αναφέρει ότι η λεωφόρος Λεμεσού έχει 40.000 οχήματα την ημέρα.

Εξήγησε ότι οι βασικές αιτίες θανάτου συνδέονται με τον τρόπο ζωής και τη χρήση του αυτοκινήτου. «Είναι καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος. Η ποιότητα του αέρα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου. Ζούμε σε πόλεις τίγκα στους ρύπους».

Επεσήμανε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν 8% περισσότερα οχήματα στους δρόμους της Λευκωσίας. «Όσους δρόμους και να φτιάξουμε, δεν μπορούμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό με το αυτοκίνητο. Το 96% των μετακινήσεων γίνεται με ιδιωτικά οχήματα. Δεν είναι ρεαλιστική η συνέχιση της παρούσας κατάστασης». Μιλώντας για το τραμ, ανέφερε ότι η Υπουργός Μεταφορών συμφωνεί ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη.