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Περίπου πεντέμισι χρόνια μετά την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης μεταξύ κυβέρνησης και Αρχιεπισκοπής που προέβλεπε, ανάμεσα σε άλλα, την αξιοποίηση του κτηρίου του σχολείου της Φανερωμένης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τελικά έχει κατατεθεί η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας.

Στην αίτηση αφορά την ανακαίνιση και στήριξη του κτηρίου του σχολείου αλλά και τη δημιουργία δημόσιας πλατείας πίσω από το σχολείο, στο χώρο όπου υπάρχει γήπεδο καλαθόσφαιρας. Το γήπεδο βρίσκεται πάνω από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης Φανερωμένης, ο οποίος μπορεί να δεχθεί 123 οχήματα και θα βελτιωθεί στο πλαίσιο του ιδίου έργου.

Η αίτηση για αναβάθμιση του σχολείου της Φανερωμένης υπεβλήθη από την Αρχιεπισκοπή, η οποία τυγχάνει ιδιοκτήτης του κτηρίου.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αρχιεπισκοπής σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Την ικανοποίηση του για τις εξελίξεις εξέφρασε μιλώντας στον «Φ» ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος. Τόνισε δε, πως η αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης αποτελεί μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο ο οποίος στηρίζεται σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προβλέπει την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή. Είπε επίσης πως το όραμα της αναζωογόνησης της εντός των τειχών πόλης φέρνει αποτελέσματα και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η περιοχή έχει μέλλον.

Τέλος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην όλη προσπάθεια και διαβεβαίωσε πως ο Δήμος από πλευράς του θα καταβάλει κάθε προσπάθεια αναζωογόνησης της πόλης, τόσο με το έργο της Φανερωμένης όσο και με άλλα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα.

Από τον Απρίλιο του 2021 όταν υπεγράφη το μνημόνιο συναντίληψης σημειώθηκαν διαδοχικές ανατροπές οι οποίες οδηγούσαν σε ναυάγιο την όλη προσπάθεια καθόδου του Πανεπιστημίου (με την αρχιτεκτονική σχολή του) στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Σε κάποιο στάδιο, με επίκληση και του κόστους ανακαίνισης του κτηρίου του σχολείου, όλα συνέκλιναν στην εγκατάλειψη του στόχου και μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες, πως η Αρχιεπισκοπή ευνοούσε αξιοποίηση της Φανερωμένης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Ένα από τα ζητήματα τα οποία είχαν ανακύψει, αφορούσε και το γεγονός ότι για να λειτουργήσει η αρχιτεκτονική σχολή, απαιτείτο και άλλος χώρος για εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σεμιναρίων καθώς και χώροι για μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.ο.κ..

Όταν έγιναν οι υπολογισμοί που αφορούσαν τις δαπάνες, εκτιμήθηκε πως το έργο θα κόστιζε περίπου €15 εκατ. ποσό το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικό, οπόταν παρατηρήθηκε στασιμότητα. Πάντως, ο Δήμαρχος Λευκωσίας αμφισβήτησε ότι το κόστος θα εκτοξευόταν σε τέτοια ύψη.

Η συμφωνία κράτους-Αρχιεπισκοπής προβλέπει μακροχρόνιο μίσθωμα 33 χρόνων του σχολείου της Φανερωμένης στο κράτος από την Ιερά Αρχιεπισκοπή ενώ το κράτος το παραχωρεί προς χρήση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θεωρητικά, και με βάση τη συμφωνία, μέχρι σήμερα το νοίκι, το οποίο καθορίστηκε περίπου στις €150.000 ετησίως, κυμαίνεται στις €800.000.

Το μνημόνιο συναντίληψης δεν αφορούσε το μεμονωμένο έργο ανάπλασης του σχολείου της Φανερωμένης αλλά αποτελούσε μέρος ευρύτερου σχεδιασμού με στόχο την ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Εκτός από τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κτήριο της Φανερωμένης, ανάμεσα σε άλλα, το μνημόνιο προνοούσε:

• Τον εντοπισμό κατάλληλων κτηρίων της Αρχιεπισκοπής ή και άλλων ιδιοκτητών, με σκοπό την αξιοποίηση τους από το Δήμο ή το Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, πανεπιστημιακών σχολών ή και άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών. Σημειώνεται πως ήδη ο Δήμος και η Αρχιεπισκοπή έχουν λειτουργήσει από μία φοιτητική εστία.

• Τη σύνδεση του ιστορικού πυρήνα με τους χώρους του Πανεπιστημίου στη λεωφόρο Καλλιπόλεως και της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.

Παράλληλα αποφασίστηκε η παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων, περιλαμβανομένης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης από αξιόλογες οικοδομές που κτίστηκαν πριν το 1960 αλλά και μεταγενέστερα, σε περίπτωση επιδιόρθωσης και αποκατάστασης τους. Περιλαμβανόταν η επίσης διατήρηση του συντελεστή σε περίπτωση κατεδάφισης και ανακατασκευής.

Προνοήθηκε επίσης αύξηση της κάλυψης (σε τετραγωνικά μέτρα) μέχρι 10% για διευκόλυνση ευαίσθητων προσαρμογών και σύγχρονων αναγκών.

Κίνητρα από την κυβέρνηση δόθηκαν και σε όσους θα διαμόρφωναν φοιτητικές εστίες. Πέραν του ενδιαφέροντος που είχε επιδειχθεί και από ιδιώτες για τη διαμόρφωση φοιτητικών εστιών, ύστερα από την εξαγγελία διάθεσης κονδυλίου €15 εκατ. εκδηλώθηκε ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην εντός των τειχών πόλη και από άλλους επιχειρηματίες. Κάποιοι από αυτούς αποβλέπουν στη διαμόρφωση χώρων που θα εξυπηρετούν τους φοιτητές ή και καθηγητές και ερευνητές οι οποίοι είτε θα επιλέξουν το ιστορικό κέντρο για σκοπούς διαμονής είτε θα μένουν στην πόλη αρκετές ώρες την ημέρα.

Στα θετικά της όλης διαδικασίας θεωρείται και η αναζωπύρωση τους ενδιαφέροντος ιδιοκτητών να κηρύξουν τα κτήρια τους διατηρητέα, ώστε να επωφεληθούν στο μέγιστο τα κίνητρα που είχαν εξαγγελθεί.