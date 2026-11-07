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Με ξεχωριστό προϋπολογισμό €19,75 εκατ., κονδύλι €3 εκατ. για την αγορά νέων ασθενοφόρων και εξοπλισμού και την ανάγκη απόσπασης περισσότερων από 80 εργαζομένων από τον ΟΚΥπΥ, προχωρεί ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, παρουσίασε στη Βουλή τον προϋπολογισμό του υπουργείου του για το 2027, με ιδιαίτερη αναφορά στον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων με το υπουργείο του να καταθέτει ταυτόχρονα και νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ειδική εξαίρεση από τους περιορισμούς που ισχύουν για τις αποσπάσεις προσωπικού αορίστου χρόνου.

Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται για τη στελέχωση του νέου Φορέα, καθώς οι ανάγκες υπερβαίνουν το αριθμητικό όριο που προβλέπει σήμερα η νομοθεσία.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την απόσπαση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου μέχρι το όριο των 80 εργαζομένων ή του 15% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου ενός οργανισμού, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

Για τις ανάγκες του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ωστόσο, απαιτείται η απόσπαση μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων από τον ΟΚΥπΥ προς το Υπουργείο Υγείας.

Για τον λόγο αυτό προωθείται νομοθετική τροποποίηση, ώστε οι συγκεκριμένες αποσπάσεις να εξαιρεθούν από τον υφιστάμενο περιορισμό.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι η αδυναμία απόσπασης του αναγκαίου προσωπικού ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές λειτουργικές και επιχειρησιακές δυσχέρειες στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Το νομοσχέδιο δεν καθορίζει τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που θα μετακινηθούν, αλλά καταγράφει ότι οι ανάγκες υπερβαίνουν τους 80.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, ο Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων προγραμματίζεται να αρχίσει τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι δαπάνες του νέου Φορέα προϋπολογίζονται σε €19,75 εκατ., ενώ προβλέπονται έσοδα €17,85 εκατ. από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, μέσω της αποζημίωσης των υπηρεσιών που θα παρέχονται.

Παράλληλα, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό €3 εκατ. για την αγορά νέων ασθενοφόρων και εξοπλισμού, με στόχο την ενίσχυση της ανταπόκρισης στα επείγοντα περιστατικά.

Με την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φορέα να πλησιάζει, η ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας για τις αποσπάσεις αποτελεί σημαντική εκκρεμότητα στον σχεδιασμό της στελέχωσής του.