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Ένας ασθενής περιμένει στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και βλέπει κάποιον που έφθασε αργότερα να περνά πρώτος για εξέταση.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Στα ΤΑΕΠ η σειρά εξέτασης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την ώρα προσέλευσης, αλλά από τη σοβαρότητα και το επείγον της κατάστασης.

Η διαδικασία ονομάζεται διαλογή ή triage.

Τι συμβαίνει όταν φθάσουμε στο ΤΑΕΠ;

Ο ασθενής αξιολογείται αρχικά από ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα συμπτώματα, τη βαρύτητα της νόσου ή του τραύματος και τον κίνδυνο για την υγεία του ασθενούς.

Με βάση αυτή τη διαδικασία καθορίζεται πόσο γρήγορα χρειάζεται να εξεταστεί.

Οι πέντε βαθμίδες προτεραιότητας

Εφαρμόζεται σύστημα διαλογής με πέντε βαθμίδες, σύμφωνα με τον αλγόριθμο Emergency Severity Index (ESI).

Βαθμίδες 1 και 2: Αφορούν περιστατικά που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Οι ασθενείς μεταφέρονται χωρίς καθυστέρηση στον χώρο εξέτασης.

Βαθμίδες 3 και 4: Αφορούν περιστατικά που δεν αξιολογούνται ως κατεπείγοντα. Ενδέχεται να υπάρξει αναμονή, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υπόλοιπων περιστατικών.

Βαθμίδα 5: Αφορά μη επείγοντα περιστατικά. Οι ασθενείς ενημερώνονται ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο και ενθαρρύνονται να απευθυνθούν στον προσωπικό τους γιατρό, όταν αυτό είναι κατάλληλο.

Γιατί κάποιος που ήρθε αργότερα περνά πρώτος;

Επειδή μπορεί να αντιμετωπίζει κατάσταση που απειλεί άμεσα τη ζωή του ή απαιτεί ταχύτερη ιατρική παρέμβαση.

Έτσι, ένας ασθενής με σοβαρό πόνο στο στήθος ή έντονη δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να προηγηθεί άλλου ασθενούς που περιμένει περισσότερη ώρα, αλλά η κατάστασή του έχει αξιολογηθεί ως λιγότερο επείγουσα.

Πότε πρέπει να πηγαίνουμε στο ΤΑΕΠ;

Σε σοβαρά περιστατικά, όπως για παράδειγμα:

Σοβαρό πόνο στο στήθος.

Δυσκολία στην αναπνοή.

Σοβαρή αιμορραγία.

Συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σοβαρούς τραυματισμούς.

Σοβαρό πόνο γενικά

Σπασμούς.

Βρέφος κάτω των τριών μηνών με πυρετό 38°C ή περισσότερο.

Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.

Τι κάνουμε όσο περιμένουμε;

Εάν η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωθεί, πρέπει να ενημερωθεί αμέσως το προσωπικό του ΤΑΕΠ, ώστε να γίνει επανεκτίμηση.

Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η αρχική αξιολόγηση σημαίνει πως η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει.

Πότε καλούμε ασθενοφόρο;

Σε σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή κατάσταση καλούμε το 112.

Τα ΤΑΕΠ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Τι πρέπει να θυμόμαστε

Η διαλογή δεν είναι σύστημα εξυπηρέτησης με σειρά προτεραιότητας άφιξης. Είναι διαδικασία που έχει στόχο να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς με τη μεγαλύτερη ανάγκη λαμβάνουν ταχύτερα την κατάλληλη φροντίδα.