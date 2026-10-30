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Πότε μπορούμε να επισκεφθούμε απευθείας έναν γιατρό και πότε χρειαζόμαστε παραπεμπτικό; Πώς εξασφαλίζουμε πρόσβαση σε εξετάσεις, φάρμακα, νοσηλεία και άλλες υπηρεσίες; Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) παρέχει στους δικαιούχους του πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Ωστόσο, ο τρόπος πρόσβασης δεν είναι ο ίδιος για όλες τις υπηρεσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να απευθυνθούμε απευθείας στον επαγγελματία υγείας ή στο νοσηλευτήριο που χρειαζόμαστε. Σε άλλες, απαιτείται πρώτα η έκδοση παραπεμπτικού από γιατρό.

Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε.

Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρίς παραπεμπτικό;

Υπάρχουν έξι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση.

1. Προσωπικός ιατρός

Ο προσωπικός ιατρός αποτελεί το βασικό σημείο επαφής του πολίτη με το ΓεΣΥ.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επισκέπτεται απευθείας τον προσωπικό ιατρό στον κατάλογο του οποίου είναι εγγεγραμμένος, χωρίς να χρειάζεται παραπεμπτικό.

Ο προσωπικός ιατρός αξιολογεί την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου και, όπου χρειάζεται, τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες.

2. Ειδικός ιατρός

Μπορούμε να κλείσουμε απευθείας ραντεβού με ειδικό ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ, χωρίς να προηγηθεί επίσκεψη στον προσωπικό μας ιατρό.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, απαιτείται η καταβολή της προβλεπόμενης Συνεισφοράς Ι.

Εάν διαθέτουμε παραπεμπτικό από προσωπικό ιατρό, Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ή νοσηλευτήριο, δεν καταβάλλουμε τη συγκεκριμένη Συνεισφορά Ι.

3. Γυναικολόγος ή μαιευτήρας

Οι γυναίκες δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να επισκέπτονται απευθείας γυναικολόγο ή μαιευτήρα του ΓεΣΥ.

Για την πρόσβαση αυτή δεν απαιτείται παραπεμπτικό ούτε καταβάλλεται Συνεισφορά Ι.

4. Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

Σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγοντος προβλήματος υγείας, μπορούμε να μεταβούμε απευθείας σε ΤΑΕΠ που συμμετέχει στο ΓεΣΥ.

Δεν χρειάζεται να εξασφαλίσουμε προηγουμένως παραπεμπτικό από τον προσωπικό ή άλλον ιατρό.

5. Οδοντίατρος

Οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας που καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

Δεν απαιτείται παραπεμπτικό για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

6. Υπηρεσίες ασθενοφόρου

Σε επείγοντα περιστατικά, οι δικαιούχοι μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες ασθενοφόρου.

Η πρόσβαση αυτή αφορά περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

Πότε χρειαζόμαστε παραπεμπτικό;

Για αρκετές υπηρεσίες του ΓεΣΥ είναι απαραίτητο να προηγηθεί παραπομπή από αρμόδιο επαγγελματία υγείας.

Επίσκεψη σε ειδικό ιατρό χωρίς Συνεισφορά Ι

Εάν θέλουμε να επισκεφθούμε ειδικό ιατρό χωρίς να καταβάλουμε Συνεισφορά Ι, χρειαζόμαστε παραπεμπτικό.

Το παραπεμπτικό μπορεί να εκδοθεί από:

Τον προσωπικό μας ιατρό.

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

Νοσηλευτήριο.

Με το παραπεμπτικό μπορούμε να απευθυνθούμε στον κατάλληλο ειδικό ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ.

Εισαγωγή σε νοσηλευτήριο

Για να λάβουμε ενδονοσοκομειακή φροντίδα μέσω του ΓεΣΥ, απαιτείται παραπομπή από:

Ειδικό ιατρό.

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

Η παραπομπή αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας ο δικαιούχος αποκτά πρόσβαση στις καλυπτόμενες υπηρεσίες νοσηλείας.

Προμήθεια φαρμάκων από φαρμακείο

Για να λάβουμε φαρμακευτική αγωγή μέσω του ΓεΣΥ, χρειαζόμαστε συνταγή.

Η συνταγή μπορεί να εκδοθεί από:

Προσωπικό ιατρό.

Ειδικό ιατρό.

Οδοντίατρο.

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

Με τη συνταγή μπορούμε να απευθυνθούμε σε φαρμακείο που συμμετέχει στο ΓεΣΥ.

Εργαστηριακές εξετάσεις και άλλοι επαγγελματίες υγείας

Παραπεμπτικό απαιτείται επίσης για την πρόσβαση σε εργαστηριακές εξετάσεις και σε υπηρεσίες άλλων επαγγελματιών υγείας που καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται:

Κλινικά εργαστήρια.

Νοσηλευτές και μαίες.

Φυσιοθεραπευτές.

Λογοπαθολόγοι.

Εργοθεραπευτές.

Κλινικοί ψυχολόγοι.

Κλινικοί διαιτολόγοι.

Το παραπεμπτικό εκδίδεται από προσωπικό ή ειδικό ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες του δικαιούχου.

Τι πρέπει να θυμόμαστε

Δεν χρειαζόμαστε παραπεμπτικό για να επισκεφθούμε τον προσωπικό μας ιατρό, να απευθυνθούμε σε ειδικό ιατρό με Συνεισφορά Ι, να επισκεφθούμε γυναικολόγο ή μαιευτήρα εφόσον πληρούνται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, να λάβουμε προληπτική οδοντιατρική φροντίδα ή να απευθυνθούμε σε ΤΑΕΠ και υπηρεσίες ασθενοφόρου σε επείγουσες περιπτώσεις.

Χρειαζόμαστε παραπεμπτικό για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό χωρίς Συνεισφορά Ι, για ενδονοσοκομειακή φροντίδα, για εργαστηριακές εξετάσεις και για υπηρεσίες άλλων επαγγελματιών υγείας.

Για τα φάρμακα χρειαζόμαστε συνταγή από αρμόδιο επαγγελματία υγείας.

Η βασική διαφορά είναι απλή: Η απευθείας πρόσβαση μάς επιτρέπει να απευθυνθούμε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη παραπομπή, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο γιατρός μάς καθοδηγεί στην κατάλληλη υπηρεσία μέσω παραπεμπτικού.

(ΙΠηγή: Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) – Πληροφορίες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας του ΓεΣΥ).