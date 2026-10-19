Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με επένδυση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση και επέκταση του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο εγκαινίασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των ΤΑΕΠ σε παγκύπρια βάση αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών επείγουσας περίθαλψης και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επένδυση αναβαθμίζει ουσιαστικά τις συνθήκες υποδοχής και φροντίδας των ασθενών, ενώ παράλληλα διευκολύνει το απαιτητικό έργο του προσωπικού.

«Ο συμπολίτης μας που απευθύνεται στα ΤΑΕΠ χρειάζεται να εξεταστεί έγκαιρα, να ενημερωθεί για την κατάστασή του και να λάβει την κατάλληλη φροντίδα», σημείωσε.

Η προσωπική εμπειρία με τις κόρες του στο ΤΑΕΠ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δική του εμπειρία από το ΤΑΕΠ Λευκωσίας, αποκαλύπτοντας ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του χρειάστηκε δύο φορές να μεταφέρει τις κόρες του στο συγκεκριμένο τμήμα, η μία πρόσφατα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού.

Όπως εξήγησε, και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως κάθε άλλος πολίτης.

Μάλιστα, κατά την πιο πρόσφατη επίσκεψή του, όταν ορισμένοι ασθενείς τού πρότειναν να εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα, εκείνος αρνήθηκε.

«Την τελευταία φορά υπήρχε μια μικρή αναμονή και κάποιοι ασθενείς μου είπαν να προχωρήσουμε και τους είπα όχι, θα αναμένουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε υποδειγματική την ανταπόκριση του προσωπικού και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την αντιμετώπιση που είχαν ο ίδιος και οι κόρες του.

Οι δύο σημαντικές αλλαγές στο ΤΑΕΠ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανακαίνισης.

Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ειδικού χώρου ενημέρωσης συγγενών, όπου οι οικείοι των ασθενών θα μπορούν να συνομιλούν με τους γιατρούς σε κατάλληλο περιβάλλον και να λαμβάνουν ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δικών τους ανθρώπων.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία χώρου ανάπαυσης του προσωπικού, με τον Πρόεδρο να επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες των επειγόντων εργάζονται υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και χρειάζονται κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.

Τα έργα στα δημόσια νοσηλευτήρια

Ο Πρόεδρος παρουσίασε παράλληλα τον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, τονίζοντας ότι η Υγεία και η Παιδεία αποτελούν τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Όπως είπε, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις δαπάνες στους δύο αυτούς τομείς ως επένδυση και όχι ως αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια.

Αναφερόμενος στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε ότι:

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας: Έχει ολοκληρωθεί η επέκταση του 4 ου ορόφου με τη Νευρολογική Κλινική και τη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών ενώ επόμενος στόχος είναι η δημιουργία Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων.

Έχει ολοκληρωθεί η επέκταση του 4 ορόφου με τη Νευρολογική Κλινική και τη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών ενώ επόμενος στόχος είναι η δημιουργία Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων. Μακάρειο Νοσοκομείο: Υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, που περιλαμβάνει νέο κτήριο ΤΑΕΠ Παίδων, ανακαινίσεις στη Γυναικολογική και την Παιδοχειρουργική Κλινική, καθώς και στους Παιδιατρικούς Θαλάμους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για δημιουργία νέου ορόφου για τη στέγαση του Κέντρου Θαλασσαιμίας και της νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ενώ προχωρούν οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία νέας, πρότυπης Παιδοογκολογικής Κλινικής, με σημαντική συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα.

Υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, που περιλαμβάνει νέο κτήριο ΤΑΕΠ Παίδων, ανακαινίσεις στη Γυναικολογική και την Παιδοχειρουργική Κλινική, καθώς και στους Παιδιατρικούς Θαλάμους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για δημιουργία νέου ορόφου για τη στέγαση του Κέντρου Θαλασσαιμίας και της νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ενώ προχωρούν οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία νέας, πρότυπης Παιδοογκολογικής Κλινικής, με σημαντική συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα. Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού: Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία και επέκταση Μονάδων Αιμοδιάλυσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης. Παράλληλα, προγραμματίζονται η δημιουργία Μονάδας Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και η Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και η αναβάθμιση και επέκταση του ΤΑΕΠ.

Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία και επέκταση Μονάδων Αιμοδιάλυσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης. Παράλληλα, προγραμματίζονται η δημιουργία Μονάδας Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και η Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και η αναβάθμιση και επέκταση του ΤΑΕΠ. Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας: Προχωρά η ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος.

Προχωρά η ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος. Γενικό Νοσοκομείο Πάφου: Ολοκληρώνονται γενικές βελτιωτικές εργασίες και προγραμματίζεται η διαμόρφωση του δεύτερου ορόφου του νέου κτηρίου για τη δημιουργία Ογκολογικού Τμήματος και τη φροντίδα ασθενών με θαλασσαιμία.

Ολοκληρώνονται γενικές βελτιωτικές εργασίες και προγραμματίζεται η διαμόρφωση του δεύτερου ορόφου του νέου κτηρίου για τη δημιουργία Ογκολογικού Τμήματος και τη φροντίδα ασθενών με θαλασσαιμία. Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου: Βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργειακές και κατασκευαστικές αναβαθμίσεις.

Βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργειακές και κατασκευαστικές αναβαθμίσεις. Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνονται το νέο νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς, μια επένδυση 17 εκ. ευρώ, η δεύτερη φάση των έργων για την ψυχική υγεία και η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Τροόδους.

Στο επίκεντρο η Υγεία και στα επόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η ανακαίνιση του ΤΑΕΠ Λευκωσίας συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Υγεία θα βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και κατά την αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανέφερε, οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2027, ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε το προσωπικό του ΤΑΕΠ για τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες δικαιολογημένα αναμένουν από το σύστημα υγείας άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, κατάλληλους χώρους και επαγγελματίες που διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

«Αυτή η απλή και δικαιολογημένη ανάγκη καθορίζει τις προτεραιότητές μας. Και έχουμε ευθύνη να ανταποκρινόμαστε», κατέληξε.