Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αν ο πάντα αγαπητός Γιώργος Παμπορίδης μίσθωσε επικοινωνιολόγους για την προετοιμασία της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, για να παρουσιάσει τις «προτάσεις» του προς τα μέλη του ΔΗΣΥ, θα ήταν καλύτερα να μην επαναλάβει τέτοια έξοδα.

Χρησιμότερο, θα ήταν, κάθε φορά που θα οργανώνει συνεντεύξεις Τύπου να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Είναι πολλές. Και ας προσφέρει ένα ποσό σε κοινωφελείς σκοπούς, έναντι των δαπανών για συντήρηση επικοινωνιολόγων.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν είπε πελλάρες, φίλτατε Γιώργο, όταν με κάποιο τρόπο εισηγήθηκε άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Είπε κάτι που δεν άρεσε στην πλειοψηφία, μάλλον. Οκ.

Θα πουν πάλι και θα γράψουν κάποιοι πως η στήλη «κουντά» Αβέρωφ. Ούτε για αστείο. Ούτε τον Νιόβρη του ‘26, ούτε τον Φεβράρη του ‘28. Δεν έχει, εννοείται, δικαίωμα ψήφου η στήλη στις δημοκρατικές εσωκομματικές, που δεν παρέχουν επιλογή ψήφου στους συμπολιτευόμενους Συναγερμικούς.

Ας διατηρήσει όσες άλλες κυρώσεις κατά του Πούτιν θέλει η ΕΕ. Ας προσθέσει και άλλες. Άλλωστε, κάθε δυο-τρεις μήνες εγκρίνει και νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά η οκά τετρακόσια. Η εισβολή συνεχίζεται. Χάνει μεν λεφτά από Ευρωπαίους πελάτες η Ρωσία, αλλά τα κερδίζει από νέους αγοραστές. Και πλέον πουλά πετρέλαιο και στις ΗΠΑ. Μπας και ρίξει τις τιμές στα πρατήρια ο Τραμπ και αποφύγει το κάζο στις εκλογές της Τρίτης. Αν ακόμα και ο Τραμπ σκέφτηκε πως με λίιιγο περισσότερο πετρέλαιο θα μπορούσε ίσως να μειώσει κατά τι τις τιμές στις αντλίες, θα μπορούσε μήπως το ρωσικό πετρέλαιο να υποσχεθεί, έστω, κάτι ανάλογο και στις ευρωπαϊκές αγορές; Πόσο μάλλον το ρωσικό φυσικό αέριο.

Μην πουν πάλι κάποιοι πως αυτή η ενεργειακή κρίση οφείλεται στις αμερικανο-ισραηλινές μαγκιές κατά του Ιράν και όχι στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το ξέρει η φύσις όλη. Δεν είναι αυτό που συζητιέται παντού στην Ευρώπη. Το θέμα μας είναι αν σε αυτή τη made in USA and Israel ενεργειακή κρίση θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και φθηνότερα για την ΕΕ και τους καταναλωτές της τα ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία. Και κυρίως το φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Αντί του LNG, από του διαόλου τη μάνα, με υγροποίηση και αποϋγροποίηση και μεταφορά με πλοία και με εκτόξευση ναύλων και ασφαλίστρων και άλλα πολλά (έξοδα). Στη ράχη των Ευρωπαίων πολιτών.

Μόλις ψες ο Επίτροπος Γιόργκενσεν είπε ότι 50 εκατ. Ευρωπαίοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε θέρμανση, επειδή οι τιμές φυσικού αερίου δεν συμμαζεύονται. Και είπε πως το νούμερο αυτό θα αυξηθεί. Βάλτε -τώρα που γυρίζει- και τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα κίνησης, που γίνονται αυξημένες τιμές στο κάθε τι που τρώμε ή άλλως πως καταναλώνουμε, μέσω της ακριβότερης παραγωγής, της αισχροκέρδειας, των ακριβότερων μεταφορών και της αγκομαχούσας εφοδιαστικής αλυσίδας. Πώς λεγόταν το βιβλίο του Χάρη; Τέλεια καταιγίδα, κάτι.

Δεν λένε και ξαναλένε όλοι -και κολλά το στόμα τους- για την προσφορά και τη ζήτηση που τάχα καθορίζει χωρίς αποκλίσεις τις τιμές; Ενώ ξέρουμε πως χωρίς να διαφοροποιηθούν ούτε η ζήτηση, ούτε η προσφορά, ούτε το κόστος παραγωγής αλλάζουν οι τιμές επειδή έγραψε κάτι -μια πραγματική πελλάρα, Γιώργο- στο ίντερνετ ο Τραμπ, ένα πρωινό στην Ουάσινγκτον που δεν είχε τι να κάνει; Ε, άμα αυξηθεί η προσφορά στις ευρωπαϊκές αγορές με ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, τι θα συμβεί, λέμε τώρα, στις τιμές, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή οικονομία;

Όμως, το πιο απογοητευτικό από τη χθεσινή εμφάνιση Παμπορίδη ήταν που παρουσιάστηκε ένα μάτσο ευχές ως κεντροδεξιά ριζοσπαστική (γίνονται και τα δυο;) πρόταση Παμπορίδη προς τους εκλέκτορες. Πιο κοινότυπες και από το «χρόνια πολλά» ή το «να ζήσετε». Και, συγνώμη, αλλά όταν λες «να ζήσετε» δίνεις και ένα φακελάκι και… δικαιούσαι να ομιλείς. Όταν λες «μείωση γραφειοκρατίας και απλοποίηση διαδικασιών» ή «ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», ή «προσιτή στέγη», χωρίς καν φακελάκι… στα παιδκιά, τι περιμένεις να πούμε ή να κάνουμε, φίλε;

Υπάρχει όμως χρόνος να μπουν κάτω πραγματικές προτάσεις που θα συγκινήσουν και θα ελκύσουν. Εντός και εκτός ΔΗΣΥ. Αν υπάρχουν.