Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ολοένα και ανησυχητικότερες διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από χρήστες του διαδικτύου στην επαρχία Πάφου. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών για να είναι οι λήπτες ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιφυλακτικοί όταν τους ζητούνται προσωπικά στοιχεία και δεδομένα, καταγράφονται συνεχή περιστατικά εξαπάτησης, ακόμη και σε άτομα που λόγω επαγγελματικού ή μορφωτικού υπόβαθρου δεν δικαιολογεί τέτοια κατάληξη.

Χαρακτηριστική είναι η χθεσινή, νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος Ελληνοκύπριας που εργάζεται σε λογιστικό γραφείο. Σύμφωνα με την καταγγελία της στο ΤΑΕ Πάφου η γυναίκα εξαπατήθηκε από πλαστό, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, μήνυμα που της στάλθηκε δήθεν από εμπορική τράπεζα για επικαιροποιηση των στοιχείων της.

Όταν καταχώρησε τα στοιχεία της αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό της χρηματικό ποσό έξι χιλιάδων ευρώ.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά από άλλη καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από γυναίκα ηλικίας 37 ετών, η ίδια δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο της πρόσωπο, που μιλώντας στην αγγλική γλώσσα, ισχυρίστηκε ότι είναι αστυνομικός και της ανέφερε ότι υπήρχε ανεξόφλητο πρόστιμο που της είχε εκδοθεί.

Στην οθόνη του τηλεφώνου της 37χρονης αναγραφόταν η πλαστή ονομασία «cypruspolice9990@gmail.com», αντί να αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθμός ή το όνομα του προσώπου που της τηλεφωνούσε.

Η 37χρονη πείστηκε από τα λεγόμενα του υπόπτου προσώπου και του ανέφερε τα στοιχεία του τραπεζικού της λογαριασμού, για διευθέτηση της πληρωμής του δήθεν προστίμου. Στη συνέχεια, η 37χρονη διαπίστωσε ότι, ο λογαριασμός της είχε χρεωθεί με το ποσό των 784 ευρώ, με αποτέλεσμα η ίδια να αντιληφθεί ότι είχε εξαπατηθεί.