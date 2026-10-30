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Μια φωτογράφιση γάμου στην Κωνσταντινούπολη πήρε απρόσμενη τροπή, όταν μια νύφη παραλίγο να παρασυρθεί από τον δυνατό άνεμο εξαιτίας των τεράστιων μπαλονιών που κρατούσε στα χέρια της. Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 26 Οκτωβρίου στις όχθες του Βοσπόρου, καταγράφηκε σε βίντεο, με έναν φωτογράφο να επεμβαίνει την τελευταία στιγμή και να αποτρέπει τον τραυματισμό της.

Η γυναίκα είχε επιλέξει το παραθαλάσσιο τοπίο του Βοσπόρου για τη φωτογράφισή της, κρατώντας μια εντυπωσιακή δέσμη από μεγάλα μπεζ μπαλόνια, τα οποία προορίζονταν να δώσουν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα στις γαμήλιες φωτογραφίες.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή μετέτρεψαν την προσπάθεια σε μια απρόβλεπτη περιπέτεια.

Bride nearly flies away after giant balloons catch wind during wedding photo shoot https://t.co/xDcFyzTaev pic.twitter.com/BWg4sqYOvf — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Η στιγμή που ο αέρας παρασύρει τη νύφη

Όπως αναφέρει η New York Post, επικαλούμενη το πρακτορείο Jam Press, μια δυνατή ριπή ανέμου χτύπησε τα μπαλόνια, με αποτέλεσμα η νύφη να χάσει την ισορροπία της και να αρχίσει να μετακινείται ανεξέλεγκτα προς το παραθαλάσσιο τοιχίο.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να προσπαθεί να σταθεί όρθια, ενώ τα μεγάλα μπαλόνια φουσκώνουν από τον αέρα και την τραβούν προς τα πίσω.

Για λίγες στιγμές δίνει την εντύπωση ότι κινδυνεύει να σηκωθεί από το έδαφος, χωρίς ωστόσο να αφήνει τα μπαλόνια από τα χέρια της.

ΚλείσιμοΤελικά, ένας φωτογράφος έσπευσε να την πιάσει, προτού προσκρούσει σε κοντινό κτίριο.

Παρά την αναστάτωση, η νύφη δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να ολοκληρώσει τη φωτογράφιση χωρίς άλλο απρόοπτο.

«Δεν θα άφηνε τα μπαλόνια με τίποτα» – Τα σχόλια για το βίντεο

Το περιστατικό προκάλεσε πολλά χιουμοριστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επικεντρώνονται στην επιμονή της νύφης να κρατά τα μπαλόνια ακόμη και όταν ο άνεμος την παρέσυρε.

«Δεν θα άφηνε αυτά τα μπαλόνια με τίποτα, χαχαχα», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ένας άλλος, ονόματι Άντριου, συνέκρινε το σκηνικό με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Up» της Pixar, στην οποία ένα σπίτι απογειώνεται χάρη σε χιλιάδες πολύχρωμα μπαλόνια.

protothema.gr