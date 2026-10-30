Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Tο Ελ Σαλβαδόρ έστειλε πάνω από 2.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεών του στην Αϊτή, στο πλαίσιο επιχείρησης για τη διάσωση τεσσάρων Σαλβαδοριανών που αγνοούνται εδώ εκεί για δέκα ημέρες έπειτα από ενέδρα συμμορίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες Τετάρτη.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί, ενταγμένοι στη Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), διεθνή αποστολή υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ, αγνοούνται από τη 18η Οκτωβρίου, μετά την ενέδρα συμμορίας εναντίον τεθωρακισμένου οχήματος, με το οποίο θα επέστρεφαν στη βάση τους από αγορά σε προάστιο της πρωτεύουσας Πορτ-Ο-Πρενς.

«Το Σαλβαδόρ θα συνεχίσει την επιχειρησιακή ανάπτυξη δύο χιλιάδων και πλέον στρατιωτικών του για να διασώσουν τους τέσσερις ειδικούς» της αεροπορίας στρατού στο πλαίσιο εγχειρήματος ευρείας κλίμακας, υποστηριζόμενο «από διάφορες χώρες και διεθνείς οργανισμούς», σημείωσε το σαλβαδοριανό υπουργείο Εξωτερικών.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Haïti–Sécurité : 2 077 militaires salvadoriens déployés



Le nombre de militaires salvadoriens déployés en Haïti atteint désormais 2 077 soldats, selon les dernières données communiquées. Ces renforts visent à intensifier les opérations contre les gangs armés ,zen an melanje ?? pic.twitter.com/fffLZiB6GW — Parrain Infos (@ParrainInfos) October 29, 2026

Τι συζήτησαν ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός στην Αϊτή

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, συζήτησε χθες τηλεφωνικά με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, κυρίως για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με ανακοινώσεις και των δυο πρωτευουσών.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξής τους, «οι δυο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία και την επιχειρησιακή συνεργασία στο πλαίσιο της ΔΚΣ, ιδίως για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και να υπάρξει αντίδραση στις προκλήσεις ασφαλείας», σημείωσε η αϊτινή κυβέρνηση.

Πριν από μια εβδομάδα, σε μήνυμά του στην αϊτινή κρεολική γλώσσα που είχε δημοσιοποιήσει μέσω X, ο κ. Μπουκέλε απείλησε τις αϊτινές συμμορίες ότι θα τις αφανίσει, όπως καυχιέται ότι έκανε με αυτές στο Σαλβαδόρ, εάν δεν απελευθερώσουν τους τέσσερις Σαλβαδοριανούς.

Ενώ απηύθυνε το τελεσίγραφο αυτό, ο αρχηγός του κράτους άρχισε να στέλνει εκατοντάδες στρατιωτικούς, συμπεριλαμβανομένων ανδρών των ειδικών δυνάμεων, για να υποστηρίξουν την επιχείρηση έρευνας στον τομέα της Πλεν ντι Κιλ-ντε-Σακ, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από την Πορτ-ο-Πρενς.

in.gr