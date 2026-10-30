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Μήνυμα ετοιμότητας για επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να στηρίξει πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξομάλυνση των σχέσεών της με τα ευρωπαϊκά κράτη.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο σχολιασμού της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας.

‘We support any steps aimed at restoring FULL-FLEDGED relations with European states’ — Putin



‘I believe there are people in Europe who do NOT wish to impose a strategic defeat on Russia’ https://t.co/LM5drGn3Q8 pic.twitter.com/ll693HhHv4 October 29, 2026

«Παρότι η Ρωσία δεν το επιδιώκει, είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο ενός πολέμου με την Ευρώπη», ανέφερε ο Πούτιν. Επιπλέον, διεμήνυσε πως σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης, καμία πλευρά δεν θα αναδειχθεί νικήτρια.

BREAKING: Vladimir Putin, speaking about his call with leaders from Finland and Norway, says Russia is "prepared for war, but do not want war".



The Russian President adds that they also support any steps to restore relations with European countries.https://t.co/F9hBlceJWC pic.twitter.com/q8IeMMLNjG — Sky News (@SkyNews) October 29, 2026

Ο Ρώσος ηγέτης υπογράμμισε επίσης την επιθυμία της Μόσχας να αποφευχθεί η διαμόρφωση στη Βαλτική Θάλασσα συνθηκών ανάλογων με εκείνες που επικρατούν στα Στενά του Ορμούζ.

Putin WARNS of Hormuz-style crisis in the Baltic Sea if tensions escalate



‘If anyone wants to see a similar situation in the Baltic as we saw in the Persian Gulf or the Hormuz Strait… we do not seek the repetition of this situation’



He says the issue was raised by his… https://t.co/otnrz7wLE5 pic.twitter.com/9jsry0Nx7w October 29, 2026

Σε σχέση με την επικοινωνία του με τους πρωθυπουργούς της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ο Πούτιν επισήμανε ότι αμφότεροι οι συνομιλητές του ξεκαθάρισαν από την αρχή πως δεν μιλούσαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iefimerida.gr