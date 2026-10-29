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Έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις πυροδότησε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος τηλεφωνικής επικοινωνίας διάρκειας 90 λεπτών με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας σε μια εκτενή ιστορική αναδρομή στη μεσαιωνική περίοδο των Σλάβων, παραμερίζοντας την ουσιαστική συζήτηση για τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, απέρριψε κατηγορηματικά την εκδοχή που παρουσίασε η βρετανική εφημερίδα, ζητώντας τη διόρθωση του δημοσιεύματος.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, του προέδρου της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και του πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ενόψει των προγραμματισμένων ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν συνομιλούσε απευθείας με Ευρωπαίους ηγέτες που στηρίζουν την Ουκρανία από τον Ιούλιο του 2025, όταν είχε επικοινωνήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Από τα 30 λεπτά στα 90, τι υποστηρίζουν οι Financial Times

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται τρία πρόσωπα με γνώση του περιεχομένου της συνομιλίας, η τηλεφωνική επικοινωνία είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει λιγότερο από μισή ώρα, αλλά τελικά παρατάθηκε στα 90 λεπτά.

Αντί να επικεντρωθεί στις κρίσιμες παραμέτρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Πούτιν φέρεται να επιδόθηκε σε μια μακροσκελή αναδρομή σε όσα το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη μεσαιωνική σλαβική ιστορία, παρουσιάζοντας τη δική του ερμηνεία για τις ιστορικές σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας. Αντίθετα, το ενδεχόμενο άμεσης κατάπαυσης του πυρός, που αποτελεί βασικό αίτημα του Κιέβου, συζητήθηκε ελάχιστα.

Μία από τις πηγές υποστήριξε ότι οι δύο Σκανδιναβοί ηγέτες επέλεξαν να μην διακόψουν τις ιστορικές αναφορές του Πούτιν, προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου με την Ευρώπη.

Στέρε: «Δεν είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν μάς έκανε διάλεξη για τους Σλάβους»

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ωστόσο, παρουσίασε εντελώς διαφορετική εικόνα για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Μιλώντας στο νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Πούτιν αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σε μια ιστορική διάλεξη.

«Ζητήσαμε από τους Financial Times να το διορθώσουν, επειδή δεν είναι αλήθεια», δήλωσε. Σύμφωνα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, ο Πούτιν ζήτησε να παρουσιάσει τη δική του άποψη για τη σημερινή κατάσταση και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα γεγονότα από το 2014 μέχρι σήμερα. «Το ότι έκανε διάλεξη για τη σλαβική ιστορία απλώς δεν είναι σωστό», υπογράμμισε.

Ο Στέρε αμφισβήτησε επίσης την περιγραφή ότι ο Ρώσος πρόεδρος μονοπώλησε τη συζήτηση. «Είχαμε μιάμιση ώρα. Υπήρχαν διερμηνείς, επομένως ένα μέρος του χρόνου αφιερώνεται στη μετάφραση. Νομίζω ότι ο χρόνος μοιράστηκε αρκετά ισότιμα. Πιθανότατα μιλήσαμε περίπου τον ίδιο χρόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Αλεξάντερ Στουμπ μετέφεραν σαφή μηνύματα στον Πούτιν και του ζήτησαν να απαντήσει.

Οι Financial Times αρνήθηκαν να διορθώσουν το δημοσίευμα

Παρά τη διάψευση του Νορβηγού πρωθυπουργού, οι Financial Times δεν προχώρησαν σε αλλαγές στο δημοσίευμά τους.

Εκπρόσωπος της εφημερίδας δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG την Τετάρτη ότι η συντακτική ομάδα επιμένει στην ακρίβεια του ρεπορτάζ της. «Επιμένουμε στη δημοσιογραφική μας δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εφημερίδα δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω ούτε να αποκαλύψει τη βάση των πληροφοριών της.

Από την πλευρά της φινλανδικής προεδρίας, η εκπρόσωπος του Αλεξάντερ Στουμπ, Μάρι-Κάισα Μπράντερ, ανέφερε ότι δεν έγινε αναφορά στη σλαβική ιστορία κατά τη συνομιλία.

Έτσι, παραμένουν διαφορετικές οι εκδοχές για το ακριβές περιεχόμενο της επικοινωνίας, με τους Financial Times να επικαλούνται πηγές που είχαν ενημερωθεί για τη συζήτηση και τον Νορβηγό πρωθυπουργό, ο οποίος συμμετείχε προσωπικά, να απορρίπτει την περιγραφή τους.

Η εμμονή Πούτιν με την ιστορία της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Οι ιστορικές αναφορές του Πούτιν έχουν αποτελέσει επανειλημμένα βασικό στοιχείο των δημόσιων τοποθετήσεών του για την Ουκρανία.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ρώσος πρόεδρος είχε παρουσιάσει σε εκτενές τηλεοπτικό διάγγελμα τη δική του ιστορική ερμηνεία για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ανάλογες αναφορές είχε κάνει και κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο του 2025, όταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναφέρθηκε εκτενώς σε μεσαιωνικούς Σλάβους ηγεμόνες.

Μόλις την περασμένη Πέμπτη, ο Πούτιν επικαλέστηκε, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία, «τις πιο πρόσφατες γενετικές έρευνες», οι οποίες, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι Ρώσοι και Ουκρανοί αποτελούν «έναν λαό». «Έτσι διαμορφώθηκε η ιστορία της ιστορικής Ρωσίας. Αυτές είναι οι σημερινές πραγματικότητες», δήλωσε.

Η αντίληψη αυτή αποτελεί μέρος της επιχειρηματολογίας με την οποία ο Ρώσος πρόεδρος επιχειρεί να δικαιολογήσει τις διεκδικήσεις της Μόσχας απέναντι στην Ουκρανία.

Δυσαρέσκεια στη Δανία: «Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη»

Η πρωτοβουλία της Φινλανδίας και της Νορβηγίας προκάλεσε επιφυλάξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θεωρούν ότι οποιαδήποτε προσέγγιση της Μόσχας πρέπει να πραγματοποιείται συντονισμένα.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή της στην απευθείας επικοινωνία.

«Είμαι πολύ επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την ανεξάρτητη πρωτοβουλία της Νορβηγίας και της Φινλανδίας. Δεν υπήρξε συντονισμός με κανέναν από εμάς», δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Η Φρεντέρικσεν τόνισε ότι δεν διακρίνει ενδείξεις πραγματικής διάθεσης της Ρωσίας για ειρήνη.

«Δεν βλέπω κανένα σημάδι ότι η Ρωσία επιθυμεί ειρήνη με την Ευρώπη, ούτε στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται καθημερινά ούτε στην Ουκρανία, όπου εξαπολύει καθημερινά σφοδρές και επιθετικές επιθέσεις», ανέφερε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη, αντί να ενεργούμε ο καθένας μόνος του».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε ότι τρέφει «μεγάλο σεβασμό» για τους Στουμπ και Στέρε, επισημαίνοντας ωστόσο το πρόβλημα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης.

«Πάνω απ’ όλα, αυτή η τηλεφωνική συνομιλία καθιστά σαφές ένα πράγμα: Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για το ποιος πρέπει να εκπροσωπεί τα συμφέροντά της στην ειρηνευτική διαδικασία», ανέφερε το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Ενημέρωσαν αμέσως τον Ζελένσκι μετά τη συνομιλία

Αμέσως μετά την επικοινωνία τους με τον Πούτιν, ο Φινλανδός πρόεδρος και ο Νορβηγός πρωθυπουργός συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, οι δύο ηγέτες ζήτησαν από τον Ρώσο πρόεδρο συγκεκριμένα βήματα αποκλιμάκωσης. «Κατέστησαν σαφές στον Ρώσο ηγέτη ότι χρειάζονται πραγματικά βήματα αποκλιμάκωσης όσον αφορά την ενέργεια και τις υποδομές μας», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τους δύο ηγέτες για την αναλυτική ενημέρωση και τη στήριξή τους στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

protothema.gr