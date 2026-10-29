Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με αναφορά στον «Αιώνα της Τουρκίας», τον οποίο χαρακτήρισε «εθνική υπόθεση», καθώς και στους «Τουρκοκύπριους αδελφούς μας», ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τίμησε την 103η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου 1923.

Στο επετειακό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τούρκος Πρόεδρος απηύθυνε ευχές και προς τους Τουρκοκύπριους, ενώ υπογράμμισε την πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα της τεχνολογίας και της αμυντικής βιομηχανίας.

«Η χώρα μας, που αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία και αυξάνει τις δυνατότητές της στον τομέα της άμυνας, βαδίζει με σταθερά βήματα προς ένα ισχυρότερο μέλλον», ανέφερε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε το Ανίτκαμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Στο ειδικό βιβλίο επισκεπτών έγραψε ότι η Τουρκία συνεχίζει να διεξάγει «εντατικό αγώνα σε διαφορετικά μέτωπα», με στόχο να οδηγήσει τη χώρα σε ένα μέλλον ευημερίας και επιτυχιών.

Επικαλούμενος τα λόγια του Ατατούρκ ότι «η εθνική μας υπόθεση είναι η ζωή μας», ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα έως ότου επιτύχουμε τον στόχο του Αιώνα της Τουρκίας, τον οποίο θεωρούμε εθνική μας υπόθεση».

Κατά την τελετή στο Ανίτκαμπιρ, ο Ερντογάν κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ, ενώ ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και η ανάκρουση του τουρκικού εθνικού ύμνου.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς, ο Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, μέλη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.

Μετά την επίσκεψη στο Ανίτκαμπιρ, ο Τούρκος Πρόεδρος δέχθηκε τις καθιερωμένες ευχές στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η 103η επέτειος της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας γιορτάζεται με επίσημες τελετές, παρελάσεις και εκδηλώσεις στις 81 επαρχίες της χώρας.

ΚΥΠΕ