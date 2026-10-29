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Στον αέρα βρίσκονται οι τροποποιήσεις που προωθεί το Υπουργείο Υγείας για την πρόσληψη νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με στόχο την κάλυψη των τεράστιων κενών που προκαλεί στο σύστημα υγείας η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εγγραφής και απασχόλησης νοσηλευτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανώτατη ποσόστωση 10% ανά νοσηλευτήριο και αρχική άδεια άσκησης επαγγέλματος διάρκειας δύο ετών. Προβλέπονται επίσης απαιτήσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας.

Η σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ανέδειξε σοβαρές αντιδράσεις, καθιστώντας αβέβαιη την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας στην Ολομέλεια.

Το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπερψηφίσει τις ρυθμίσεις, ενώ βουλευτές του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ έθεσαν επιτακτικά ζητήματα μισθών, συλλογικών συμβάσεων, ελληνομάθειας και ασφάλειας των ασθενών.

ΔΗΣΥ: «Αν θέλετε Κύπριους νοσηλευτές, πληρώστε τους»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση της προέδρου της Επιτροπής, Σάβιας Ορφανίδου, η οποία επανέφερε το ζήτημα των περίπου 1.400 νοσηλευτών που αναφέρονται ως εκτός επαγγέλματος.

Διερωτήθηκε γιατί ο αριθμός αυτός δεν θορύβησε διαχρονικά το Υπουργείο Υγείας και ποιες ενέργειες έγιναν για την επιστροφή τους.

Έθεσε παράλληλα ζήτημα συλλογικών συμβάσεων, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν μπορούν να επιβληθούν υποχρεωτικά, συμβάλλουν στις καλές σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Εξέφρασε επίσης προβληματισμό για το πώς μπορούν να συγκεραστούν οι διαφορετικές θέσεις.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος αμφισβήτησε την προσέγγιση ότι η λύση βρίσκεται κυρίως στην πρόσληψη προσωπικού από το εξωτερικό.

«Εάν δεν πληρώσετε τα χρήματα για να έρθουν πίσω, δεν θα έχετε το προσωπικό που θέλετε», ανέφερε προς τους εργοδότες, αντιδρώντας και στις απαιτήσεις για αύξηση της ποσόστωσης στο 30% ή ακόμη και στο 50%.

Ο επίσης βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειες του υπουργού Υγείας σχετικά με την επιστροφή νοσηλευτών στο επάγγελμα.

ΑΚΕΛ: «Από εμάς είναι όχι»

Ξεκάθαρη ήταν η τοποθέτηση της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Μαρίνας Νικολάου, η οποία συνέδεσε την αρνητική στάση του κόμματός της με την απουσία εγγυήσεων για τις απολαβές.

«Εφόσον αρνείστε να εφαρμόσετε συλλογικές συμβάσεις για να εξασφαλιστούν οι μισθοί, τότε από εμάς είναι όχι», ανέφερε προς την εργοδοτική πλευρά.

Έθεσε επίσης θέμα ελληνομάθειας, διερωτώμενη γιατί να ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις για γιατρούς και νοσηλευτές.

ΔΗΚΟ: Εγγυήσεις για γλώσσα και εργασιακά δικαιώματα

Σοβαρές επιφυλάξεις διατύπωσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου, ζητώντας διευκρινίσεις για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και την προστασία των εργαζομένων.

Επισήμανε ότι, παρότι δεν μπορεί να επιβληθεί νομικά η σύναψη συλλογικών συμβάσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ποσόστωση 10% δεν θα αξιοποιηθεί για εργασιακή εκμετάλλευση.

Εργοδότες: Το 10% δεν αρκεί

Η ΟΕΒ υποστήριξε ότι οι ελλείψεις εμποδίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να λειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα, επικαλούμενη παράλληλα έρευνα σύμφωνα με την οποία ο μέσος σταθμισμένος μισθός των νοσηλευτών στον ιδιωτικό τομέα πλησιάζει τις €3.000 μηνιαίως.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Μάριος Καραϊσκάκης, εκτίμησε ότι η ποσόστωση 10% θα επιτρέψει πρακτικά 100 έως 150 προσλήψεις, έναντι 300 έως 350 με ποσόστωση 30%.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Καρολίνα Στυλιανού αναφέρθηκε σε επιδόματα, εκστρατείες και επαφές με πανεπιστήμια, υπερασπιζόμενη τις προτεινόμενες αλλαγές.

Παρά τις εξηγήσεις, η κοινοβουλευτική συναίνεση παραμένει ζητούμενο, με τις διαφωνίες για τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις και την ελληνομάθεια να απειλούν την πορεία των τροποποιήσεων.