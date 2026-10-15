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Χωρίς ουσιαστική πρόοδο στην εξέταση των κυβερνητικών τροποποιήσεων για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

Παρά τις προειδοποιήσεις των νοσηλευτηρίων και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους για κλείσιμο κλινών νοσηλείας και αναβολές χειρουργείων λόγω υποστελέχωσης, η συζήτηση περιορίστηκε στις τοποθετήσεις του υπουργείου Υγείας και των συντεχνιών, με τους εκπροσώπους των νοσηλευτηρίων να παραπέμπονται σε επόμενη συνεδρίαση.

Η Κυβέρνηση επιμένει ότι η εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες αποτελεί προσωρινή «λύση γέφυρα», μέχρι να αποδώσουν τα μέτρα προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα. Οι συντεχνίες, ωστόσο, επανέλαβαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές αιτίες της έλλειψης προσωπικού.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, οι νοσηλευτές από τρίτες χώρες θα μπορούν να καλύπτουν μέχρι το 10% του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού κάθε νοσηλευτηρίου, θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και, κατά κανόνα, διετή επαγγελματική πείρα, ενώ δεν θα μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα υπεύθυνου βάρδιας. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Σημείο έντονης διαφωνίας αποτέλεσε η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το Υπουργείο προτείνει αναβάθμιση της απαίτησης από τη στοιχειώδη στη μέτρια γνώση, με την ΠΑΣΥΝΟ να ζητά επίπεδο Γ1, υποστηρίζοντας ότι η σωστή επικοινωνία και καταγραφή πληροφοριών συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών.

ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΔΥ έθεσαν στο επίκεντρο τις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με αναφορές σε παραβιάσεις ωραρίων, προβλήματα στις απολαβές και καταγγελίες για εκφοβισμό εργαζομένων. Οι συντεχνίες επιμένουν στην κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων, προειδοποιώντας ότι η εισαγωγή προσωπικού από τρίτες χώρες, χωρίς βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, ενδέχεται να δημιουργήσει νέα προβλήματα.

Κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για τον κίνδυνο να μετατραπεί η Κύπρος σε ενδιάμεσο σταθμό νοσηλευτών από τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδέχεται να επιδιώξουν στη συνέχεια εργοδότηση σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Από πλευράς υπουργείου Υγείας παρουσιάστηκαν τα μέτρα προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα, μεταξύ των οποίων η ετήσια εκστρατεία ύψους €120.000, η οικονομική στήριξη φοιτητών νοσηλευτικής, η διερεύνηση υποτροφιών και η προώθηση του θεσμού των φροντιστών.

Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή, με την επιτροπή Υγείας να προγραμματίζει σε επόμενη συνεδρίαση να ακούσει και την πλευρά των νοσηλευτηρίων, πριν προχωρήσει στην ουσιαστική εξέταση των κυβερνητικών προτάσεων.