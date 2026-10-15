Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Καρδιακή ανακοπή υπέστη οπλίτης της Εθνικής Φρουράς σήμερα το πρωί, ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησίον σκοπιάς στην περιοχή Φανερωμένης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ο στρατιώτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και απώλεσε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Η τελευταία ιατρική ενημέρωση αναφέρει πως ο οπλίτης παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι οικείοι του οπλίτη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό.

Το Υπουργείο Άμυνας επισημαίνει πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του οπλίτη.