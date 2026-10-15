Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Καταρρακτώδεις βροχές που σημειώνονται γύρω στις 2.30 το απόγευμα, επηρεάζουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στο τμήμα μεταξύ των περιοχών Τσερίου – Πέρα Χωρίου Νήσου και Κόρνου.

Λόγω των βροχών, η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία του αυτοκινητοδρόμου υπάρχει ροή και συσσώρευση νερού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα.