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Για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση αξιοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μεγάλη άσκηση της Εθνικής Φρουράς, με τα κυπριακής ανάπτυξης συστήματα να συμμετέχουν σε αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης, κατάδειξης στόχων και κρούσης.

Η τελική φάση της ΤΑΜΣ «Ίρις 2026», που πραγματοποιήθηκε σήμερα (15/10) στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, χαρακτηρίστηκε από τον συνδυασμό πραγματικών πυρών, αεροπορικής υποστήριξης και επιχειρήσεων μη επανδρωμένων συστημάτων, στο πλαίσιο ενός σύνθετου διακλαδικού σεναρίου.

Η φετινή άσκηση ανέδειξε τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς, με την κυπριακή αμυντική βιομηχανία να συμμετέχει για πρώτη φορά με δικά της μη επανδρωμένα αεροχήματα σε τέτοια έκταση. Παράλληλα, στο πεδίο επιχειρήσεων βρέθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 Viper, επιθετικά ελικόπτερα H145M, άρματα μάχης T-80, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP-3 και συστήματα πυροβολικού.

Η τελική φάση της άσκησης πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας, της ηγεσίας του ΓΕΕΦ και ξένων στρατιωτικών ακολούθων.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες ασκήσεις ήταν η εκτεταμένη επιχειρησιακή αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδικασία ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), δηλαδή η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση και η αναγνώριση, που αποτελεί βασικό στοιχείο των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία κοινής εικόνας της περιοχής επιχειρήσεων, τον εντοπισμό εικονικών εχθρικών θέσεων και την υποστήριξη της διαδικασίας στοχοποίησης.

Στην άσκηση συμμετείχαν τα H-10 Poseidon της Swarmly Aero της Διοίησης του Πυροβολικού, τα Goliath της CYRIC και το Matrice του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο σενάριο τα H-10 Poseidon, χρησιμοποιήθηκαν από το Πυροβολικό για αποστολές αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα επιτρέπει, σε επιχειρησιακό επίπεδο, τη σύνδεση της εναέριας παρατήρησης με τα μέσα υποστήριξης πυρός. Ξεχωριστό επίσης, αντικείμενο αποτέλεσε η παρουσίαση FPV drones (First Person View), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε σενάρια κρούσης κατά προκαθορισμένων στόχων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άσκησης παρουσιάστηκαν συστήματα αντιμετώπισης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γνωστά ως Counter-UAS (C-UAS).

Η τελική φάση της άσκησης άρχισε με τη διέλευση δύο ελληνικών μαχητικών F-16 Viper, τα οποία εκτέλεσαν εικονικές προσβολές στόχων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σεναρίου. Η παρουσία τους προσέδωσε στην άσκηση διάσταση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων και των χερσαίων σχηματισμών της Εθνικής Φρουράς. Στο αεροπορικό σκέλος συμμετείχαν επίσης ελικόπτερα H145M, τα οποία αξιοποιήθηκαν σε αποστολές υποστήριξης των χερσαίων δυνάμεων.

Το επιχειρησιακό σενάριο

Το κύριο αντικείμενο της «Ίρις 2026» αφορούσε τη διεξαγωγή αμυντικών και αντεπιθετικών επιχειρήσεων σε υποθετικό περιβάλλον σύγκρουσης υψηλής έντασης.

Σύμφωνα με το σενάριο, εχθρικές δυνάμεις επιτυγχάνουν διείσδυση σε τμήμα της αμυντικής τοποθεσίας, δημιουργώντας προγεφύρωμα. Την αρχική αναχαίτιση αναλαμβάνουν δυνάμεις της Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, με αποστολή την αντιμετώπιση της εχθρικής επίθεσης και τον περιορισμό της δυνατότητας περαιτέρω προώθησης.

Στη δεύτερη φάση, η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία αναλαμβάνει αντεπιθετική ενέργεια, με στόχο την καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων και την ανακατάληψη εδαφών, σύμφωνα με τους αντικειμενικούς σκοπούς του υποθετικού σεναρίου.

Στο συγκεκριμένο αντικείμενο συμμετείχαν δυνάμεις της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, ενισχυμένες από Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, με υποστήριξη από το Πυροβολικό, τη Διοίκηση Αεροπορίας και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων.

Κατά την εκτέλεση του σεναρίου πραγματοποιήθηκαν βολές πραγματικών πυρών από άρματα μάχης T-80, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP-3, συστήματα πυροβολικού και αντιαρματικά όπλα.

Στο σκέλος του Πυροβολικού, η άσκηση περιλάμβανε την εκτέλεση πυρών υποστήριξης, με τα μη επανδρωμένα συστήματα να συνεισφέρουν στη διαδικασία αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων.

Η Διοίκηση Καταδρομών συμμετείχε με τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων, τα οποία εκτέλεσαν σενάρια διείσδυσης και ενέργειες ελεύθερων σκοπευτών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε άλμα ελεύθερης πτώσης από ελικόπτερο AW139.

Exocet MM40 Block 3C και θαλάσσια απαγόρευση

Στο ναυτικό σκέλος της «Ίρις 2026» παρουσιάστηκαν επιχειρησιακά σενάρια αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών στη θάλασσα.

Η Διοίκηση Ναυτικού συμμετείχε με περιπολικά σκάφη, ενώ πραγματοποιήθηκε εικονική βολή από επάκτια συστοιχία αντιπλοϊκών πυραύλων Exocet MM40 Block 3C.

Η εικονική εμπλοκή εντάχθηκε σε σενάριο θαλάσσιας απαγόρευσης, αποστολή που αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας εχθρικών ναυτικών δυνάμεων να επιχειρούν σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Η επιστροφή τοπωνυμίων και ονομάτων ηρώων στα άρματα

Μια ακόμη αξιοσημείωτη παρουσία στην τελική φάση ήταν η επανεμφάνιση τοπωνυμίων και ονομάτων ηρώων πάνω στα άρματα μάχης της Εθνικής Φρουράς. Η πρακτική αυτή επαναφέρει έναν συμβολικό σύνδεσμο ανάμεσα στα τεθωρακισμένα μέσα και τη στρατιωτική ιστορία της Κύπρου.

Το επιχειρησιακό αποτύπωμα της «Ίρις 2026»

Η φετινή άσκηση παρουσίασε μια περισσότερο σύνθετη προσέγγιση στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, με τα συμβατικά οπλικά συστήματα να λειτουργούν παράλληλα με σύγχρονα μέσα επιτήρησης, αναγνώρισης και κρούσης.

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην εκτεταμένη συμμετοχή των μη επανδρωμένων αεροχημάτων, τα οποία δεν περιορίστηκαν σε μια μεμονωμένη επίδειξη, αλλά αξιοποιήθηκαν σε διαφορετικά στάδια του επιχειρησιακού σεναρίου. Παράλληλα, η εμπλοκή της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας δημιούργησε τη δυνατότητα παρουσίασης εγχώριων τεχνολογικών λύσεων σε άσκηση με συμμετοχή πολλών σχηματισμών της Εθνικής Φρουράς.