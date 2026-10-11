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Tο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει το κοινό ότι, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πραγματοποιούνται βολές με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΙΡΙΣ-2026».

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, στις παραπάνω ημερομηνίες, απαγορεύεται η είσοδος εντός του Πεδίου Βολής, σημειώνεται.

Αναφέρεται πως η ΤΑΜΣ «ΙΡΙΣ-2026» αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Φρουράς, εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό της και αποτελεί πεδίο εφαρμογής σχεδίων και διαδικασιών, υπό συνθήκες που προσομοιάζουν τις απαιτήσεις ενός σύνθετου και σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.