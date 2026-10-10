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Απογοήτευση επικρατεί στις κοινότητες Αγίας Άννας, Καλού Χωριού, Ψευδά, Μοσφιλωτής και Πυργών, αφού, όπως διαφάνηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη, δεν έχει ακόμη ληφθεί πολιτική απόφαση για μετακίνηση του πεδίου βολής Καλού Χωριού. Αν και υπάρχει ικανοποίηση για τα μέτρα που λήφθηκαν έπειτα από συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας, όπως ανέφεραν κοινοτάρχες της περιοχής στον «Φ», δεν αλλάζει η θέση για μετακίνηση του πεδίου βολής, θέμα που θέτουν επιτακτικά μετά τη μεγάλη φωτιά της 27ης Ιουλίου, που σκόρπισε τον πανικό στην περιοχή.

«Εγώ τους είπα και στη Βουλή: Είτε θα φύγει το πεδίο βολής, είτε θα φύγει η Αγία Άννα από το πεδίο βολής για να προστατευθούμε. Δεν παίζουμε με την ασφάλεια του κόσμου, τα σπίτια και τις περιουσίες του. Εμείς είμαστε οι πρώτοι στην Αγία Άννα που τρώμε τα πυρά», τόνισε ο κοινοτάρχης της περιοχής, Αναστάσης Γεωργίου, σημειώνοντας πως θα συνεχίσουν να ζητούν χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσής του.

Από την πλευρά του ο κοινοτάρχης Μοσφιλωτής, Ανδρέας Παναγιώτου, σημείωσε πως το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του συμπλέγματος κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού για ν’ αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. «Εμένα με ικανοποιεί πως μετά το συμβάν ανταποκρίθηκαν και δεν μας άφησαν στο έλεος του Θεού, όμως εμάς δεν αλλάζει η θέση μας για μετακίνηση του πεδίου βολής. Κάποιοι πολίτες που κινδύνευσαν θέλουν να γίνουν κινητοποιήσεις, όμως, θα δούμε πώς θα κρατήσουμε το θέμα σε χαμηλούς και παραγωγικούς τόνους», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων, Τρέμιθου Ποταμού, κοινοτάρχης Πυργών, Σταυρούλα Βασιλείου, η οποία τόνισε πως είναι κατανοητές οι δυσκολίες μετακίνησης του πεδίου βολής, ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το αίτημά τους. «Εμείς το πρώτο που είπαμε στη Βουλή είναι πως πάγιο αίτημά μας είναι η μετακίνηση του πεδίου βολής. Αυτό δεν σηκώνει συζήτηση. Θα παλέψουμε για τούτο. Ο υπουργός Άμυνας είπε πως δεν έχουν κάτι να μας αναφέρουν, εμείς, όμως, θα προσπαθήσουμε να μπει ένα χρονοδιάγραμμα και να μας πουν πότε θα ξεκινήσουν την αναζήτηση νέου χώρου», σημείωσε.

Η κ. Βασιλείου είπε, επίσης, πως τα πιο πολλά που υποσχέθηκαν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός της Ε.Φ. έχουν γίνει, όπως η διαπλάτυνση αντιπυρικών ζωνών, η δημιουργία επιπρόσθετων φυλακίων, η ενίσχυση της παρουσίας πυροσβεστικών την ώρα που θα διεξάγονται βολές, αλλά και ο αποκλεισμός κάποιων πυρομαχικών από τις ασκήσεις. «Είπαμε, επίσης, πως κάθε φορά που αλλάζει Κυβέρνηση ή αρχηγός της Ε.Φ. πρέπει να ξαναλέμε αυτά τα πράγματα. Ο κ. Πάλμας συμφώνησε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο με το Υπουργείο Άμυνας και το Σύμπλεγμα ώστε να κατοχυρώσουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να γίνονται, μέχρι να μετακινηθεί το πεδίο βολής».