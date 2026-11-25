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Ένα γεύμα μπροστά στην τηλεόραση, ένα σάντουιτς στο γραφείο την ώρα της εργασίας ή ένα πρόχειρο σνακ ενώ κοιτάζουμε την οθόνη του κινητού μας.

Στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, συχνά καταναλώνουμε το φαγητό μας χωρίς να του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία.

Ωστόσο, πέρα από το τι τρώμε, επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε την τροφή μας.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Psychology εξετάζει τη σχέση μεταξύ της συνειδητής κατανάλωσης τροφής, γνωστής διεθνώς ως mindful eating, και της υιοθέτησης υγιεινότερων και περιβαλλοντικά βιώσιμων διατροφικών συνηθειών.

Τι έδειξε η έρευνα

Στη μελέτη συμμετείχαν 869 φοιτητές στην Τουρκία, με μέση ηλικία περίπου 22 ετών.

Η ανάλυση των απαντήσεών τους σε ειδικά ερωτηματολόγια έδειξε μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της συνειδητής κατανάλωσης τροφής και των υγιεινότερων διατροφικών επιλογών.

Η διατροφική αυτοπειθαρχία παρουσίασε την ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους παραμέτρων που εξετάστηκαν.

Τι σημαίνει να τρώμε συνειδητά

Η συνειδητή κατανάλωση τροφής δεν αποτελεί δίαιτα και δεν προϋποθέτει αποκλεισμό συγκεκριμένων τροφίμων ή καταμέτρηση θερμίδων.

Περιλαμβάνει την προσπάθεια να αναγνωρίζουμε τα μηνύματα πείνας και κορεσμού που στέλνει ο οργανισμός μας, να παρατηρούμε τις γεύσεις και τα αρώματα του φαγητού και να αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους καταναλώνουμε τροφή.

Στην καθημερινότητά μας μπορούμε να αφιερώνουμε χρόνο στα γεύματά μας, να περιορίζουμε τους περισπασμούς από ηλεκτρονικές συσκευές και να απολαμβάνουμε το φαγητό χωρίς βιασύνη.

Χωρίς αυστηρούς κανόνες

Στόχος αυτής της προσέγγισης δεν είναι να δημιουργήσει πρόσθετο άγχος γύρω από τη διατροφή, αλλά να ενισχύσει την επίγνωσή μας σχετικά με τις διατροφικές μας συνήθειες.

Οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθεί εάν η συνειδητή κατανάλωση τροφής οδηγεί πράγματι σε καλύτερες διατροφικές επιλογές. Τα συγκεκριμένα ευρήματα βασίζονται σε αυτοαναφερόμενα στοιχεία και δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίας και αποτελέσματος.