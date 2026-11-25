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Η δεοντολογία είναι ένα σύνολο αρχών, κανόνων, και ηθικών αξιών που καθορίζει τι είναι ορθό και επιβεβλημένο και πως πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιο άτομο ή ομάδα και να γνωρίζει τι έχει δικαίωμα να κάνει, αλλά και τι έχει υποχρέωση να κάνει ή να μην κάνει. Είναι δηλαδή ένας κώδικας συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθεί το άτομο ή η οργανωμένη ομάδα. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του στην εκτέλεση των καθηκόντων του, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, αλλά και στη σχέση του με άλλα άτομα ή ομάδες. Σημαντικό ρόλο στη δεοντολογία έχει και η λογική.

Στην εποχή μας πολλές αρχές και αξίες έχουν ξεθωριάσει και τα άτομα και οι ομάδες συμπεριφέρονται με τρόπο εγωιστικό, χωρίς σεβασμό προς τους άλλους. Η δεοντολογία έχει παραμεριστεί στις σχέσεις ή τις διεκδικήσεις ατόμων και ομάδων, σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές, όταν οι αρχές και αξίες, αλλά και η κοινή λογική καθόριζαν τις σχέσεις των ανθρώπων σε μια κοινωνία.

Αφορμή για τις πιο πάνω σκέψεις μου έδωσαν τα τελευταία αιτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων και ιδιαίτερα ο τρόπος διεκδικήσεώς τους. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων για τους κανονισμούς διορισμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η απαίτηση συντεχνιών των ιατρών να έχουν τον πρώτο λόγο στην ίδρυση των πανεπιστημιακών κλινικών και το αίτημα των συντεχνιών των νοσηλευτών να ορίζουν τα προσόντα των νοσηλευτών και να καθορίζουν αυτοί και όχι το Υπουργείο Υγείας τα προσόντα των νοσηλευτών για πρόσληψη στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Η κοινή λογική και η δεοντολογία λέει ότι οι διορισμοί, οι όροι εργασίας και αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι δικαιώματα του εργοδότη. Οι οργανώσεις των εργαζομένων έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να διεκδικούν τα εργασιακά δικαιώματα και τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των υπαλλήλων, και την εφαρμογή των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, που καθορίζει η νομοθεσία και οι εργασιακές συμβάσεις. Στη δημόσια υπηρεσία τα προσόντα, ο διορισμός, η αξιολόγηση και οι όροι εργασίας καθορίζονται από νόμους και κανονισμούς που ψηφίζει η νομοθετική εξουσία.

Φυσικά η διαδικασία αυτή επηρεάζεται και από την παράδοση που έχει δημιουργηθεί στις εργατικές σχέσεις ανάμεσα στην εργοδοσία και τους εργοδοτούμενους. Η παράδοση αυτή βελτιώνεται και αναβαθμίζεται με τον εκσυγχρονισμό των σχέσεων και των δικαιωμάτων. ‘Ετσι έχει γίνει εθιμική παράδοση του θεσμού των εργασιακών σχέσεων η διαβούλευση εργοδοτών και εργαζομένων και η κατά το δυνατόν κοινή συμφωνία που να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων. Σε περίπτωση διαφωνίας είναι λογικό ο εργοδότης να έχει τον τελευταίο λόγο για τα σχέδια υπηρεσίας, τον τρόπο διορισμού, αξιολόγησης και ανέλιξης των υπαλλήλων. Σε τέτοια περίπτωση οι εργοδοτούμενοι έχουν το δικαίωμα δυναμικής αντίδρασης με απεργιακά μέτρα.

Τα τελευταία χρόνια οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμπεριφέρονται με πολύ δυναμικό και απαιτητικό τρόπο, θέτοντας σε δεύτερη θέση την δεοντολογία. Κατά τη γνώμη αυτό οφείλεται σε τρεις λόγους. (α) Στην γενική υποβάθμιση των ηθικών αρχών, του σεβασμού και της ευθύνης προς τους άλλους και στην υπερίσχυση του συμφέροντος έναντι της υπευθυνότητα ς και της δεοντολογίας. (β) Στη νέα δομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που αποτελούνται από κομματικές και άλλες «κινήσεις». Κάθε κίνηση προσπαθεί να είναι μαχητικότερη στη διεκδίκηση, για να προσελκύει των ψήφο των μελών της οργάνωσης και καμιά κίνηση δεν τολμά να είναι διαλλακτική. (γ) Η εκλογική δύναμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων επηρεάζει την εκτελεστική και κομματική εξουσία, που συνήθως προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για ψηφοθηρικούς λόγους. Αυτή η συμπεριφορά αυξάνει την συνδικαλιστική απαίτηση για αποδοχή όλων των αιτημάτων τους.

Με τις πιο πάνω διαπιστώσεις μπορεί κάποιος να εξηγήσει και την αναβλητικότητα στη ψήφιση του νόμου για τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία, την δυσκολία στη ψήφιση των νόμων για την παιδεία και στην έγκριση του νόμου για τη λύση του προβλήματος της μεγάλης έλλειψης νοσηλευτών.

Παρόμοια θέματα και προβλήματα παρουσιάζονται σε όλους τους τομείς της σύγκρουσης συμφερόντων. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον ο κάθε θεσμός θα αντιληφθεί και θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα θέσει το δημόσιο συμφέρον πάνω από σκοπιμότητες και στενά συμφέροντα.

Η δεοντολογία πρέπει να είναι κανόνας ζωής και οδηγός κάθε δράσεως και αντιδράσεως.