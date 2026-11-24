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Η Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Οι συζητήσεις για την υγεία του Ερντογάν δίνουν και παίρνουν χωρίς επίσημη επιβεβαίωση και αναποφευκτα επαναφέρουν το ζήτημα της διαδοχής. Και μαζί, το ερώτημα ποιος θα ελέγξει την εξουσία σε μια χώρα όπου επί χρόνια όλες οι ισορροπίες περνούσαν μέσα από τον ίδιο άνθρωπο. Το ζήτημα, φυσικά, δεν περιορίζεται στην επόμενη ημέρα της προεδρίας γιατί αφορά τη συνοχή του ίδιου του συστήματος εξουσίας, τις εσωτερικές του αντιθέσεις και τη δυνατότητά του να διατηρήσει τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας.

Το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων, με δεσμεύσεις περιουσιών και έρευνες που αγγίζουν πρόσωπα του κυβερνητικού περιβάλλοντος, προκαλεί σοβαρούς κραδασμούς στο σύστημα εξουσίας, με εμπλοκή της ιδιας της οικογένεια Ερντογάν. Ωστόσο, η πολιτική διάσταση της υπόθεσης είναι ευρύτερη. Η στάση του Χακάν Φιντάν, ο οποίος δεν έσπευσε να προσφέρει πολιτική κάλυψη στην κυβέρνηση και στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσωτερικές ισορροπίες δοκιμάζονται, η στάση αυτή αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τις σχέσεις και τις επιδιώξεις στο εσωτερικό της εξουσίας.

Σε μια στιγμή αντιδρασης ο Ερντογάν επιλέγει να στείλει τον γιο του, Μπιλάλ, στον Λίβανο, όπου συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Μπιλάλ δεν κατέχει κυβερνητικό αξίωμα, γεγονός που προσδίδει στην αποστολή του ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα. Η κίνηση αυτή πρέπει να αξιολογηθεί ως πρωτοβουλία του ίδιου του προέδρου, σε μια περίοδο κατά την οποία η συνοχή του συστήματος και οι ισορροπίες γύρω από την εξουσία είναι μόνο υπό πίεση.

Όταν δημιουργείται κενό εξουσίας στην Τουρκία, δεν μένει κανείς αμέτοχος. Οι μηχανισμοί του κράτους, οι πολιτικές και οικονομικές διασυνδέσεις και το λεγόμενο βαθύ κράτος έχουν τις δικές τους επιδιώξεις, χειροτερες και από του Ερντογάν. Μια σύγκρουση λοιπόν για τη νομή της εξουσίας μπορεί να περιορίσει προσωρινά την επεκτατική δραστηριότητα της Άγκυρας. Μπορεί, όμως, και να οδηγήσει στην εξαγωγή της εσωτερικής κρίσης προς τα έξω, με εθνικιστικές εξάρσεις και νέες προκλήσεις, ίσως πιο πιθανό σενάριο. Η δημοσκόπηση της Yöneylem, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, έφερε τον Οζγκιούρ Οζέλ μπροστά από τον Ερντογάν σε υποθετικό δεύτερο γύρο, με 43,2% έναντι 39,2%.

Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα να διαβαστεί το θέμα της επαναφοράς του Καστελλορίζου. Η επήρεια του στις θαλάσσιες ζώνες, είναι κρίσιμο σημείο για τις τουρκικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα επιμένει στις ανυπόστατες αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αμφισβητώντας κάθετα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα ενώ προετοιμάζει το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», το οποίο, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, σχεδιάζεται να κατατεθεί πριν από το τέλος του έτους. Στόχος να ενταχθούν σε νομοθετικό πλαίσιο οι τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ως μια προσπάθεια να αποκτήσει η αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας θεσμικό αποτύπωμα.

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στο Αιγαίο. Στη Λιβύη, η κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου TPAO προχωρεί, μαζί με την ισπανική Repsol και την ουγγρική MOL, στον σχεδιασμό ερευνών στο υπεράκτιο οικόπεδο 22, στη λεκάνη της Σύρτης, με τις σεισμικές εργασίες να προγραμματίζονται για το 2027. Την ίδια ώρα, η βύθιση της ρωσικής κορβέτας Merkury στη Βεγγάζη και το πλήγμα στο φορτηγό πλοίο Angara έφεραν τη Λιβύη στο επίκεντρο της σύγκρουσης Ρωσίας–Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε επτά θαλάσσια drones. Η ανατολική λιβυκή κυβέρνηση είχε ζητήσει έρευνα για το ενδεχόμενο εκτόξευσής τους από τη δυτική Λιβύη. Η ” κόκκινη ” αυτή περιοχή είναι ξεκάθαρα πεδίο ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων και τουρκικών συμφερόντων.

Στο Κυπριακό, η Τουρκία συναινεί στη συζήτηση για τριμερή ή πενταμερή συνάντηση, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών και διεκδικεί μέσα απ αυτή την πόρτα, αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκωσία και οι Βρυξέλλες συνδέουν την πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις με την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Η Άγκυρα, δηλαδή, επιδιώκει ευρωπαϊκά ανταλλάγματα χωρίς να εγκαταλείπει την απαράδεκτη θέση των 2 κρατών. Αυτό είναι το παζάρι.

Ανάλογη είναι η τακτική του Φιντάν στο ζήτημα των F-35. Κατηγορεί το ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ ότι εμποδίζουν την άρση των κυρώσεων, παραλείποντας όμως να αναφερθεί στην απόφαση του ίδιου του Ερντογάν να αγοράσει τους ρωσικούς S-400 αντί των αμερικανικών Patriot. Η επιλογή οδήγησε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και στις κυρώσεις CAATSA. Οι S-400 παραμένουν στο τουρκικό έδαφος με τη Ρωσία να βρίσκεται στη μέση και να έχει λόγο πάνω στο ζήτημα. Γιατί να εμπιστευθούν οι ΗΠΑ τα F-35 σε μια χώρα που εξακολουθεί να διαθέτει ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα; Η ίδια η Ρωσία γιατί να θέλει μια χώρα σαν την Τουρκία να έχει f 35 στο μέλλον. Και στο εσωτερικό η προετοιμασία είναι συστηματική. Η «Γαλάζια Πατρίδα» διδάσκεται στα τουρκικά σχολεία, ενώ καλλιεργείται η αντίληψη ότι για τα προβλήματα με τις ΗΠΑ και την απώλεια των F-35 ευθύνονται η Ελλάδα και το Ισραήλ.

Αυτή είναι η Τουρκία σήμερα. Μπορεί να αλλάξουν τα πρόσωπα στην κορυφή, μπορεί να υπάρξουν εσωτερικές συγκρούσεις και ανακατατάξεις, όμως ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν εξαρτάται από τον Ερντογάν. Το έχει δείξει η στάση της αντιπολίτευσης, η οποία δεν απορρίπτει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά ασκεί πίεση στην κυβέρνηση από εθνικιστική σκοπιά. Η Ελλάδα δεν πρέπει να περιμένει ότι μια αλλαγή ηγεσίας θα αλλάξει τις τουρκικές προθέσεις. Ακόμη και ομαλή να είναι η διαδοχή, οι διεκδικήσεις θα παραμείνουν. Απέναντι στις τουρκικές ονειρώξεις, η Αθήνα ας αντιτάξει τα πραγματικά εθνικά της συμφέροντα.