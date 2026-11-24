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Το ενδεχόμενο συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής (Return Hub) σε τρίτη χώρα, εξετάζει το Υφυπουργείο Μετανάστευσης. Πρόκειται για εξέλιξη που ήρθε στην επιφάνεια μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Αδάμου Ασπρή προς τον Υπουργό Εσωτερικών.

Πρόκειται για την δράση της Δανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας, χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει άμεσα συνομιλίες με τη Ρουάντα για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής μεταναστών. Μάλιστα οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να προχωρήσουν γρήγορα, ώστε οι πρώτες επιστροφές αιτούντων άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, να πραγματοποιηθούν το 2027.

Σύμφωνα με την απάντηση του Κωνσταντίνου Ιωάννου, η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με στόχο την προώθηση αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων λύσεων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Ο Υπουργός σημειώνει πως η πρωτοβουλία για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής συμβαδίζει με την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Δημοκρατία. Ωστόσο, τονίζει πως η οριστική απόφαση του Υφυπουργείου θα ληφθεί αφού εξεταστούν οι νομικές, οικονομικές και πρακτικές παράμετροι, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής άλλων Κρατών Μελών.

Επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματική επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υφυπουργείο εκτιμά πως η συμμετοχή της Κύπρου σε ένα τέτοιο σχήμα θα συμβάλει στην πιο αποτελεσματική επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που είτε είναι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο είτε δεν διαθέτουν άδεια παραμονής, άρα δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία και οι οποίοι δεν συνεργάζονται για επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους ή η χώρα καταγωγής δεν συνεργάζεται για την επανεισδοχή τους.

Τι προνοεί ο νέος Κανονισμός της ΕΕ

Σε ό,τι αφορά τα νομικά, επιχειρησιακά και οικονομικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρωτοβουλία, ο Υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει ότι ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2026/2280 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποτελεί ισχυρό νομικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρει, ο Κανονισμός, τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία διαπραγματεύτηκε επιτυχώς κατά την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της χαμηλής αποτελεσματικότητας στις επιστροφές προσώπων που δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ενισχύει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, διασφαλίζοντας ότι όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία συνεχίζουν να τη λαμβάνουν, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιστρέφονται ταχύτερα στις χώρες προέλευσής τους.

Ο Υπουργός επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του Κανονισμού θεσπίζεται η νομική δυνατότητα για επιστροφή ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ και έχουν λάβει τελεσίδικη απόφαση επιστροφής σε τρίτη χώρα βάσει συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί διμερώς ή σε επίπεδο ΕΕ. Αυτή η συμφωνία ή ρύθμιση, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού, μπορεί να συναφθεί με τρίτη χώρα που σέβεται τα διεθνή πρότυπα και αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Οι οικογένειες με ανηλίκους και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εξαιρούνται, ενώ ο τρόπος που εφαρμόζονται αυτές οι συμφωνίες ή ρυθμίσεις πρέπει να παρακολουθείται. Επιπλέον, έχει ζητηθεί η συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του εγχειρήματος.