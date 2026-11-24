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Την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις επενδύσεις των νοικοκυριών κατέλαβε η Κύπρος το 2025, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 15,3% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Eurostat.

Η επίδοση της Κύπρου είναι σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 8,1%, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η Κύπρος παρουσιάζει σταδιακή αύξηση του ποσοστού επενδύσεων των νοικοκυριών κατά την τελευταία τριετία.

Ειδικότερα, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 14,78% το 2023, αυξήθηκε στο 15,19% το 2024 και έφτασε στο 15,3% το 2025.

Οι χώρες με τις υψηλότερες και χαμηλότερες επενδύσεις

Η Κύπρος καταγράφει σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, καθώς τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ολλανδία με 11,3%, ενώ ακολουθεί η Τσεχία με 10,5%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά επενδύσεων νοικοκυριών καταγράφηκαν στη Σουηδία με 4,7%, στην Πολωνία με 5% και στη Σλοβακία με 5,7%.

Οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών αποτυπώνουν τις σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρούνται στην αναλογία των επενδύσεων προς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2015 η ΕΕ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επενδύσεις των νοικοκυριών αντιστοιχούσαν το 2025 στο 8,1% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, έναντι 8,2% το 2024.

Σύμφωνα με τη Eurostat, πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2015, το οποίο παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ειδικότερα, μέχρι το 2008, οι επενδύσεις των νοικοκυριών στην ΕΕ κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 10% και 11% του διαθέσιμου εισοδήματος, προτού υποχωρήσουν σε επίπεδα κοντά στο 8%.

Ακολούθησε περίοδος ανάκαμψης μεταξύ 2021 και 2023, κατά την οποία σημειώθηκε αύξηση των επενδύσεων, ωστόσο από το 2024 η τάση αντιστράφηκε.

Η Κύπρος διαφοροποιείται από τη γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα, καταγράφοντας αύξηση του ποσοστού επενδύσεων των νοικοκυριών, την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ ακολουθεί πτωτική πορεία.

Σημαντική σημείωση

Στους εθνικούς λογαριασμούς, οι «επενδύσεις των νοικοκυριών» αφορούν κυρίως τις δαπάνες για την αγορά και την ανακαίνιση κατοικιών. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την ανάλυση των εξελίξεων στην αγορά κατοικίας, καθώς αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο τα νοικοκυριά διαθέτουν το εισόδημά τους για την απόκτηση ή τη βελτίωση κατοικιών.

Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνει και την επενδυτική δραστηριότητα επιχειρήσεων χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα, οι οποίες εντάσσονται στον τομέα των νοικοκυριών στους εθνικούς λογαριασμούς.

Οι δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν θεωρούνται επενδύσεις των νοικοκυριών στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Επιπλέον, οι επενδύσεις των νοικοκυριών δεν περιλαμβάνουν δαπάνες για ενοίκια, ενέργεια, νερό, έξοδα συντήρησης ή άλλους τρέχοντες λογαριασμούς των νοικοκυριών, ούτε χρηματοοικονομικές επενδύσεις.