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Αύριο στις 12:30μ.μ. θα περάσουν την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού.

Πριν από λίγο οι οργανώσεις (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ) δέχθηκαν τηλεφώνημα από το Προεδρικό και ενημερώθηκαν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ορίσει τη συνάντηση, την οποία υπενθυμίζεται ζητούσαν έντονα οι οργανώσεις, επικαλούμενες το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε το ζήτημα αυτό, καθώς δεν έγινε κατορθωτό να συμφωνήσουν με το υπουργείο Παιδείας, κυρίως στο σημείο που αφορά μονιμοποίηση εκπαιδευτικών.