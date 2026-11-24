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Η Σενεγάλη ανέκτησε τον τίτλο της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έπειτα από απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS).

Η Σενεγάλη, η οποία είχε επικρατήσει απέναντι στο Μαρόκο στον τελικό με 1-0, είχε δει τον τίτλο της να αφαιρείται από την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τον Μάρτιο, επειδή αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του του αγώνα.

Το CAS όμως ήρθε να ανατρέψει την απόφαση αυτή και να δικαιώσει τη Σενεγάλη δίνοντάς της ξανά τον τίτλο.

BREAKING: Senegal's Africa Nations Cup title restored after appeal upheld by Court of Arbitration for Sporthttps://t.co/tBHHJbdgx5 — Martyn Ziegler (@martynziegler) November 24, 2026

Η υπόθεση αφορά την προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF).

Όλα ξεκίνησαν από τον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026 στο Ραμπάτ, όταν η Σενεγάλη επικράτησε αγωνιστικά του Μαρόκου με 1-0 στην παράταση, κατακτώντας το τρόπαιο. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση και προσωρινή διακοπή, με αφορμή διαιτητική απόφαση στις καθυστερήσεις.

Στις 17 Μαρτίου 2026, το δευτεροβάθμιο όργανο της CAF ανέτρεψε τα δεδομένα, καταλογίζοντας στη Σενεγάλη ήττα στα χαρτιά με 3-0 και αναγνωρίζοντας το Μαρόκο ως νικητή.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Σενεγάλης, η οποία προσέφυγε στο CAS, ζητώντας να ανατραπεί η απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας και να αναγνωριστεί η αγωνιστική της επικράτηση στον τελικό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στη Λωζάνη, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του CAS. Αρχικά, η απόφαση αναμενόταν νωρίτερα, ωστόσο οι διαιτητές επέλεξαν να εκδώσουν πλήρως αιτιολογημένη ετυμηγορία, μεταθέτοντας την ανακοίνωσή της για τα τέλη Νοεμβρίου.

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