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Στο κυπριακό ποδόσφαιρο φαίνεται πως δεν χάνονται μόνο τα πέναλτι. Χάνονται και οι φορολογούμενοι! Δεκατέσσερις ποδοσφαιριστές δεν εντοπίστηκαν καν στο φορολογικό μητρώο και άλλοι 20 δεν φαίνεται να υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις. Και το Τμήμα Φορολογίας; Στα τυφλά, κατά τα ευρήματα της Ελεγκτικής. Κι εκεί να δείτε εκατομμύρια! Ακίνητα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αυτοκίνητα αξίας €200.000 και €300.000. Σε διαφορετικές περιπτώσεις, βεβαίως. Περιουσίες που δεν αποδεικνύουν φοροδιαφυγή, αλλά σίγουρα δικαιολογούν ελέγχους.

Είναι κι εκείνος ο ξένος ποδοσφαιριστής που από €40.203 μηνιαίως στην προηγούμενη ομάδα του δήλωσε €11.480 στην Κύπρο. Κι άλλος από €14.838 κατέβηκε στα €2.807. Μπορεί κάποιοι ποδοσφαιριστές να συνάπτουν συμβόλαια με μειωμένες απολαβές, αλλά τέτοιες μειώσεις ούτε στις χειμερινές εκπτώσεις! Για τα προηγούμενα χρόνια η Ελεγκτική ζητά έλεγχο.

Φοροδιαφυγή δεν αποδείχθηκε. Η φορολογική τύφλωση, όμως, καταγράφηκε. Και το ερώτημα είναι ποιος θα σφυρίξει επιτέλους τη λήξη της.

Πετρ-Α