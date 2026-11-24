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Οι Αρχές συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου πέντε μελών της ίδιας οικογένειας, που βρέθηκαν νεκρά σε διαμέρισμα στην πόλη του Κελ, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Η πυροσβεστική εκτιμά ότι υπήρξε διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα στο διαμέρισμα, καθώς οι ανιχνευτές αερίου ήχησαν όταν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών εισήλθαν στο διαμέρισμα χθες, Δευτέρα. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν πρόκειται για τεχνική βλάβη ή για εγκληματική ενέργεια.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο Όφενμπουργκ δήλωσε ότι οι Aρχές θα ενημερώσουν τους πολίτες εάν υπάρξουν νέα ευρήματα.

Επτά άνθρωποι βρέθηκαν χθες στο διαμέρισμα: πέντε παιδιά ηλικίας από 10 έως 14 ετών, ο 46χρονος πατέρας τους και η 74χρονη γιαγιά τους. Δύο από τα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, επέζησαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

protothema.gr