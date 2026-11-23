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Σε τροχιά ανάπτυξης διατηρήθηκε η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο, με την ισχυρή επίδοση της Γερμανίας να αντισταθμίζει την επιδείνωση που καταγράφεται στη Γαλλία. Παρά τη συνολική ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τα τελευταία στοιχεία αναδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της, αλλά και μεταξύ των επιμέρους παραγωγικών κλάδων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global παρέμεινε στις 51,7 μονάδες τον Νοέμβριο, διατηρούμενος πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη συνέχιση της ανάπτυξης, αν και οι οικονομολόγοι ανέμεναν μικρή βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Γερμανική ανάκαμψη απέναντι στη γαλλική αδυναμία

Τα στοιχεία αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, με τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης να ακολουθούν αντίθετες πορείες.

Στη Γαλλία, η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις, καθώς η οικονομία παραμένει στάσιμη, υπό το βάρος των ανησυχιών για τη δημοσιονομική κατάσταση και των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Αντίθετα, η Γερμανία κατέγραψε επίδοση υψηλότερη ακόμη και από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, με τις αυξημένες κρατικές δαπάνες να στηρίζουν την προσπάθεια ανάκαμψης της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρηματικής δραστηριότητας της S&P Global Market Intelligence, Κρις Γουίλιαμσον (Chris Williamson), επισήμανε ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε διατήρηση σταθερών ρυθμών ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η συνολικά θετική εικόνα αποκρύπτει ανησυχητικές διαφορές στις οικονομικές επιδόσεις των κρατών μελών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις προοπτικές της περιοχής.

Ανθεκτικότητα παρά τις διεθνείς πιέσεις

Η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές απέναντι σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο στο Ιράν, την επιβολή αμερικανικών δασμών και τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 1,2% το 2026, με τον ίδιο ρυθμό να προβλέπεται και για το 2027.

Ωστόσο, ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις (Valdis Dombrovskis), προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την ανθεκτικότητά της.

Μεταξύ των σημαντικότερων προκλήσεων περιλαμβάνονται η επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών σε ορισμένα κράτη μέλη και η σταδιακή αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η μεταποίηση στηρίζει την ανάπτυξη, πιέσεις στις υπηρεσίες

Πέρα από τις διαφορετικές επιδόσεις των κρατών μελών, η έρευνα της S&P Global καταγράφει αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των βασικών τομέων της οικονομίας.

Ο μεταποιητικός κλάδος εμφανίζει καλύτερη εικόνα από τις υπηρεσίες, καθώς επωφελείται από τις σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της άμυνας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται περισσότερο από την καταναλωτική ζήτηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι οποίες συνδέονται με την πολιτική αβεβαιότητα, τις κοινωνικές αναταραχές και το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με τον Γουίλιαμσον, οι συγκεκριμένοι παράγοντες επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον τομέα των υπηρεσιών, περιορίζοντας τις προοπτικές ταχύτερης οικονομικής επέκτασης.

Η αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τους επόμενους 12 μήνες.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Μάιο.

Ενώ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για την πορεία των δραστηριοτήτων τους, η εμπιστοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών συνεχίζει να εξασθενεί.

Στο επίκεντρο τα επιτόκια της ΕΚΤ

Πρόσθετες πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία ασκεί η αυστηρότερη νομισματική πολιτική, καθώς οι επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων γίνονται σταδιακά περισσότερο αισθητές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, στην τρίτη αύξηση από τις αρχές του 2026.

Παράλληλα, πρόσφατες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Τράπεζας διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των αυξήσεων και μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η πορεία του πληθωρισμού αποτελεί βασικό παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ανάλυση, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 4%, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού

Ο Κρις Γουίλιαμσον σημείωσε ότι η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την εξασθένηση της ζήτησης, συνέβαλαν στον περιορισμό των συνολικών πληθωριστικών πιέσεων τον Νοέμβριο.

Εφόσον η τάση αυτή συνεχιστεί, θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για παρατεταμένη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.

Προς αυτή την κατεύθυνση ενδέχεται να λειτουργήσουν και οι ενδείξεις αδυναμίας στην αγορά εργασίας, οι οποίες καταγράφονται στην έρευνα της S&P Global.

Ωστόσο, ο οικονομολόγος υπογράμμισε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία εξακολουθούν να συνηγορούν υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει τους επόμενους μήνες αρκετά υψηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Η συνολική εικόνα της Ευρωζώνης παραμένει, επομένως, μικτή: η γερμανική ανάκαμψη και η ανθεκτικότητα της μεταποίησης στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, την ώρα που η επιδείνωση στη Γαλλία, οι πιέσεις στις υπηρεσίες και το υψηλό κόστος δανεισμού εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Capital.gr