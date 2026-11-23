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Η μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Κύπρο αποτελεί θετική εξέλιξη, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να αντιμετωπιστεί η μικροβιακή αντοχή.

Η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει υψηλή επιβάρυνση από ανθεκτικά βακτήρια, ενώ η επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού, η πρόληψη των λοιμώξεων και η ενημέρωση των πολιτών παραμένουν καθοριστικές για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που μεταφέρουν οι παθολόγοι-λοιμωξιολόγοι Δρ Κώστας Κωνσταντίνου και Δρ Λίνος Χατζηχάννας, της Μονάδας Λοιμώξεων της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ, σε κοινό άρθρο τους με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά και την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή.

Οι δύο γιατροί υπογραμμίζουν ότι η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Η μικροβιακή αντοχή, ωστόσο, απειλεί όχι μόνο τη θεραπεία των λοιμώξεων, αλλά και την ασφάλεια χειρουργικών επεμβάσεων, μεταμοσχεύσεων, αντικαρκινικών θεραπειών και της φροντίδας βαρέως πασχόντων.

Μειώθηκε η κατανάλωση, παραμένει η πρόκληση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το 2025, η συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κύπρο μειώθηκε κατά 25% σε σύγκριση με το 2019, πλησιάζοντας τον εθνικό στόχο μείωσης κατά 27% έως το 2030.

Η κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 22,2 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις ανά 1.000 κατοίκους ημερησίως, έναντι 18,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, μόλις το 43,2% της συνολικής κατανάλωσης αφορούσε αντιβιοτικά της κατηγορίας «Access» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όταν ο ευρωπαϊκός στόχος για το 2030 προβλέπει ποσοστό τουλάχιστον 65%.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει αντιβιοτικά που συνιστώνται ως πρώτες επιλογές για πολλές συχνές βακτηριακές λοιμώξεις.

Όπως επισημαίνουν οι δύο λοιμωξιολόγοι, η πρόκληση δεν περιορίζεται στη μείωση της ποσότητας των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται. Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας, όταν υπάρχει πραγματική ιατρική ένδειξη.

Σχεδόν εξαπλάσια επιβάρυνση από ανθεκτική Klebsiella

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τις σοβαρές λοιμώξεις του αίματος από ανθεκτικά βακτήρια.

Η εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση βακτηριαιμιών από Klebsiella pneumoniae ανθεκτική στις καρβαπενέμες ανήλθε στην Κύπρο σε 21,29 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους το 2025, έναντι 3,75 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι καρβαπενέμες αποτελούν σημαντική κατηγορία αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων. Η ανάπτυξη αντοχής περιορίζει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτιμώμενη επίπτωση αυτών των βακτηριαιμιών αυξήθηκε κατά 72% μεταξύ 2019 και 2025.

Για τους δύο γιατρούς, τα δεδομένα αναδεικνύουν την ανάγκη συνδυασμού της ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών με την αποτελεσματική πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης λοιμώξεων.

«Ανθεκτικά γίνονται τα βακτήρια, όχι ο άνθρωπος»

Οι Δρ Κωνσταντίνου και Χατζηχάννας εξηγούν ότι η μικροβιακή αντοχή συχνά παρερμηνεύεται.

Δεν είναι ο ανθρώπινος οργανισμός που αποκτά αντοχή στα αντιβιοτικά, αλλά τα βακτήρια, τα οποία μπορούν να επιβιώνουν παρά τη χορήγηση φαρμάκων που προηγουμένως ήταν αποτελεσματικά εναντίον τους.

Τα ανθεκτικά βακτήρια μπορούν να μεταδοθούν και να προκαλέσουν λοιμώξεις ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έχουν λάβει οι ίδιοι αντιβιοτικά.

Οι συνέπειες περιλαμβάνουν καθυστέρηση στην αποτελεσματική θεραπεία, μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας, ανάγκη για πιο σύνθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις και αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Τα παιδιά στο επίκεντρο της ενημέρωσης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα παιδιά, στα οποία εστιάζει και η φετινή ευρωπαϊκή εκστρατεία με μήνυμα «Φροντίστε τα παιδιά σας, χρησιμοποιήστε τα αντιβιοτικά με σύνεση».

Οι δύο λοιμωξιολόγοι υπενθυμίζουν ότι πολλά επεισόδια βήχα, καταρροής και πονόλαιμου στην παιδική ηλικία προκαλούνται από ιούς, απέναντι στους οποίους τα αντιβιοτικά δεν έχουν δράση.

Η ανησυχία των γονέων είναι κατανοητή, επισημαίνουν, αλλά οι επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να αφιερώνουν χρόνο στην εξήγηση των θεραπευτικών αποφάσεων και να παρέχουν σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση των συμπτωμάτων.

Τονίζουν, μάλιστα, ότι η απόφαση να μη χορηγηθεί αντιβιοτικό σε μια ιογενή λοίμωξη αποτελεί τεκμηριωμένη ιατρική φροντίδα και όχι παράλειψη ή αμέλεια.

Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, χρειάζεται επικοινωνία με τον παιδίατρο και επαναξιολόγηση του παιδιού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Στο άρθρο τους, οι δύο γιατροί επισημαίνουν ότι τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν το κοινό κρυολόγημα, τη γρίπη ή την COVID-19, ενώ δεν αποτελούν ούτε αντιπυρετικά ούτε παυσίπονα.

Η παρουσία πυρετού, από μόνη της, δεν σημαίνει ότι απαιτείται αντιβιοτική θεραπεία.

Συστήνουν στους πολίτες να μη λαμβάνουν αντιβιοτικά χωρίς ιατρική αξιολόγηση και συνταγή, να μη χρησιμοποιούν υπολείμματα προηγούμενων θεραπειών και να μη μοιράζονται φάρμακα με συγγενείς ή φίλους.

Όταν χορηγείται αντιβιοτικό, πρέπει να ακολουθούνται η δόση, τα μεσοδιαστήματα και η διάρκεια της αγωγής που έχει καθορίσει ο γιατρός, χωρίς αυθαίρετες αλλαγές.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης των λοιμώξεων μέσω της υγιεινής των χεριών, των εμβολιασμών και της τήρησης των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής.

Ευθύνη και των επαγγελματιών υγείας

Η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των ασθενών.

Οι δύο λοιμωξιολόγοι τονίζουν την ανάγκη οι επαγγελματίες υγείας να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες οδηγίες, να εξηγούν τις θεραπευτικές αποφάσεις και να επανεκτιμούν την αναγκαιότητα, την επιλογή και τη διάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής.

Παράλληλα, θεωρούν απαραίτητη τη σταθερή υποστήριξη των προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών, την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, την αξιόπιστη επιδημιολογική επιτήρηση και την έγκαιρη μικροβιολογική διάγνωση.