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Η μικροβιακή αντοχή, η οποία απειλεί την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών και δυσχεραίνει την αντιμετώπιση λοιμώξεων, βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς επιστημονικής εκδήλωσης που διοργανώνει στις 20 Νοεμβρίου 2026 η Global Alliance for Infections in Surgery.

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή και συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση της διεθνούς επιστημονικής συμμαχίας.

Επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και ερευνητές από διάφορες χώρες θα εξετάσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η μικροβιακή αντοχή στα συστήματα υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή χρήση των αντιβιοτικών, στην πρόληψη των λοιμώξεων και στην εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής δεν μπορεί να περιορίζεται στην ενημέρωση ή στην έκδοση επιστημονικών συστάσεων. Απαιτεί αλλαγή συμπεριφορών, ενίσχυση της επαγγελματικής ευθύνης και μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις λοιμώξεις που συνδέονται με τη χειρουργική φροντίδα και τις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας και η σωστή διάρκεια χορήγησής της έχουν καθοριστική σημασία.

Στη θεματολογία περιλαμβάνονται επίσης οι ανισότητες στην πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και απαραίτητα αντιβιοτικά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χώρες με περιορισμένους πόρους, καθώς και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, των εμβολιασμών και της επιστημονικής καινοτομίας.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η μικροβιακή αντοχή δεν περιορίζεται στα νοσοκομεία ούτε στα σύνορα μιας χώρας. Συνδέεται με την ανθρώπινη και ζωική υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων, καθιστώντας απαραίτητη την προσέγγιση «Μία Υγεία» (One Health).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 19:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, με δωρεάν συμμετοχή, δυνατότητα συζήτησης με τους ομιλητές και χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης.

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