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Δεν είναι εφικτή υπό τα σημερινά δεδομένα η ναύλωση σε ξένη εταιρεία της πλωτής μονάδας φυσικού αερίου «Προμηθέας» από την ΕΤΥΦΑ, καθώς για την εμπορική αξιοποίησή της απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις.

Παρά το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για προσωρινή αξιοποίηση του πλοίου, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στη Μαλαισία, καθώς η ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό καθυστερεί, η μετακίνησή του σε άλλο τερματικό δεν αποτελεί απλή διαδικασία, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις για την πλήρη ετοιμασία του πλοίου για επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ και προέδρου της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Νίκου Γεωργίου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ΕΤΥΦΑ εξέτασε εναλλακτικά σενάρια προσωρινής αξιοποίησης του «Προμηθέα», περιλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας και πιθανής ναύλωσής του σε τερματικό σε γειτονική χώρα. Παράλληλα, προχώρησε σε ανάλυση του κόστους διατήρησης και διαχείρισης της μονάδας σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Ναύλα μέχρι €115.800

Μέσω έρευνας της διεθνούς αγοράς, διαπιστώθηκε ότι τα ναύλα για αντίστοιχες πλωτές μονάδες εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου κυμαίνονται μεταξύ $75 χιλ. και $130 χιλ. ακάθαρτα την ημέρα, δηλαδή περίπου €66.800 έως €115.800. Το τελικό ύψος των ναύλων εξαρτάται από τη διάρκεια της ναύλωσης, τις τεχνικές απαιτήσεις, το συγκεκριμένο έργο και τις συνθήκες της αγοράς.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο υπουργός, η ναύλωση προϋποθέτει κατάλληλες και συμβατές λιμενικές και τερματικές υποδομές, καθώς και δυνατότητα παραλαβής και διοχέτευσης του επαναεριοποιημένου φυσικού αερίου στο σύστημα της χώρας υποδοχής. Επιπλέον, μπορεί να απαιτηθούν τροποποιήσεις τόσο στον «Προμηθέα» όσο και στις εγκαταστάσεις του τερματικού. Συνεπώς, κάθε πιθανή ναύλωση αποτελεί ξεχωριστό έργο, το οποίο χρειάζεται εις βάθος τεχνική, εμπορική, νομική και κανονιστική αξιολόγηση.

Κοστίζει €345 χιλ. τον μήνα

Στο μεταξύ, η παραμονή του «Προμηθέα» στη Μαλαισία συνεχίζει να επιβαρύνει οικονομικά την ΕΤΥΦΑ, παρά τα μέτρα περιορισμού των δαπανών.

Το συνολικό μηνιαίο κόστος ανέρχεται σε $386.384, δηλαδή περίπου €345 χιλ. Από αυτά, $191.384 (€170.458) αφορούν τον ελλιμενισμό, τη στελέχωση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη, $37 χιλ. (€33 χιλ.) τις ασφάλειες και $158 χιλ. (€140.731) τα καύσιμα.

Πρόσθετο εμπόδιο αποτελεί το γεγονός ότι ο «Προμηθέας», παρότι είναι πιστοποιημένος τόσο ως πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου όσο και ως πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης, δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Ειδικότερα, δεν έχει παραλάβει πλήρες φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου ούτε έχει πραγματοποιήσει επαναεριοποίηση, λόγω της μη ολοκλήρωσης του τερματικού στο Βασιλικό.

Για την άρση των όρων που συνοδεύουν την πιστοποίησή του απαιτείται δοκιμαστική λειτουργία με πλήρες φορτίο και επιτυχής επαλήθευση της απόδοσης των συστημάτων του.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο Βασιλικό είτε σε άλλο κατάλληλο τερματικό στο εξωτερικό, εφόσον καταστεί εφικτή σχετική μίσθωση.

Παράλληλα, ο υπουργός επισημαίνει ότι, λόγω της παρατεταμένης περιορισμένης χρήσης του πλοίου, ενδέχεται κατά τους τελικούς ελέγχους να προκύψουν ανάγκες για πρόσθετα εξαρτήματα ή εργασίες μικρότερης έκτασης, παρά τη συνεχιζόμενη συντήρησή του.