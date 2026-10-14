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Άρχισε η αξιολόγηση των οκτώ εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Βασιλικό, με στόχο την κατακύρωση της σύμβασης πριν από το καλοκαίρι του 2027. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, Γιώργος Πιστέντης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι τα προβλήματα του παρελθόντος λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη διάρκεια δύο ετών. Η ανάθεση θα βασιστεί στη βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους.

Σύμφωνα με τον κ. Πιστέντη, η συμμετοχή κρίνεται, από τα αρχικά αποτελέσματα, πολύ ικανοποιητική. «Από τα ονόματα φαίνεται να υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν το έργο. Είμαστε ικανοποιημένοι από το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε», ανέφερε.

Τα κριτήρια και η εμπειρία του παρελθόντος

Η επιλογή θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, στην επάρκεια, την εμπειρία και την οικονομική φερεγγυότητα των εταιρειών. Τα κριτήρια της δεύτερης φάσης ετοιμάζονται από τους συμβούλους, σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα του οργανισμού και την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

«Έλαβαν υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος και τα θέματα που δημιουργήθηκαν, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ξανά», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η τρέχουσα διαδικασία δεν αφορά ακόμη την αξιολόγηση ολοκληρωμένων τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς οι ενδιαφερόμενες εταιρείες δεν έχουν λάβει τις σχετικές προδιαγραφές. Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται εάν διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια και εμπειρία για να ολοκληρώσουν το έργο.

Οι εταιρείες που θα προεπιλεγούν θα κληθούν στη συνέχεια να υποβάλουν προσφορές, βάσει των προδιαγραφών και των κριτηρίων που θα καθοριστούν. Όπως τόνισε ο κ. Πιστέντης, η αξιολόγηση δεν θα περιοριστεί στο οικονομικό σκέλος.

Οι οκτώ εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Η προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2026, οπότε πραγματοποιήθηκε και η αποσφράγιση. Η αξιολόγηση ξεκίνησε αμέσως μετά.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του συστήματος διαγωνισμών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι:

AVAX S.A.

The Petroleum Projects and Technical Consultations Company (PETROJET)

China Harbour Engineering Company Ltd.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ECOnnect Energy

Saipem S.p.A.

Baran International Ltd.

ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

Το χρονοδιάγραμμα για προεπιλογή και ανάθεση

Στόχος της ΔΕΦΑ είναι να ολοκληρωθεί η προεπιλογή πριν από το τέλος του 2026. Στην πλατφόρμα eProcurement αναφέρεται η 11η Ιανουαρίου 2027 ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πιστέντη, καταβάλλεται προσπάθεια οι προσκλήσεις να αποσταλούν εντός του 2026.

Ο στόχος για κατακύρωση πριν από το καλοκαίρι του 2027 παραμένει, χωρίς ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ να αποκλείει το ενδεχόμενο η διαδικασία να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Την αξιολόγηση διενεργεί ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα υποβάλει την έκθεσή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ – ΕΤΥΦΑ μετά την ολοκλήρωση του έργου της. Ο κ. Πιστέντης σημείωσε ότι η διαδικασία διεξάγεται με την απαιτούμενη εχεμύθεια και προσοχή και ότι οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα στάδια.

Πηγή: ΚΥΠΕ