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Αναστάτωση στους κατοίκους του Λος Άντζελες (Los Angeles) και των γύρω περιοχών της Νότιας Καλιφόρνιας προκάλεσε η σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, ενώ ακολούθησε μια εκτεταμένη ακολουθία μετασεισμών, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:30 τοπική ώρα, με επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς, σε βάθος περίπου 12 χιλιομέτρων.

Two large earthquakes struck LA on Saturday morning, with dozens of aftershocks also following. A live Manhattan beach camera gives us a look at one of the tremors. 🫨 https://t.co/Tdq0ZJa5UW pic.twitter.com/1Yfdt40nur — California Post (@californiapost) November 28, 2026

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Νότιας Καλιφόρνιας, μεταξύ των οποίων η Σάντα Μόνικα, το Χόθορν, το Ρέντοντο Μπιτς, το Τόρανς και το ευρύτερο Λος Άντζελες. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή Λος Άντζελες-Όραντζ Κάουντι από το 2014.

Περίπου 100 μετασεισμοί

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η μετασεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε. Περίπου δύο ώρες μετά την κύρια δόνηση, στις 11:41 το πρωί, καταγράφηκε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, κοντά στην περιοχή της Χερμόσα Μπιτς. Στη συνέχεια, σημειώθηκαν δεκάδες μικρότερες δονήσεις. Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές των σεισμολόγων, ο αριθμός των μετασεισμών ξεπέρασε τους 90, με αρκετούς να έχουν μέγεθος άνω των 2,5 Ρίχτερ. Η σεισμολόγος Λούσι Τζόουνς χαρακτήρισε τη μετασεισμική ακολουθία σχετικά έντονη, επισημαίνοντας ότι είναι πιθανό να συνεχιστούν οι δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Παρά την ένταση του φαινομένου, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εκτεταμένες καταστροφές ή σοβαροί τραυματισμοί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ορισμένες υλικές ζημιές. Στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) έσπασαν τζάμια σε τερματικό σταθμό, ενώ κατά τη διάρκεια μετασεισμού αποκολλήθηκε και έπεσε ένα τμήμα της οροφής. Παρά τα περιστατικά, οι πτήσεις δεν επηρεάστηκαν σημαντικά και η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε.

WATCH: Expensive wine bottles shatter as strong earthquake strikes Los Angeles area. pic.twitter.com/C8ULBNMAp4 November 28, 2026

Παράλληλα, κάτοικοι σε περιοχές όπως το Ελ Σεγκούντο, η Γκάρντενα και το Τόρανς ανέφεραν ότι έπεσαν αντικείμενα από ράφια και κάδρα από τοίχους, ενώ παρατηρήθηκαν ζημιές και σε καταστήματα. Στο Μανχάταν Μπιτς και στη Χερμόσα Μπιτς αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο των προβλητών για προληπτικούς λόγους.

Επιπλέον, ορισμένα κτίρια επισημάνθηκαν με κόκκινη ή κίτρινη σήμανση, γεγονός που σημαίνει ότι κρίθηκαν προσωρινά μη ασφαλή ή χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο.

Αναστάτωση προκλήθηκε και στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στην περιοχή. Στο διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο ενεργοποιήθηκαν αυτόματα συστήματα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν μεγάλες φλόγες και καπνός από τις εγκαταστάσεις. Αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε και στο διυλιστήριο του Τόρανς. Οι αρμόδιες εταιρείες διευκρίνισαν ότι επρόκειτο για διαδικασίες ασφαλείας και ότι δεν υπήρξαν αναφορές για επιπτώσεις εκτός των εγκαταστάσεων.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Λος Άντζελες ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο αντιμετώπισης σεισμών, κινητοποιώντας προσωπικό από 106 πυροσβεστικούς σταθμούς για ελέγχους σε κτίρια και υποδομές. Μετά από δύο εκτεταμένους ελέγχους, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν εντοπίστηκαν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της πόλης.

Πηγή: iefimerida.gr