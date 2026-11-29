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Υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε εναντίον δύο 26χρονων, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι δύο 26χρονοι λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ, ενώ επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, οδηγός αυτοκινήτου σταμάτησε το όχημα δίπλα τους και τρία πρόσωπα που εξήλθαν από το όχημα, επιτέθηκαν εναντίον τους απαιτώντας να τους δώσουν χρήματα. Ένας από τους δράστες, ο οποίος έφερε κουκούλα, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον του ενός 26χρονου, τραυματίζοντας τον στο πρόσωπο.

Οι δράστες φέρεται να έκλεψαν τα προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστή των δύο 26χρονων και το κλειδί της μοτοσικλέτας τους και να τράπηκαν σε φυγή.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο 26χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο αριστερό άνω βλέφαρο. Αυτός έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο.

Σημειώνεται ότι οι δύο παραπονούμενοι είναι αδέλφια, οι οποίοι διαμένουν στην Λεμεσό, αφού βρίσκονται στην Κύπρο με προσωρινή άδεια παραμονής.

Σύμφωνα με την καταγγελία τους, οι τρεις δράστες της επίθεσης και ληστείας τους μίλησαν στην αραβική γλώσσα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.